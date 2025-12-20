サッカーオランダ代表の有名選手は？ワールドカップで日本と対戦

所属クラブ：リヴァプール（イングランド）

ポジション：DF

生年月日：1991年7月8日(34歳)

代表通算：88試合11得点

オランダ代表の中心選手の1人が主将を務めるファン・ダイク。イングランドの名門リヴァプールでも主将を務める同選手は、弱点とされてきた守備陣に安定感をもたらし、2019年のチャンピオンズリーグ優勝や2度のプレミアリーグ優勝など近年の成功の立役者となった。また、同選手は現代最高のセンターバックとしても高い評価を受けている。

今季はやや不安定なパフォーマンスを見せ、衰えを指摘される場面もあるが、ファン・ダイクがオランダ代表の守備の要であることに違いはない。強靭なフィジカルを使った1対1や空中戦はワールドクラスの強さを誇り、さらにセットプレーでも攻守の両面で確かな存在感を放って、DFながら代表通算11得点を記録する。現在オランダで絶好調の上田綺世とのマッチアップは注目必至だ。