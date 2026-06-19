『Vandaag Inside Oranje』で、レネ・ファン・デル・ガイプとヨハン・デルクセンは、コディ・ガクポのメディア対応を批判した。ガクポは水曜日の会見でロナルド・クーマン監督の采配を支持したが、2人はこの発言に驚いた。

デルクセン氏は、日本戦で「意味不明で常軌を逸した交代」を行い自滅したと主張。 だがガクポは同意せず、

ガクポは「私たちは監督を支持し、彼がチームのため最善を尽くしていると信じている」と土曜日のスウェーデン戦前会見で語った。

「選手団が監督と連帯を示すのは良いことだ。だが今日、ガクポのインタビューを読んだ。彼は選手団が交代に全面的に賛同したと語っていた」と続けた。

ファン・デル・ハイプが「それなら、黙っていたほうがましだ」と付け加えると、デルクセンも全面的に同意した。デルクセンは、オランダ代表のキャプテンであるヴィルジル・ファン・ダイクに重要な役割があると考えている。

「そんな主将なら、普段は口を出さなくても、一度くらい『監督の交代には同意できない』と主張していい」と続けた。

ファン・デル・ガイプは2004年欧州選手権の例を挙げ、当時ディック・アドヴォカートがアリエン・ロッベンに代えてポール・ボスフェルトを投入した交代が批判されたと指摘した。

「ポルトガルでは、アドヴォカートでさえロッベンたちから非難された。黙っていろ。選手団としてその交代に全面的に賛成していたなどと言うべきではない。それは単に事実ではないからだ。」