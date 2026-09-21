【9月23日】U21日本代表 アジア大会・タイ戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)男子サッカーのグループステージ第3戦で、U-21日本代表はタイ代表と対戦する。
本記事では、U-21日本代表vsタイ代表のキックオフ時間やメンバー、中継予定を紹介する。
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)男子サッカーのグループステージ第3戦で、U-21日本代表はタイ代表と対戦する。
本記事では、U-21日本代表vsタイ代表のキックオフ時間やメンバー、中継予定を紹介する。
U-21日本代表のタイ代表戦は、2026年9月23日(日)に開催。キックオフは19時30分に予定されている。
試合会場は、愛知県豊田市にある「豊田スタジアム」だ。
U-21日本代表のタイ代表戦は、地上波『TBS系列』で生中継、ネット『U-NEXT』と『TVer』でライブ配信を予定している。
『U-NEXT』は、アジア大会2026で最大7競技同時ライブ配信、計20競技以上の中継を予定しており、いずれも見放題作品の対象に。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間があり、期間中はアジア大会の試合を含む対象の見放題作品を楽しむことができる。なお、無料トライアル期間中に解約した場合は支払いが発生しない。
前述の通り、U-21日本代表のタイ代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
背番号
ポジション
選手名
所属
1
GK
ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾
名古屋グランパス
12
GK
小林 将天
松本山雅FC
23
GK
荒木 琉偉
ガンバ大阪
2
DF
梅木 怜
FC今治
3
DF
小杉 啓太
アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）
4
DF
土屋 櫂大
福島ユナイテッドFC
5
DF
市原 吏音
AZアルクマール（オランダ）
6
DF
永野 修都
FC東京
15
DF
森 壮一朗
ファジアーノ岡山
21
DF
佐藤 海宏
アルビレックス新潟
22
DF
岡部 タリクカナイ颯斗
東洋大
7
MF
石渡 ネルソン
シントトロイデンVV（ベルギー）
8
MF
保田 堅心
V・ファーレン長崎
10
MF
石井 久継
湘南ベルマーレ
14
MF
大関 友翔
川崎フロンターレ
17
MF
中島 洋太朗
サンフレッチェ広島
18
MF
嶋本 悠大
清水エスパルス
9
FW
道脇 豊
いわきFC
11
FW
横山 夢樹
セレッソ大阪
13
FW
古谷 柊介
東京国際大
16
FW
福永 裕也
京都産業大
19
FW
ンワディケ ウチェブライアン世雄
オールボーBK（デンマーク）
20
FW
石橋 瀬凪
湘南ベルマーレ
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。