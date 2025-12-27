チュニジア代表は強い？最新フォーメーションと戦術を紹介

チュニジアは、20世紀半ばまでフランスの植民地であったことから、フットボールの面でも同国からの影響を強く受けてきた。そのため、他のアフリカ勢と比較してもより組織的で戦術面で統率の取れたスタイルでプレーしてきた。その影響があってからか、伝統的に組織された守備を基盤にして戦い、2004年にはアフリカ・ネイションズカップを制した。

2025年から再びチュニジア代表の指揮官に就任したトラベルスィーの下、チームはアフリカ予選で4バックを基本とした4-3-3、もしくは4-2-3-1のシステムを採用。4バックによる組織化された守備を中心に試合を組み立て、素早いトランジションからのカウンターで相手ゴールを目指すプレースタイルだ。チームの心臓としてプレーするスキリがキーマンとして攻守をつなぐ役割を担っている。

アフリカ予選ではこのプレースタイルがしっかりとはまって、10試合連続無失点、さらに4試合で1-0の勝利を挙げるなど、勝負強さも光る。11月にブラジル代表と対戦した際、5バックを採用したチームはPKでの1失点のみに抑えており、強豪相手にもその守備力が通用することを証明した。