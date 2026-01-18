FIFAワールドカップ2026の開催国はどこ？

スポーツ界のビッグイベントの1つであるFIFAワールドカップ。4年1度の世界一の国を決める大会は、2026年6月に開幕する。日本代表も出場する今大会はどの国で開催されるのだろうか。
本記事では、FIFAワールドカップ2026の開催国やスタジアムの情報を紹介する。
スポーツ界のビッグイベントの1つであるFIFAワールドカップ。4年1度の世界一の国を決める大会は、2026年6月に開幕する。日本代表も出場する今大会はどの国で開催されるのだろうか。
本記事では、FIFAワールドカップ2026の開催国やスタジアムの情報を紹介する。
FIFAワールドカップ2026は、カナダ・メキシコ・アメリカ合衆国で開催。
複数国による共同開催は、日本と韓国による共同開催だった2002年大会以来24年ぶりとなり、3カ国による共同開催は大会史上初となる。大会ホストを務めるメキシコは、1970年大会、1986年大会と2度にわたって開催国を務め、40年ぶりに同国にワールドカップが戻ってくる。また、アメリカは1994年大会の開催国であり、32年ぶり2度目となる。一方のカナダは、過去にワールドカップ開催の経験がなく、これが初めての大会開催となる。
FIFAワールドカップ2026は、日本時間6月12日(金)に開幕し、決勝は7月20日(月)に行われる。
|ラウンド
|マッチデー
|日時
|開幕戦
|メキシコvs南アフリカ
|6月12日(金)
|グループステージ
|第1節
|6月12日(金)～18日(木)
|グループステージ
|第2節
|6月19日(金)～24日(水)
|グループステージ
|第3節
|6月25日(木)～28日(日)
|ノックアウトステージ
|ラウンド32
|6月29日(月)～7月4日(土)
|ノックアウトステージ
|ラウンド16
|7月5日(日)～8日(水)
|ノックアウトステージ
|準々決勝
|7月10日(金)～12日(日)
|ノックアウトステージ
|準決勝
|7月15日(水)～16日(木)
|ノックアウトステージ
|3位決定戦
|7月19日(日)
|ノックアウトステージ
|決勝
|7月20日(月)
※日程はすべて日本時間
FIFAワールドカップ2026の開幕戦は、メキシコの首都メキシコシティにある「メキシコシティ・スタジアム（エスタディオ・アステカ）」だ。
開催国メキシコ代表の初戦、南アフリカ代表戦のホストを務める同スタジアムは、大会期間中8万3000人の収容人数を誇る国内最大のスタジアム。メキシコ代表とクラブ・アメリカの本拠地でもあり、過去にはペレを擁するブラジル代表が優勝した1970年大会決勝や、アルゼンチン代表のマラドーナがトロフィーを掲げた1986年大会と、2度のワールドカップの決勝の舞台となった。
今大会では、開幕戦をはじめ、グループステージ3試合、ラウンド32とラウンド16でそれぞれ1試合の会場となる。
FIFAワールドカップ2026の決勝の舞台は、アメリカのニュージャージーにある「ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム（メットライフ・スタジアム）」。
4年に1度の世界一を決めるビッグマッチのホストを務める同スタジアムの大会期間中の収容人数は8万2500人で、ダラス・スタジアム、メキシコシティ・スタジアムに次ぐ3番目の大型スタジアムだ。NFLのニューヨーク・ジャイアンツとニューヨーク・チャージャーズの本拠地でもあり、過去にはFIFAクラブワールドカップやコパ・アメリカの決勝の舞台にもなった。
今大会では、決勝戦のほかにブラジル代表vsモロッコ代表の注目の一戦をはじめ、グループステージ5試合、ラウンド32とラウンド16の1試合ずつの試合会場となる。
FIFAワールドカップ2026に8大会連続8度目の出場となる日本代表は、グループステージでグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、そしてヨーロッパ予選プレーオフ勝者（未定）と対戦する。
