セルジーニョ・デストのPSVでのキャリアは、バイエル・レバークーゼンが関心を示す今、終焉へ近づいている。PSVは近い将来、新たな右サイドバックを探す必要に迫られる。すでに最初の噂も流れている。
『Voetbalzone』は後任候補を検証し、PSVのスタイルに合う選手としてアルナウ・マルティネス（ジローナ）、バート・ファン・ルーイ（FCトゥウェンテ）、ザカリア・エル・オウアディ（KRCゲンク）を挙げた。 このうち、現王者のPSVのスタイルに最も合い、デストの代替として現実的なのは誰だろうか？
セルジーニョ・デストのPSVでのキャリアは、バイエル・レバークーゼンが関心を示す今、終焉へ近づいている。PSVは近い将来、新たな右サイドバックを探す必要に迫られる。すでに最初の噂も流れている。
『Voetbalzone』は後任候補を検証し、PSVのスタイルに合う選手としてアルナウ・マルティネス（ジローナ）、バート・ファン・ルーイ（FCトゥウェンテ）、ザカリア・エル・オウアディ（KRCゲンク）を挙げた。 このうち、現王者のPSVのスタイルに最も合い、デストの代替として現実的なのは誰だろうか？
PSVがデストの代役を探すなら、ピーター・ボス監督の戦術に合うかどうかを見極める必要がある。
攻撃面では、アンダーラップやオーバーラップで縦に走り込み、サイドでのパスワークやスピードを生かしたコンビネーションでチャンスを作る。 スピードと技術を武器に、常に危険なエリアへ侵入する。今季は多くの決定機を作り、成功したドリブルとパスも多数。総じて8アシストを記録した。サイドバックとしては上出来だ。Ziggo Sport
だがボス監督はサイドバックにサイドからのみ攻撃を期待しているわけではない。ウイングのタイプは多様だからだ。 左右のサイドバックには、試合や局面に応じてインサイドへ入り、右ウイングが1対1になったときにサポートできる柔軟性が求められる。つまり、サイドバックはオールラウンダーでなければならない。必要なのはスピードや爆発力だけでなく、技術と戦術眼だ。 デストはこれらの要素を備えており、ボズ監督に複数の戦術オプションを提供していた。PSV
PSVがジローナ主将アルナウ・マルティネスに興味を示していることは、移籍専門ジャーナリストのマッテオ・モレット氏が先週報じていた。ジローナがラ・リーガから降格したため、多くの選手が移籍を希望。PSVを含む複数クラブが好機と捉えている。
マルティネスは、ボス監督の求める条件を少なくとも1つ満たしている。彼はミチェル（現アヤックス監督）の下で「インバーテッド・バック」として定期的にプレーしてきた。 今季はセンターバックやボランチとしても起用され、中央でのプレー経験がある。Ziggo Sport
PSVのデストほど高い位置でプレーする機会はジローナでは多くなかったが、ビルドアップ時にサイドバックを中盤に上げるボズ監督の戦術には適している。ナポリ戦でサラ・エディンが務めた役割が好例だ（下図）。Ziggo Sport
バルセロナ下部で育っただけに技術も高く、ファーストタッチと狭いエリアでのボールキープが秀逸だ。
ただしフィジカル面では多少の犠牲が伴う。マルティネスは決して遅くないが、デストのようなスピードや爆発力はない。デストのようにドリブルで1対1を創出する場面は少ないだろう。
守備では安定感がある。昨季はインターセプト数と空中・地上のデュエル勝率がともに高く、特に空中戦はデストより優れる。
ジローナ降格により、契約解除条項約750万ユーロで獲得可能とされ、PSVにとって魅力的な選択肢だ。
トゥエンテで好パフォーマンスを見せたヴァン・ルーイがPSV移籍候補に挙がるのは当然だ。以前『Voetbal International』のインタビューで彼は「アイントホーフェンでの挑戦は選択肢の一つ」と語っていた。
25歳の右サイドバックは攻撃・守備の両面で同ポジションの選手を凌ぎ、統計もその活躍を裏付けている。
攻撃面ではデストのプロフィールにぴったりと合う。両選手とも頻繁に敵陣に侵入し、脅威を生み出す。ファン・ルーイは今シーズン、PSVの右サイドバックを上回るチャンスを創出しており、90分あたりの数値でも上回っている。最大の武器は深い位置への切り込みだ。ESPN
デスト同様、度胸があり、アンダーラップやオーバーラップで相手を迷わせる。最近はインサイドでのプレーも増え、1対1に強いダーン・ロッツをアウトサイドに置く戦術の影響もある。 そのため、ピッチ中央でのプレーにも徐々に慣れつつある。ESPN
総じて、ファン・ルーイはデストの後継者として理想的だ。ただし、マルティネスが持つインバーテッド・バックとしての能力は、彼にはまだ不足している。 トゥエンテでは中央でプレーする場面が多かったが、主にビルドアップの最終段階に限られていた。PSVでは、局面や試合に応じてサイドバックが初期段階からMFとして起用されることもある。ヴァン・ルーイがその役割をこなせるかは、まだ未知数だ。
移籍金は約1,000万ユーロと報じられている。
PSVのもう一つの有力候補は、ゲンクの右サイドバック、エル・ワウディだ。『Voetbal International』によると、このモロッコ人DFはデストの後継最有力候補だが、より大きなクラブが獲得に動く可能性もあるという。
現在モロッコ代表としてW杯に出場中で、小柄ながら機敏で爆発力がある。トップスピードはデストほどではないが、遅くはなく、積極性を生かして相手を翻弄し、生まれたスペースを有効に活用する。DAZN Pro LeagueDAZN Pro League
近年は右ウイングから右サイドバックへ転向し、攻撃的な資質も残している。今季は右サイドバックとして8得点を記録し、シュート数70本（枠内24本）はリーグ最多だった。
攻撃面ではファン・ルーイと異なり、1対1に強く、デストに近いスタイルだ。頻繁に仕掛け、相手を抜き去ったり素早い連携でチャンスを作ったりする。Ziggo SportZiggo Sport
守備でも2人は似る。体格は優れないが、爆発力と積極性で補う。 守備でもインターセプトやカバーリングで貢献するが、空中戦の勝率は41.3％と低めだ。
transfermarktの市場価値は1700万ユーロ。PSVはデストの移籍金約2500万ユーロの多くを再投資することになる。
どの選手にも、リーダーシップや移籍金、個々の能力に長所と短所がある。マルティネスは最も万能で移籍金も最も安いものの、スピードと爆発力では劣る。ファン・ロイは攻撃力が高くエールディヴィジにも精通しているが、中盤の局面やプレッシャーには弱い。 エル・ワウディは1対1の強さと攻撃力がデストに最も近い一方で、移籍金も最高額だ。
なお、彼らが実際にデストの後継者となるかは不明で、PSVには他にも選択肢がある。
そこで、PSVにおいてデストの代わりとして有用だと考える選手は誰ですか？理由も併せてコメント欄で教えてください。