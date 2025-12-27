このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
tunisia Getty Images
Yuta Tokuma

チュニジア代表は強い？最新フォーメーションと戦術を紹介

【サッカー日本代表 最新情報】FIFAワールドカップ2026のグループF第2節で日本代表と対戦するチュニジア代表の最新フォーメーションや戦術を紹介する。

FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月20日にグループF第2節でチュニジア代表と対戦する。ハンニバル・メイブリをはじめとした注目の若手選手を擁するアフリカの強豪はどのようなフォーメーションや戦術で戦うのだろうか。

本記事では、チュニジア代表の最新フォーメーションや戦術を紹介する。

