FIFAワールドカップ2026の開催国はどこ？

FIFAワールドカップ2026の開幕戦は、メキシコの首都メキシコシティにある「メキシコシティ・スタジアム（エスタディオ・アステカ）」だ。

開催国メキシコ代表の初戦、南アフリカ代表戦のホストを務める同スタジアムは、大会期間中8万3000人の収容人数を誇る国内最大のスタジアム。メキシコ代表とクラブ・アメリカの本拠地でもあり、過去にはペレを擁するブラジル代表が優勝した1970年大会決勝や、アルゼンチン代表のマラドーナがトロフィーを掲げた1986年大会と、2度のワールドカップの決勝の舞台となった。

今大会では、開幕戦をはじめ、グループステージ3試合、ラウンド32とラウンド16でそれぞれ1試合の会場となる。