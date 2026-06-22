ベルギーは日曜日の試合でも期待外れだった。エジプト戦の引き分け（1-1）の後、イラン戦で雪辱を晴らそうとしたが叶わず、第2戦も0-0の引き分けに終わった。輝いたのはティボ・クルトワだけで、彼だけが最高のパフォーマンスを示した。

「幸いにもティボ・クルトワがいた。『エル・ムロ』（壁）のニックネームにふさわしい活躍で、エジプト戦同様に好セーブを連発。トップレベルでプレーした唯一のレッドデビルだ」と『ヘット・ラステ・ニウス』紙は結論づけている。

最も目立った不協和音は、ジェレミー・ドクの代役アレクシス・サエレマエカーズだった。ACミランのウインガーは3点と低評価。「チャンスをほとんど作り出せず、相手選手を抜き去ることも稀だった。ペナルティエリアに侵入しても、決定機での視野が欠けていた」

シャルル・デ・ケテラールに代わって出場したベテランのロメル・ルカクも目立った活躍はなく、レッドカードを受けたネイサン・ンゴイとともに4点と低評価だった。アナリストのマルク・デグリーゼはハーフタイムにルカク交代を提言していた。 結局73分間プレーし、交代は遅すぎた」と同紙は指摘した。

『ヘット・ニウスブラッド』もこの結果を「幻滅」と表現し、同じ結論だ。クルトワには8点。「ベルギーで最も良かった。異常なことだ」。同紙もサエレマエカーズを批判。「チャンスを活かせず、創造性、ドリブル、価値すべて欠けていた」。

司令塔ケヴィン・デ・ブライネも存在感を示せず4。

「最初のシュートは枠を外れ、前半は多くのミスを犯した。後半は危険な場面に積極的に関与したが、……」

土曜5時、最下位ニュージーランドとの最終節に勝って突破へ望みをつなぐため、ガルシア監督には多くの改善が求められる。