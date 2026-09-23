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Yuta Tokuma

【9月25日】なでしこジャパン アジア大会・フィリピン戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定

日本
Asian Games
フィリピン

【サッカー女子日本代表】第20回アジア競技大会女子サッカーの準々決勝で日本女子代表(なでしこジャパン)はフィリピン女子代表と対戦する。キックオフ時間、試合会場、テレビ放送予定を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)女子サッカーに出場している日本女子代表(なでしこジャパン)は、グループEを首位通過して決勝トーナメント進出を決めた。準々決勝進出ではフィリピン女子代表と対戦する。

なでしこジャパンの準々決勝はU-NEXT独占ライブ配信！無料トライアルで視聴可能今すぐ視聴

本記事では、なでしこジャパンvsフィリピン女子代表のキックオフ時間やメンバー、中継予定を紹介する。