カイオ・エンリケは、アヤックスの大きな課題を解決できるのか？

カイオ・エンリケがアヤックスの新たな左サイドバックになる見通しだ。両クラブは合意に達し、選手とクラブの交渉も大詰め。移籍金は1000万ユーロと報じられている。
エンリケとはどんな選手なのか。なぜアヤックスは彼を理想的な左SBだと考えるのか。オランダメディア『Voetbalzone』が映像とデータを分析した。結論として、移籍が実現すればアヤックスは攻撃力、キック精度、深みを持つ選手を得られる。ただし守備にはまだ疑問が残る。
カイオ・エンリケがアヤックスの新たな左サイドバックになる見通しだ。両クラブは合意に達し、選手とクラブの交渉も大詰め。移籍金は1000万ユーロと報じられている。
エンリケとはどんな選手なのか。なぜアヤックスは彼を理想的な左SBだと考えるのか。オランダメディア『Voetbalzone』が映像とデータを分析した。結論として、移籍が実現すればアヤックスは攻撃力、キック精度、深みを持つ選手を得られる。ただし守備にはまだ疑問が残る。
テクニカルディレクターのヨルディ・クライフは、左サイドバック補強が必要だとかなり前から認識していた。ジョレル・ハトのチェルシー移籍で、薄い選手層がさらに露呈。
結果としてチームは新戦力を補強できないまま今シーズンに突入。オーウェン・ワインダルに再挑戦の機会が与えられ、ブラジル人ルーカス・ローザがバックアップを務めた。 冬に獲得したオレクサンドル・ジンチェンコは、左SBとボランチの課題を同時に解決するはずだった。しかしデビュー戦で重度の膝の怪我をし、計画は頓挫した。
ワインダルは27試合に出場したがシーズン中に定位置を失い、終盤はローザが堅実なプレーを見せた。それでも、クライフの求めるレベルには至っていない。
シーズン中、特に終盤、アヤックスのファンは新左サイドバックの必要性を強く感じていた。その声に応えるため、クルイフは移籍交渉を進めている。正式発表を待つばかりだ。では、この経験豊富なブラジル人選手はどんな選手なのか。
ブラジルのサントス出身で、ペレやネイマールがプレーした同クラブで頭角を現した。19歳でアトレティコ・マドリードに移籍したが、定位置を確保できなかった。
母国のクラブへ何度もレンタルされ、パラナ、フルミネンセ、グレミオなどでプレーした。転機が訪れたのは2014年、ASモナコが彼にチャンスを与えたときだ。
2020年夏にモナコへ移籍。移籍金は約800万ユーロで、アトレティコでは公式戦1試合の出場にとどまっていた。モナコでは211試合に出場し、41アシストを記録。得点は3に終わった。
代表デビューは2023年9月だったが、その後招集はなく、昨年末まで国際試合に出場した。W杯出場も射程にあったが、3月の負傷でカルロ・アンチェロッティ監督の選択肢から外れた。
統計がすべてではないものの、選手を理解する手掛かりにはなるので、まずはそこから見ていきましょう。
昨季のリーグ・アンのデータを見ると、エンリケのチャンス創出能力が突出している。 期待アシスト数3.86、チャンス創出21回（うち決定機7回）、成功クロス22本と、相手陣で脅威的存在であることがわかる。これらの数字は同ポジション平均を上回る。
とはいえ、昨季は彼のベストシーズンではなかった。2021/22、2022/23シーズンはさらに優れた数字を残した。直近2季は攻撃で脅威を維持しつつも、チャンス創出数は減少している。 2021/22シーズンは43回、翌シーズンは52回と、現在より多くのチャンスを作っていた。
彼の攻撃力は映像からも明らかだ。さらに、彼はサイドでも中央でもプレーできる多才さを備えている。これはウィインダルには難しい点だ。エンリケはキャリア後半でディフェンダーに転向したため、その適応力が光る。 キャリア初期はMFとしてプレーすることが多く、中央でのボール扱いにも慣れている。
ただし、モナコの戦術上、彼のポジションは低めに設定されることが多い。一方、アヤックスの左SBも内側に入るが、より高い位置で攻撃に参加する。このため、昨冬にはジンチェンコも加入した。アヤックスの左SBは中央に位置することが多く、彼にとって慣れるには時間が必要だ。
左ウィングのミカ・ゴッツは1対1を好み、外へ張るため、中央にスペースが生まれる。 結果としてエンリケは内側へ入り、本来の力を出し切れていない。今後どうなるかは未知数だ。
新監督のミチェルも長年「インバーテッド・バック」を採用しており、昨季は右SBアルナウ・マルティネスが内側へ入る場面が多かった。アヤックスではゴッツの特性を生かすため、左SBをそのポジションで起用する方が理にかなっている。Ziggo Sport
最高速度は速くないが、タイミングの良い縦への走り込みで脅威になる。 自らボールを受け、味方のためスペースを作る動きを絶えず繰り返す。その様子は下記の例でも明らかだ。また、反対サイドからのクロスにゴール前でポジションを取るが、デンゼル・ダムフリーズのような「キラー本能」やヘディングの強さはない。Youtube: MonacoYoutube: Ligue 1
最大の武器は左足のキックだ。早いクロスを鋭く入れ、味方を生かす。
さらにコーナーキックでは、キッカーを務めるほか、ショートコーナーでも繊細なタッチで裏へ浮かせ、チャンスを創出する。
チャンスメイクや正確なクロス、攻撃への参加はディフェンダーにとって望ましい特徴だが、本来の役割はボールを防ぐことだ。その点でエンリケの成績はどうだろうか？
驚くことではないが、守備統計は攻撃面より劣る。90分あたりのほぼすべての守備項目で、リーグ・アン同ポジション平均を下回る。 過去のシーズンでも「守備アクション」「インターセプト」「成功したタックル」「シュート阻止」は平均を下回る。 さらに地上デュエルは90分あたり53.7％、空中デュエルは36.8％と、いずれも平均を下回る。
ポジショニングの悪さも目立ち、守備の弱さを助長している。 今季のヒートマップを見ても、彼は相手陣でプレーする時間が多く、背後に大きなスペースを空ける場面が目立つ。それを防ぐには、守備局面を正確に判断し、適切なポジションを取れる能力が不可欠だ。また、トップスピードに欠けるため、状況や味方のミスを常にカバーできるわけではない。 この弱点が顕著になったのがチャンピオンズリーグのPSG戦だ。アクラフ・ハキミのセカンドボールに反応遅れ、クヴィチャ・クヴァラツケリアに再びリードを許した。Ziggo SportZiggo Sport
エンリケは、精度の高いクロス、優れたシュート技術、前線への強力な推進力を備えた選手だ。ビルドアップの最終局面で決定的な仕事ができ、中央でもプレーできる技術を持つが、高い位置での経験は少ない。
ただし、現代のウイングバックに求められるスピードと守備力は不足しており、インバーテッドバックの経験もない。
よって、彼が理想的な解決策なのか、それとも単に現時点で最も良い選択肢なのかは疑問が残る。とはいえ、アヤックスは経験豊富で技術の高いサイドバックを獲得し、当面の課題には対処できるだろう。それがトップレベルの試合でも差をつけるほど十分かどうかは、来シーズンになってみないとわからない。