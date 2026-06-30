PSVがジローナ主将アルナウ・マルティネスに興味を示していることは、移籍専門ジャーナリストのマッテオ・モレット氏が先週報じていた。ジローナがラ・リーガから降格したため、多くの選手が移籍を希望。PSVを含む複数クラブが好機と捉えている。

マルティネスは、ボス監督の求める条件を少なくとも1つ満たしている。彼はミチェル（現アヤックス監督）の下で「インバーテッド・バック」として定期的にプレーしてきた。 今季はセンターバックやボランチとしても起用され、中央でのプレー経験がある。

Ziggo Sport

PSVのデストほど高い位置でプレーする機会はジローナでは多くなかったが、ビルドアップ時にサイドバックを中盤に上げるボズ監督の戦術には適している。ナポリ戦でサラ・エディンが務めた役割が好例だ（下図）。

Ziggo Sport

バルセロナ下部で育っただけに技術も高く、ファーストタッチと狭いエリアでのボールキープが秀逸だ。





ただしフィジカル面では多少の犠牲が伴う。マルティネスは決して遅くないが、デストのようなスピードや爆発力はない。デストのようにドリブルで1対1を創出する場面は少ないだろう。

守備では安定感がある。昨季はインターセプト数と空中・地上のデュエル勝率がともに高く、特に空中戦はデストより優れる。

ジローナ降格により、契約解除条項約750万ユーロで獲得可能とされ、PSVにとって魅力的な選択肢だ。



