カイオ・エンリケは、アヤックスの大きな課題を解決できるのか？

シーズン中、特に終盤、アヤックスのファンは新左サイドバックの必要性を強く感じていた。その声に応えるため、クルイフは移籍交渉を進めている。正式発表を待つばかりだ。では、この経験豊富なブラジル人選手はどんな選手なのか。

ブラジルのサントス出身で、ペレやネイマールがプレーした同クラブで頭角を現した。19歳でアトレティコ・マドリードに移籍したが、定位置を確保できなかった。

母国のクラブへ何度もレンタルされ、パラナ、フルミネンセ、グレミオなどでプレーした。転機が訪れたのは2014年、ASモナコが彼にチャンスを与えたときだ。

2020年夏にモナコへ移籍。移籍金は約800万ユーロで、アトレティコでは公式戦1試合の出場にとどまっていた。モナコでは211試合に出場し、41アシストを記録。得点は3に終わった。

代表デビューは2023年9月だったが、その後招集はなく、昨年末まで国際試合に出場した。W杯出場も射程にあったが、3月の負傷でカルロ・アンチェロッティ監督の選択肢から外れた。



