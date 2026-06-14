北中米ワールドカップ(W杯)2026では、グループリーグ3位のチームまで決勝トーナメント進出のチャンスがある。

本記事では、3位から決勝トーナメントに進出する条件を紹介する。

ワールドカップ2026の大会方式は？

2026年のワールドカップには史上最多48チームが参加し、全104試合が開催。大会はグループリーグと決勝トーナメントに分けられており、グループリーグは4チームずつの12グループでそれぞれ総当たり戦を行う。その後、グループリーグを勝ち上がった32チームがラウンド32からの決勝トーナメントに進み、一発勝負のノックアウト方式で決勝までを戦う。

グループリーグ：48カ国が参加。4チーム12グループで各組総当たり戦で順位を決定

決勝トーナメント：32カ国が参加。ラウンド32、ラウンド16、準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝を一発勝負で実施

ワールドカップ2026グループリーグ3位の場合は？

ワールドカップ2026では参加数が従来の32チームよりも増加し、決勝トーナメントがラウンド32(これまではラウンド16～)から実施となった関係で、グループリーグ突破条件も緩和された。

各組1位・2位が決勝トーナメントに進める点は前回大会までと同様だが、新たに各組3位のうち成績上位8チームがグループ通過を果たすことができる。3位チーム同士の成績比較は、「勝ち点＞得失点差＞得点＞フェアプレーポイント＞最新のFIFAランキングの順位＞過去のFIFAランキングの順位(順位が決定するまで最新から遡って比較)」の優先順位となっている。

このため、3位チームの突破ラインが見えてくるグループ最終節では、勝ち点だけでなく得失点差を意識した戦いも見どころとなる。

グループリーグ突破条件

1位 2位 3位 4位 全組12チームが通過 全組12チームが通過 全組12チーム中、成績上位8チームが通過 全組12チームが敗退

ワールドカップ2026から変わったことは他にある？

ワールドカップ2026では参加チーム数の増加や決勝トーナメント進出条件の他にも、細かな変更が加えられている。

新ルール 内容 スローインのカウントダウン(5秒) 選手が意図的にプレー再開を遅らせた場合、5秒以内に再開しなければスローインの権利が相手チームに与えられる。 ゴールキックのカウントダウン(5秒) 時間稼ぎを目的とした遅延行為にも適用され、5秒以内に再開しなければ相手チームにコーナーキックが与えられる。 交代の時間制限(10秒) 交代で退く選手は、最も近い地点から10秒以内にピッチを離れなければならない。違反した場合、交代で入る選手は少なくとも1分間ピッチに入れず、その間チームは1人少ない状態で戦わなければならない。 ピッチ外での治療(1分) 治療を受けた選手は60秒間ピッチ外に出なければならない。ただし、ゴールキーパー、重傷の場合、または相手選手が警告(イエローカード)や退場(レッドカード)を受けた場合などは例外となる。 口元を隠す行為 選手が相手との対立や口論の場面で口元を隠した場合、レッドカードの対象となり得る。 コーナーキック判定に対してのVAR介入 コーナーキックが正しく与えられたかがVARにより確認される。ただし、判定は迅速に行われ、プレー再開前でなければならない。誤って与えられたゴールキックは対象とはならない。 2枚目のイエローカードに対してのVAR介入 2枚目のイエローカードによって退場となった場合、その2枚目の警告についてVARで確認できる。ただし、2枚目のイエローカードの可能性をレビューするためにVARは介入しない。 ハイドレーションブレイク(給水タイム) 各試合の前後半(およそ23分と68分)に3分間のハイドレーションブレイクが与えられる。これは屋内スタジアム開催試合にも適応される。

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