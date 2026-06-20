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Tsutomu Maeda

各組3位の最新上位は？グループリーグ突破条件まとめ｜ワールドカップ2026

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【6月20日更新】北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループステージで各組3位に入っているチームはどこ？決勝トーナメント条件、最新順位を紹介。

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北中米ワールドカップ(W杯)2026では、各組3位のチームまでグループリーグ突破の可能性がある。

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本記事では、各組3位の成績比較および最新順位表、突破条件を紹介する。

グループステージ3位からの突破条件は？

ワールドカップ2026では、各組1位・2位に加えて3位のチームにもグループ突破のチャンスがある。各組3位となったチームはグループA～Lの3位同士で成績比較が行われ、12チーム中上位8チームに入ることができれば決勝トーナメント進出が確定する。

なお、3位同士の成績比較は以下の優先順位で行われる。

  1. 勝ち点
  2. 総得失点差
  3. 総得点数
  4. フェアプレーポイント
  5. 最新のFIFAランキング
  6. 過去のFIFAランキング(順位決定まで新しい順に比較)

※グループステージ内の順位は3位チーム同士の比較と異なり、勝ち点以降、当該チーム間成績で決定。

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各組3位の最新上位は？

各組3位の暫定的な順位は以下の通り。

※日本時間6月20日(土)14:07時点の暫定。

順位チーム試合数得点失点得失点差勝ち点
1Cスコットランド21011103
2Dパラグアイ210124-23
3Fオランダ10102201
4Gベルギー10101101
5Kポルトガル10101101
6Hスペイン10100001
7Aチェコ201123-11
8Bボスニア・ヘルツェゴビナ201125-31
決勝トーナメント進出ライン
9Eエクアドル100101-10
10Lパナマ100101-10
11Iセネガル100113-20
12Jヨルダン100113-20

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