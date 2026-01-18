このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
FIFAワールドカップ2026の開催国はどこ？

【FIFAワールドカップ】2026年6月に開幕するFIFAワールドカップ（W杯）2026。今大会はどこが開催国を務めるのだろうか。ホスト国やスタジアムの情報を紹介する。

スポーツ界のビッグイベントの1つであるFIFAワールドカップ。4年1度の世界一の国を決める大会は、2026年6月に開幕する。日本代表も出場する今大会はどの国で開催されるのだろうか。

本記事では、FIFAワールドカップ2026の開催国やスタジアムの情報を紹介する。

    FIFAワールドカップ2026の開催国はどこ？

    FIFAワールドカップ2026は、カナダ・メキシコ・アメリカ合衆国で開催。

    複数国による共同開催は、日本と韓国による共同開催だった2002年大会以来24年ぶりとなり、3カ国による共同開催は大会史上初となる。大会ホストを務めるメキシコは、1970年大会、1986年大会と2度にわたって開催国を務め、40年ぶりに同国にワールドカップが戻ってくる。また、アメリカは1994年大会の開催国であり、32年ぶり2度目となる。一方のカナダは、過去にワールドカップ開催の経験がなく、これが初めての大会開催となる。

    FIFAワールドカップ2026の日程は？

    FIFAワールドカップ2026は、日本時間6月12日(金)に開幕し、決勝は7月20日(月)に行われる。

    ラウンドマッチデー日時
    開幕戦メキシコvs南アフリカ6月12日(金)
    グループステージ第1節6月12日(金)～18日(木)
    グループステージ第2節6月19日(金)～24日(水)
    グループステージ第3節6月25日(木)～28日(日)
    ノックアウトステージラウンド326月29日(月)～7月4日(土)
    ノックアウトステージラウンド167月5日(日)～8日(水)
    ノックアウトステージ準々決勝7月10日(金)～12日(日)
    ノックアウトステージ準決勝7月15日(水)～16日(木)
    ノックアウトステージ3位決定戦7月19日(日)
    ノックアウトステージ決勝7月20日(月)

    ※日程はすべて日本時間

    FIFAワールドカップ2026開幕戦の会場は？

    FIFAワールドカップ2026の開幕戦は、メキシコの首都メキシコシティにある「メキシコシティ・スタジアム（エスタディオ・アステカ）」だ。

    開催国メキシコ代表の初戦、南アフリカ代表戦のホストを務める同スタジアムは、大会期間中8万3000人の収容人数を誇る国内最大のスタジアム。メキシコ代表とクラブ・アメリカの本拠地でもあり、過去にはペレを擁するブラジル代表が優勝した1970年大会決勝や、アルゼンチン代表のマラドーナがトロフィーを掲げた1986年大会と、2度のワールドカップの決勝の舞台となった。

    今大会では、開幕戦をはじめ、グループステージ3試合、ラウンド32とラウンド16でそれぞれ1試合の会場となる。

    FIFAワールドカップ2026決勝戦の会場は？

    FIFAワールドカップ2026の決勝の舞台は、アメリカのニュージャージーにある「ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム（メットライフ・スタジアム）」。

    4年に1度の世界一を決めるビッグマッチのホストを務める同スタジアムの大会期間中の収容人数は8万2500人で、ダラス・スタジアム、メキシコシティ・スタジアムに次ぐ3番目の大型スタジアムだ。NFLのニューヨーク・ジャイアンツとニューヨーク・チャージャーズの本拠地でもあり、過去にはFIFAクラブワールドカップやコパ・アメリカの決勝の舞台にもなった。

    今大会では、決勝戦のほかにブラジル代表vsモロッコ代表の注目の一戦をはじめ、グループステージ5試合、ラウンド32とラウンド16の1試合ずつの試合会場となる。

    FIFAワールドカップ2026日本代表戦の会場は？

    FIFAワールドカップ2026に8大会連続8度目の出場となる日本代表は、グループステージでグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、そしてヨーロッパ予選プレーオフ勝者（未定）と対戦する。

