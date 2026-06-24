アレクサンダー・ビュットナーがヴィテッセで異例の決断をし、元チームメイトに倣った。

アレクサンダー・ビュットナーは来シーズン、ヴィテッセでアシスタントコーチに就任しながらも現役選手としてプレーを続ける。37歳のDFはマンチェスター・ユナイテッド時代、チームメイトのライアン・ギグスが同じ二役を務める姿を見ていた。

彼はオムロープ・ヘルダーランドの取材に「クラブでの役割が変わる」と述べ、スタッフとチーム全員に伝えたという。

左SBとしては出場時間が減る見込みだ。「選手兼アシスタントコーチになるから、全試合に出場することはなくなるだろう」と語った。

彼はこの新役職を誇りに思うと語った。これは2013/14シーズンにデイヴィッド・モイーズが解任された後、ギグスが短期間務めた役割と同じだ。

ウェールズ人FWはハル・シティ戦で自らピッチに入り、最後の20分間をプレーした。選手兼監督の別の例としては、2012～2014年にイングランドのバーネットで指揮したエドガー・ダヴィッズがいる。

「このような機会を得られる人は多くない」とビュットナー。「マンチェスター・ユナイテッドでギグスが同じ役割だった時、私も経験しました。今シーズンもピッチ上で別の役割を学ぶトレーニングがあるでしょう。」

昨季は数試合を除き全試合に出場し、「出場試合数トップ3に入っている。この年齢で言える選手は多くない」と喜ぶ。

それでも視線は未来と新役割に向けられている。「この役割で将来を見据え、今後数年間もヴィテッセに残る」と野心的な主将は語った。