マンチェスター・ユナイテッドは公式ルートを通じて、新スタジアム建設に必要な土地の大部分を取得したと発表した。これはオールド・トラッフォード地区再開発という長期ビジョンにおける重要な節目となる。

近い将来、収容人数10万人の新スタジアムを建設し、英国最大となる見込みだ。

クラブは公式ウェブサイトで「新スタジアムは周辺再開発の触媒となり、世界屈指のスポーツ・エンターテインメント拠点誕生に貢献する」と説明している。

クラブは現在地から北西約350メートルの25ヘクタールを取得済みで、影響を受ける企業との協議も進めている。

再開発により住宅1万5,000戸が供給され、地域で4万8,000人、全国で9万人の雇用が生まれる見込みだ。

スタジアム開発担当のコレット・ロッシュ氏は「オールド・トラッフォードのすぐ近くに建設するため、ファンにとって大切な遺産や伝統を守れます」と説明している。

「私たちはサポーターと共に、世界最高水準のスタジアムを建設します。その中心には雰囲気、手頃な価格、アクセスの良さを据えています。」

「新スタジアムにふさわしい土地を確保することは極めて重要でした。今回購入した敷地は、私たちの歴史を称え、未来に向けた世界最高水準のスタジアムを実現する舞台となるでしょう」とロッシュ氏は語った。