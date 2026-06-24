移籍専門家のマッテオ・モレット氏によると、アトレティコ・マドリードはアレハンドロ・グリマルドを獲得する。これにより、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは、バイエル・レバークーゼンの左サイドバックを巡る争いでバルセロナに先手を打った。

30歳のこのDFには母国から多くの関心が寄せられていたが、彼は最終的にマドリードのクラブを選んだ。

モレット氏によると、レバークーゼンはボーナス込み2500万ユーロを要求。前季ラ・リーガ4位のアトレティコは当初難色を示したが、突如合意間近となった。

モレット氏によると、両クラブは合意に達し、最終調整中。水曜日に交渉をまとめる見通しだ。

スペイン代表として14試合に出場した彼は、アトレティコと3年契約を結ぶ見込みで、レバークーゼンとの契約は2027年夏まで残っている。

この移籍で、グリマルドはユース時代を過ごした古巣への復帰を果たせなくなった。彼はラ・マシアでセカンドチームまで昇格したが、トップチームでのデビューはなかった。2016年には約200万ユーロでベンフィカへ移籍している。

ベンフィカでは303試合27得点66アシストを記録し、2023年にフリーでレバークーゼンに移籍した。