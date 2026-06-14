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World cup 2026 trophy(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

ワールドカップ2026でグループリーグ3位の場合は決勝トーナメントに進める？

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北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループリーグ(グループステージ)で3位となった場合は決勝トーナメント1回戦に進出できる？ラウンド32の進出条件を紹介。

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北中米ワールドカップ(W杯)2026では、グループリーグ3位のチームまで決勝トーナメント進出のチャンスがある。

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本記事では、3位から決勝トーナメントに進出する条件を紹介する。

ワールドカップ2026の大会方式は？

2026年のワールドカップには史上最多48チームが参加し、全104試合が開催。大会はグループリーグと決勝トーナメントに分けられており、グループリーグは4チームずつの12グループでそれぞれ総当たり戦を行う。その後、グループリーグを勝ち上がった32チームがラウンド32からの決勝トーナメントに進み、一発勝負のノックアウト方式で決勝までを戦う。

  • グループリーグ：48カ国が参加。4チーム12グループで各組総当たり戦で順位を決定
  • 決勝トーナメント：32カ国が参加。ラウンド32、ラウンド16、準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝を一発勝負で実施

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ワールドカップ2026グループリーグ3位の場合は？

ワールドカップ2026では参加数が従来の32チームよりも増加し、決勝トーナメントがラウンド32(これまではラウンド16～)から実施となった関係で、グループリーグ突破条件も緩和された。

各組1位・2位が決勝トーナメントに進める点は前回大会までと同様だが、新たに各組3位のうち成績上位8チームがグループ通過を果たすことができる。3位チーム同士の成績比較は、「勝ち点＞得失点差＞得点＞フェアプレーポイント＞最新のFIFAランキングの順位＞過去のFIFAランキングの順位(順位が決定するまで最新から遡って比較)」の優先順位となっている。

このため、3位チームの突破ラインが見えてくるグループ最終節では、勝ち点だけでなく得失点差を意識した戦いも見どころとなる。

グループリーグ突破条件

1位2位3位4位
全組12チームが通過全組12チームが通過全組12チーム中、成績上位8チームが通過全組12チームが敗退

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ワールドカップ2026から変わったことは他にある？

ワールドカップ2026では参加チーム数の増加や決勝トーナメント進出条件の他にも、細かな変更が加えられている。

新ルール内容
スローインのカウントダウン(5秒)選手が意図的にプレー再開を遅らせた場合、5秒以内に再開しなければスローインの権利が相手チームに与えられる。
ゴールキックのカウントダウン(5秒)時間稼ぎを目的とした遅延行為にも適用され、5秒以内に再開しなければ相手チームにコーナーキックが与えられる。
交代の時間制限(10秒)交代で退く選手は、最も近い地点から10秒以内にピッチを離れなければならない。違反した場合、交代で入る選手は少なくとも1分間ピッチに入れず、その間チームは1人少ない状態で戦わなければならない。
ピッチ外での治療(1分)治療を受けた選手は60秒間ピッチ外に出なければならない。ただし、ゴールキーパー、重傷の場合、または相手選手が警告(イエローカード)や退場(レッドカード)を受けた場合などは例外となる。
口元を隠す行為選手が相手との対立や口論の場面で口元を隠した場合、レッドカードの対象となり得る。
コーナーキック判定に対してのVAR介入コーナーキックが正しく与えられたかがVARにより確認される。ただし、判定は迅速に行われ、プレー再開前でなければならない。誤って与えられたゴールキックは対象とはならない。
2枚目のイエローカードに対してのVAR介入2枚目のイエローカードによって退場となった場合、その2枚目の警告についてVARで確認できる。ただし、2枚目のイエローカードの可能性をレビューするためにVARは介入しない。
ハイドレーションブレイク(給水タイム)各試合の前後半(およそ23分と68分)に3分間のハイドレーションブレイクが与えられる。これは屋内スタジアム開催試合にも適応される。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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