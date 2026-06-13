2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、『DAZN』でのみ全試合のライブ配信が行われる。。
本記事では、『DAZN』独占配信の対象試合を紹介する。
DAZNのワールドカップ配信概要は？独占は何試合？
ネット『DAZN』は、2026年北中米ワールドカップを全試合ライブ＆見逃し配信する唯一のプラットフォームだ。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』でも全試合を中継するが、大部分が録画放送となっている。
その他、地上波では『NHK総合』がグループステージ19試合と決勝トーナメント15試合の計34試合、『日本テレビ系』がグループステージ9試合と決勝トーナメント6試合の計15試合、『フジテレビ』がグループステージ5試合、決勝トーナメント5試合の計10試合を生中継。衛生放送『NHK BSP4K』とネット『NHK ONE』は地上波放送試合を同時生中継する。その他、衛星放送『NHK BS』でも一部の試合を生中継予定だ。
このため、全104試合中59試合はテレビ放送されるが、残りの45試合は『DAZN』独占放送となる見込みだ。ただし、決勝トーナメントの『NHK BS』『NHK BSP4K』については日本代表の勝ち上がり次第で対象試合が増加する可能性がある。
ワールドカップ DAZN独占配信の対象試合
『DAZN』の独占配信となるワールドカップの試合は以下の通り。なお、決勝トーナメントのテレビ中継は一部未定となっているが、『DAZN』であれば確実に視聴できる点は変わらない。
※すべて日本時間。
【グループステージ】
|開始日時
|ラウンド
|対戦カード
|6/12(金)11:00
|A組1節
|韓国 vs チェコ
|6/13(土)10:00
|D組1節
|アメリカ vs パラグアイ
|6/14(日)4:00
|C組1節
|カタール vs スイス
|6/14(日)7:00
|C組1節
|ブラジル vs モロッコ
|6/15(月)2:00
|E組1節
|ドイツ vs キュラソー
|6/15(月)8:00
|E組1節
|コートジボワール vs エクアドル
|6/16(火)4:00
|G組1節
|ベルギー vs エジプト
|6/16(火)7:00
|H組1節
|サウジアラビア vs ウルグアイ
|6/16(火)10:00
|G組1節
|イラン vs ニュージーランド
|6/17(水)7:00
|I組1節
|イラク vs ノルウェー
|6/17(水)13:00
|J組1節
|オーストリア vs ヨルダン
|6/18(木)5:00
|L組1節
|イングランド vs クロアチア
|6/18(木)8:00
|L組1節
|ガーナ vs パナマ
|6/18(木)11:00
|K組1節
|ウズベキスタン vs コロンビア
|6/19(金)4:00
|B組2節
|スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|6/19(金)7:00
|B組2節
|カナダ vs カタール
|6/20(土)12:00
|D組2節
|トルコ vs パラグアイ
|6/21(日)9:00
|E組2節
|エクアドル vs キュラソー
|6/22(月)4:00
|G組2節
|ベルギー vs イラン
|6/22(月)7:00
|H組2節
|ウルグアイ vs カーボベルデ
|6/22(月)10:00
|G組2節
|ニュージーランド vs エジプト
|6/23(火)2:00
|J組2節
|アルゼンチン vs オーストリア
|6/23(火)6:00
|I組2節
|フランス vs イラク
|6/23(火)12:00
|J組2節
|ヨルダン vs アルジェリア
|6/24(水)5:00
|L組2節
|イングランド vs ガーナ
|6/25(木)4:00
|B組3節
|ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール
|6/25(木)7:00
|C組3節
|スコットランド vs ブラジル
|6/25(木)7:00
|C組3節
|モロッコ vs ハイチ
|6/25(木)10:00
|A組3節
|南アフリカ vs 韓国
|6/26(金)5:00
|E組3節
|キュラソー vs コートジボワール
|6/26(金)5:00
|E組3節
|エクアドル vs ドイツ
|6/26(金)8:00
|F組3節
|チュニジア vs オランダ
|6/26(金)11:00
|D組3節
|パラグアイ vs オーストラリア
|6/27(土)4:00
|I組3節
|セネガル vs イラク
|6/27(土)9:00
|H組3節
|カーボベルデ vs サウジアラビア
|6/27(土)12:00
|G組3節
|エジプト vs イラン
|6/28(日)6:00
|L組3節
|パナマ vs イングランド
|6/28(日)6:00
|L組3節
|クロアチア vs ガーナ
|6/28(日)8:30
|K組3節
|DRコンゴ vs ウズベキスタン
|6/28(日)11:00
|J組3節
|アルジェリア vs オーストリア
【決勝トーナメント】
※決勝トーナメント以降は地上波放送およびNHK BSP4K、NHK BSで一部追加の可能性あり。
※正式な独占配信の対象試合は対戦カード決定後に記載。
|No.
