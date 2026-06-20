北中米ワールドカップ(W杯)2026では、各組3位のチームまでグループリーグ突破の可能性がある。
本記事では、各組3位の成績比較および最新順位表、突破条件を紹介する。
グループステージ3位からの突破条件は？
ワールドカップ2026では、各組1位・2位に加えて3位のチームにもグループ突破のチャンスがある。各組3位となったチームはグループA～Lの3位同士で成績比較が行われ、12チーム中上位8チームに入ることができれば決勝トーナメント進出が確定する。
なお、3位同士の成績比較は以下の優先順位で行われる。
- 勝ち点
- 総得失点差
- 総得点数
- フェアプレーポイント
- 最新のFIFAランキング
- 過去のFIFAランキング(順位決定まで新しい順に比較)
※グループステージ内の順位は3位チーム同士の比較と異なり、勝ち点以降、当該チーム間成績で決定。
各組3位の最新上位は？
各組3位の暫定的な順位は以下の通り。
※日本時間6月20日(土)14:07時点の暫定。
|順位
|組
|チーム
|試合数
|勝
|分
|敗
|得点
|失点
|得失点差
|勝ち点
|1
|C
|スコットランド
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|2
|D
|パラグアイ
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|3
|F
|オランダ
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|G
|ベルギー
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5
|K
|ポルトガル
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|6
|H
|スペイン
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7
|A
|チェコ
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|8
|B
|ボスニア・ヘルツェゴビナ
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|決勝トーナメント進出ライン
|9
|E
|エクアドル
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|10
|L
|パナマ
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|11
|I
|セネガル
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|12
|J
|ヨルダン
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
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