    オランダ代表vs日本代表、日本代表vsヨーロッパプレーオフ勝者の2試合は、今大会最大の収容人数9万4000人を誇るアメリカのダラスにある「ダラス・スタジアム（AT&Tスタジアム）」で開催。チュニジア代表vs日本代表は、メキシコのモンテレイにある「エスタディオ・モンテレー（エスタディオBBVA）」で開催される。

    ■日本代表の試合日程

    試合日時対戦カード試合会場
    2026/6/15(月)
    5:00    		第1節オランダ vs 日本ダラス・スタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/21(日)
    13:00    		第2節チュニジア vs 日本エスタディオ・モンテレー
    (メキシコ)
    2026/6/26(金)
    8:00    		第3節日本 vs 欧州POパスB勝者ダラス・スタジアム
    (アメリカ)

    ※日程はすべて日本時間

    2026年ワールドカップの開催スタジアム一覧

    史上初めてとなる3か国共催で行われるFIFAワールドカップ2026は、16都市・16会場で開催。計104試合のうち、アメリカで78試合、カナダとメキシコでそれぞれ13試合が予定されている。

    ■開催都市とスタジアム

    開催都市スタジアム収容人数
    バンクーバー
    （カナダ）    		BCプレイス・バンクーバー
    （BCプレイス）    		5万4000
    トロント
    （カナダ）    		トロント・スタジアム
    （BMOフィールド）    		4万5000
    メキシコシティ
    （メキシコ）    		メキシコシティ・スタジアム
    （エスタディオ・アステカ）    		8万3000
    モンテレイ
    （メキシコ）    		エスタディオ・モンテレー
    （エスタディオBBVA）    		5万3500
    グアダラハラ
    （メキシコ）    		エスタディオ・グアダラハラ
    （エスタディオ・アクロン）    		4万8000
    ダラス
    （アメリカ）    		ダラス・スタジアム
    （AT&Tスタジアム）    		9万4000
    ニューヨーク/ニュージャージー
    （アメリカ）    		ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム
    （メットライフ・スタジアム）    		8万2500
    アトランタ
    （アメリカ）    		アトランタ・スタジアム
    （メルセデスベンツ・スタジアム）    		7万5000
    カンザスシティ
    （アメリカ）    		カンザスシティ・スタジアム
    （GEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアム）    		7万3000
    ヒューストン
    （アメリカ）    		ヒューストン・スタジアム
    （NRGスタジアム）    		7万2000
    サンフランシスコ・ベイエリア
    （アメリカ）    		サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム
    （リーバイス・スタジアム）    		7万1000
    ロサンゼルス
    （アメリカ）    		ロサンゼルス・スタジアム
    （SoFiスタジアム）    		7万0000
    フィラデルフィア
    （アメリカ）    		フィラデルフィア・スタジアム
    （リンカーン・ファイナンシャル・フィールド）    		6万9000
    シアトル
    （アメリカ）    		シアトル・スタジアム
    （ルーメン・フィールド）    		6万9000
    ボストン
    （アメリカ）    		ボストン・スタジアム
    （ジレット・フィールド）    		6万5000
    マイアミ
    （アメリカ）    		マイアミ・スタジアム
    （ハードロック・スタジアム）    		6万5000

    FIFAワールドカップ開催国の結果は？

    FIFAワールドカップはこれまで22大会が開催され、18カ国が大会ホストを務めた。そのうち、開催国の優勝は6度に上り、準優勝は2度、3位決定戦進出は5度。2010年大会の南アフリカ代表、2022年大会のカタール代表を除き、すべての開催国がグループステージを突破してきた。

    ■開催国の過去成績

    大会年開催国開催国成績
    1930ウルグアイ優勝
    1934イタリア優勝
    1938フランス準々決勝
    1950ブラジル準優勝
    1954スイス準々決勝
    1958スウェーデン準優勝
    1962チリ3位
    1966イングランド優勝
    1970メキシコ準々決勝
    1974西ドイツ優勝
    1978アルゼンチン優勝
    1982スペイン2次ラウンド
    1986メキシコ準々決勝
    1990イタリア3位
    1994アメリカラウンド16
    1998フランス優勝
    2002日本ラウンド16
    韓国4位
    2006ドイツ3位
    2010南アフリカグループステージ
    2014ブラジル4位
    2018ロシア準々決勝
    2022カタールグループステージ