オランダ代表vs日本代表、日本代表vsヨーロッパプレーオフ勝者の2試合は、今大会最大の収容人数9万4000人を誇るアメリカのダラスにある「ダラス・スタジアム（AT&Tスタジアム）」で開催。チュニジア代表vs日本代表は、メキシコのモンテレイにある「エスタディオ・モンテレー（エスタディオBBVA）」で開催される。
|試合日時
|節
|対戦カード
|試合会場
|2026/6/15(月)
5:00
|第1節
|オランダ vs 日本
|ダラス・スタジアム
(アメリカ)
|2026/6/21(日)
13:00
|第2節
|チュニジア vs 日本
|エスタディオ・モンテレー
(メキシコ)
|2026/6/26(金)
8:00
|第3節
|日本 vs 欧州POパスB勝者
|ダラス・スタジアム
(アメリカ)
※日程はすべて日本時間
史上初めてとなる3か国共催で行われるFIFAワールドカップ2026は、16都市・16会場で開催。計104試合のうち、アメリカで78試合、カナダとメキシコでそれぞれ13試合が予定されている。
|開催都市
|スタジアム
|収容人数
|バンクーバー
（カナダ）
|BCプレイス・バンクーバー
（BCプレイス）
|5万4000
|トロント
（カナダ）
|トロント・スタジアム
（BMOフィールド）
|4万5000
|メキシコシティ
（メキシコ）
|メキシコシティ・スタジアム
（エスタディオ・アステカ）
|8万3000
|モンテレイ
（メキシコ）
|エスタディオ・モンテレー
（エスタディオBBVA）
|5万3500
|グアダラハラ
（メキシコ）
|エスタディオ・グアダラハラ
（エスタディオ・アクロン）
|4万8000
|ダラス
（アメリカ）
|ダラス・スタジアム
（AT&Tスタジアム）
|9万4000
|ニューヨーク/ニュージャージー
（アメリカ）
|ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム
（メットライフ・スタジアム）
|8万2500
|アトランタ
（アメリカ）
|アトランタ・スタジアム
（メルセデスベンツ・スタジアム）
|7万5000
|カンザスシティ
（アメリカ）
|カンザスシティ・スタジアム
（GEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアム）
|7万3000
|ヒューストン
（アメリカ）
|ヒューストン・スタジアム
（NRGスタジアム）
|7万2000
|サンフランシスコ・ベイエリア
（アメリカ）
|サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム
（リーバイス・スタジアム）
|7万1000
|ロサンゼルス
（アメリカ）
|ロサンゼルス・スタジアム
（SoFiスタジアム）
|7万0000
|フィラデルフィア
（アメリカ）
|フィラデルフィア・スタジアム
（リンカーン・ファイナンシャル・フィールド）
|6万9000
|シアトル
（アメリカ）
|シアトル・スタジアム
（ルーメン・フィールド）
|6万9000
|ボストン
（アメリカ）
|ボストン・スタジアム
（ジレット・フィールド）
|6万5000
|マイアミ
（アメリカ）
|マイアミ・スタジアム
（ハードロック・スタジアム）
|6万5000
FIFAワールドカップはこれまで22大会が開催され、18カ国が大会ホストを務めた。そのうち、開催国の優勝は6度に上り、準優勝は2度、3位決定戦進出は5度。2010年大会の南アフリカ代表、2022年大会のカタール代表を除き、すべての開催国がグループステージを突破してきた。
|大会年
|開催国
|開催国成績
|1930
|ウルグアイ
|優勝
|1934
|イタリア
|優勝
|1938
|フランス
|準々決勝
|1950
|ブラジル
|準優勝
|1954
|スイス
|準々決勝
|1958
|スウェーデン
|準優勝
|1962
|チリ
|3位
|1966
|イングランド
|優勝
|1970
|メキシコ
|準々決勝
|1974
|西ドイツ
|優勝
|1978
|アルゼンチン
|優勝
|1982
|スペイン
|2次ラウンド
|1986
|メキシコ
|準々決勝
|1990
|イタリア
|3位
|1994
|アメリカ
|ラウンド16
|1998
|フランス
|優勝
|2002
|日本
|ラウンド16
|韓国
|4位
|2006
|ドイツ
|3位
|2010
|南アフリカ
|グループステージ
|2014
|ブラジル
|4位
|2018
|ロシア
|準々決勝
|2022
|カタール
|グループステージ