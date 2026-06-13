2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、『DAZN』でのみ全試合のライブ配信が行われる。。

本記事では、『DAZN』独占配信の対象試合を紹介する。

DAZNのワールドカップ配信概要は？独占は何試合？

ネット『DAZN』は、2026年北中米ワールドカップを全試合ライブ＆見逃し配信する唯一のプラットフォームだ。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』でも全試合を中継するが、大部分が録画放送となっている。

その他、地上波では『NHK総合』がグループステージ19試合と決勝トーナメント15試合の計34試合、『日本テレビ系』がグループステージ9試合と決勝トーナメント6試合の計15試合、『フジテレビ』がグループステージ5試合、決勝トーナメント5試合の計10試合を生中継。衛生放送『NHK BSP4K』とネット『NHK ONE』は地上波放送試合を同時生中継する。その他、衛星放送『NHK BS』でも一部の試合を生中継予定だ。

このため、全104試合中59試合はテレビ放送されるが、残りの45試合は『DAZN』独占放送となる見込みだ。ただし、決勝トーナメントの『NHK BS』『NHK BSP4K』については日本代表の勝ち上がり次第で対象試合が増加する可能性がある。

ワールドカップ DAZN独占配信の対象試合

『DAZN』の独占配信となるワールドカップの試合は以下の通り。なお、決勝トーナメントのテレビ中継は一部未定となっているが、『DAZN』であれば確実に視聴できる点は変わらない。

※すべて日本時間。

【グループステージ】

【決勝トーナメント】

※決勝トーナメント以降は地上波放送およびNHK BSP4K、NHK BSで一部追加の可能性あり。

※正式な独占配信の対象試合は対戦カード決定後に記載。

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可

※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

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