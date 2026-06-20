北中米ワールドカップ(W杯)2026では、各組3位のチームまでグループリーグ突破の可能性がある。

本記事では、各組3位の成績比較および最新順位表、突破条件を紹介する。

グループステージ3位からの突破条件は？

ワールドカップ2026では、各組1位・2位に加えて3位のチームにもグループ突破のチャンスがある。各組3位となったチームはグループA～Lの3位同士で成績比較が行われ、12チーム中上位8チームに入ることができれば決勝トーナメント進出が確定する。

なお、3位同士の成績比較は以下の優先順位で行われる。

勝ち点 総得失点差 総得点数 フェアプレーポイント 最新のFIFAランキング 過去のFIFAランキング(順位決定まで新しい順に比較)

※グループステージ内の順位は3位チーム同士の比較と異なり、勝ち点以降、当該チーム間成績で決定。

各組3位の最新上位は？

各組3位の暫定的な順位は以下の通り。

※日本時間6月20日(土)14:07時点の暫定。

順位 組 チーム 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 勝ち点 1 C スコットランド 2 1 0 1 1 1 0 3 2 D パラグアイ 2 1 0 1 2 4 -2 3 3 F オランダ 1 0 1 0 2 2 0 1 4 G ベルギー 1 0 1 0 1 1 0 1 5 K ポルトガル 1 0 1 0 1 1 0 1 6 H スペイン 1 0 1 0 0 0 0 1 7 A チェコ 2 0 1 1 2 3 -1 1 8 B ボスニア・ヘルツェゴビナ 2 0 1 1 2 5 -3 1 決勝トーナメント進出ライン 9 E エクアドル 1 0 0 1 0 1 -1 0 10 L パナマ 1 0 0 1 0 1 -1 0 11 I セネガル 1 0 0 1 1 3 -2 0 12 J ヨルダン 1 0 0 1 1 3 -2 0

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