|開始日時
|ラウンド
|対戦カード
|1
|6/29(月)4:00
|ラウンド32
|A組2位 vs B組2位
|2
|6/30(火)2:00
|ラウンド32
|C組1位 vs F組2位
|3
|6/30(火)5:30
|ラウンド32
|E組1位 vs A/B/C/D/F組3位
|4
|6/30(火)10:00
|ラウンド32
|F組1位 vs C組2位
|6
|7/1(水)6:00
|ラウンド32
|I組1位 vs C/D/F/G/H組3位
|7
|7/1(水)10:00
|ラウンド32
|A組1位 vs C/E/F/H/I組3位
|8
|7/2(木)1:00
|ラウンド32
|L組1位 vs E/H/I/J/K組3位
|9
|7/2(木)5:00
|ラウンド32
|G組1位 vs A/E/H/I/J組3位
|10
|7/2(木)9:00
|ラウンド32
|D組1位 vs B/E/F/I/J組3位
|11
|7/3(金)4:00
|ラウンド32
|H組1位 vs J組2位
|13
|7/3(金)12:00
|ラウンド32
|B組1位 vs E/F/G/I/J組3位
|14
|7/4(土)3:00
|ラウンド32
|D組2位 vs G組2位
|16
|7/4(土)10:30
|ラウンド32
|K組1位 vs D/E/I/J/L組3位
|17
|7/5(日)2:00
|ラウンド16
|No.1の勝者 vs No.4の勝者
|19
|7/6(月)5:00
|ラウンド16
|No.2の勝者 vs No.5の勝者
|20
|7/6(月)9:00
|ラウンド16
|No.7の勝者 vs No.8の勝者
|22
|7/7(火)9:00
|ラウンド16
|No.10の勝者 vs No.9の勝者
|23
|7/8(水)1:00
|ラウンド16
|No.15の勝者 vs No.14の勝者
|24
|7/8(水)5:00
|ラウンド16
|No.13の勝者 vs No.16の勝者
|25
|7/10(金)5:00
|準々決勝
|No.18の勝者 vs No.17の勝者
|26
|7/11(土)4:00
|準々決勝
|No.21の勝者 vs No.22の勝者
|27
|7/12(日)6:00
|準々決勝
|No.19の勝者 vs No.20の勝者
|28
|7/12(日)10:00
|準々決勝
|No.23の勝者 vs No.24の勝者
|29
|7/15(水)4:00
|準決勝
|No.25の勝者 vs No.26の勝者
|30
|7/16(木)4:00
|準決勝
|No.27の勝者 vs No.28の勝者
FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法
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FIFAワールドカップ2026｜最新情報
【視聴方法】
- 【7月20日まで】DAZNがワールドカップ視聴料割引キャンペーンを実施！半額以下の大幅値下げ
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- ワールドカップ2026はDAZNとNHK BSプレミアム4Kどっちで見るのがおすすめ？料金・画質・視聴方法を比較
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- DAZNの登録可能デバイス数は？何台まで可能？アカウント共有ルール・家族利用の条件
【大会情報・日程】
- 【番組表】FIFAワールドカップ2026全試合のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- 試合日程・結果・組み合わせ｜FIFAワールドカップ2026
- FIFAワールドカップ2026 出場全48カ国のメンバーリスト
- FIFAワールドカップ2026｜キックオフ時間・出場国・会場