カイ・シエルハウスは3シーズン過ごしたフォルトゥナ・シッタルトを今夏フリーで去り、得点王としてNECへ新天地を求めた。ナイメーヘンのクラブを選んだ理由の一つが「ゴールチューン」だ。

ESPNのインタビューでは、元アヤックスユースの彼が海外からもオファーを受けていたことが明かされた。「最初は海外に挑戦したいと思っていた」と語る。

「海外生活は特別な体験で、現地文化に触れ人間として成長できる」と語った。

彼にとってスタジアムの雰囲気は重要で、ナイメーヘンのファンに馴染み深いゴールチューン『ジャパパ』も決め手のひとつだった。「ここで何度もプレーし、雰囲気を知っている。それも大きかった」

「そのゴールチューンが流れたら、シーズン中にできるだけ多く聴きたい。細かいディテールが好きだし、スタジアム全体が曲に沸く雰囲気がとても好きだ」と語った。

サッカー面でも「ストライカーとしての長所とNECの攻撃的なスタイルが合う。エールディヴィジでの大きなステップアップだ」と語る。

今季はNECの一員として欧州大会にも出場する。好調を維持し、チャンピオンズリーグ3次予選に進出したチームは、水曜日にディック・シュロイダー監督の下、準備を開始した。