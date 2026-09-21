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Yuta Tokuma

【9月23日】U21日本代表 アジア大会・タイ戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定

Asian Games
日本U23
日本U23 対 タイ王国 U23
タイ王国 U23

【アジア競技大会2026】第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)男子サッカーのグループステージ第3節、U-21日本代表はタイ代表と対戦する。この一戦の地上波テレビ放送・ネット配信予定、開催日・キックオフ時間を紹介。