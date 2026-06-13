Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ronaldo messi(C)Getty images
W杯全試合ライブ配信はDAZNだけ！視聴料金割引キャンペーンは7/20まで
Tsutomu Maeda

ワールドカップ(W杯)2026の全試合ライブ中継はDAZNだけ！独占配信の対象試合は？

ワールドカップ
日本
アルゼンチン
アルジェリア
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ブラジル
カナダ
カーボベルデ
コロンビア
クロアチア
キュラソー島
チェコ
コンゴ民主共和国
エクアドル
エジプト
イングランド
フランス
ドイツ
ガーナ
ハイチ
イラン
コートジボワール
イラク
ヨルダン
メキシコ
モロッコ
オランダ
ニュージーランド
ノルウェー
パナマ
パラグアイ
ポルトガル
カタール
サウジアラビア
スコットランド
セネガル
南アフリカ
大韓民国
スペイン
スウェーデン
スイス
チュニジア
トルコ
ウルグアイ
アメリカ合衆国
ウズベキスタン

2026年北中米ワールドカップ(W杯)の全試合をライブ配信するDAZN(ダゾーン)。独占生中継の対象試合となる対戦カードを紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ
サッカー専用年間プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN SOCCER(年間)

「DAZN SOCCER(年間プラン・月々払いのみ)」

7/20までの加入で最初の3カ月・月々980円

※4カ月目以降は月々2,600円／年間プランのため途中解約不可

7/20まで割引価格に

2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、『DAZN』でのみ全試合のライブ配信が行われる。。

ワールドカップはDAZNで全試合配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン今すぐ視聴

本記事では、『DAZN』独占配信の対象試合を紹介する。

DAZNのワールドカップ配信概要は？独占は何試合？

ネット『DAZN』は、2026年北中米ワールドカップを全試合ライブ＆見逃し配信する唯一のプラットフォームだ。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』でも全試合を中継するが、大部分が録画放送となっている。

その他、地上波では『NHK総合』がグループステージ19試合と決勝トーナメント15試合の計34試合、『日本テレビ系』がグループステージ9試合と決勝トーナメント6試合の計15試合、『フジテレビ』がグループステージ5試合、決勝トーナメント5試合の計10試合を生中継。衛生放送『NHK BSP4K』とネット『NHK ONE』は地上波放送試合を同時生中継する。その他、衛星放送『NHK BS』でも一部の試合を生中継予定だ。

このため、全104試合中59試合はテレビ放送されるが、残りの45試合は『DAZN』独占放送となる見込みだ。ただし、決勝トーナメントの『NHK BS』『NHK BSP4K』については日本代表の勝ち上がり次第で対象試合が増加する可能性がある。

ワールドカップはDAZNで全試合配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン今すぐ視聴

ワールドカップ DAZN独占配信の対象試合

DAZN』の独占配信となるワールドカップの試合は以下の通り。なお、決勝トーナメントのテレビ中継は一部未定となっているが、『DAZN』であれば確実に視聴できる点は変わらない。

※すべて日本時間。

【グループステージ】

開始日時ラウンド対戦カード
6/12(金)11:00A組1節韓国 vs チェコ
6/13(土)10:00D組1節アメリカ vs パラグアイ
6/14(日)4:00C組1節カタール vs スイス
6/14(日)7:00C組1節ブラジル vs モロッコ
6/15(月)2:00E組1節ドイツ vs キュラソー
6/15(月)8:00E組1節コートジボワール vs エクアドル
6/16(火)4:00G組1節ベルギー vs エジプト
6/16(火)7:00H組1節サウジアラビア vs ウルグアイ
6/16(火)10:00G組1節イラン vs ニュージーランド
6/17(水)7:00I組1節イラク vs ノルウェー
6/17(水)13:00J組1節オーストリア vs ヨルダン
6/18(木)5:00L組1節イングランド vs クロアチア
6/18(木)8:00L組1節ガーナ vs パナマ
6/18(木)11:00K組1節ウズベキスタン vs コロンビア
6/19(金)4:00B組2節スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
6/19(金)7:00B組2節カナダ vs カタール
6/20(土)12:00D組2節トルコ vs パラグアイ
6/21(日)9:00E組2節エクアドル vs キュラソー
6/22(月)4:00G組2節ベルギー vs イラン
6/22(月)7:00H組2節ウルグアイ vs カーボベルデ
6/22(月)10:00G組2節ニュージーランド vs エジプト
6/23(火)2:00J組2節アルゼンチン vs オーストリア
6/23(火)6:00I組2節フランス vs イラク
6/23(火)12:00J組2節ヨルダン vs アルジェリア
6/24(水)5:00L組2節イングランド vs ガーナ
6/25(木)4:00B組3節ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール
6/25(木)7:00C組3節スコットランド vs ブラジル
6/25(木)7:00C組3節モロッコ vs ハイチ
6/25(木)10:00A組3節南アフリカ vs 韓国
6/26(金)5:00E組3節キュラソー vs コートジボワール
6/26(金)5:00E組3節エクアドル vs ドイツ
6/26(金)8:00F組3節チュニジア vs オランダ
6/26(金)11:00D組3節パラグアイ vs オーストラリア
6/27(土)4:00I組3節セネガル vs イラク
6/27(土)9:00H組3節カーボベルデ vs サウジアラビア
6/27(土)12:00G組3節エジプト vs イラン
6/28(日)6:00L組3節パナマ vs イングランド
6/28(日)6:00L組3節クロアチア vs ガーナ
6/28(日)8:30K組3節DRコンゴ vs ウズベキスタン
6/28(日)11:00J組3節アルジェリア vs オーストリア

ワールドカップはDAZNで全試合配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン今すぐ視聴

【決勝トーナメント】

※決勝トーナメント以降は地上波放送およびNHK BSP4K、NHK BSで一部追加の可能性あり。
※正式な独占配信の対象試合は対戦カード決定後に記載。

No.開始日時ラウンド対戦カード
16/29(月)4:00ラウンド32A組2位 vs B組2位
26/30(火)2:00ラウンド32C組1位 vs F組2位
36/30(火)5:30ラウンド32E組1位 vs A/B/C/D/F組3位
46/30(火)10:00ラウンド32F組1位 vs C組2位
67/1(水)6:00ラウンド32I組1位 vs C/D/F/G/H組3位
77/1(水)10:00ラウンド32A組1位 vs C/E/F/H/I組3位
87/2(木)1:00ラウンド32L組1位 vs E/H/I/J/K組3位
97/2(木)5:00ラウンド32G組1位 vs A/E/H/I/J組3位
107/2(木)9:00ラウンド32D組1位 vs B/E/F/I/J組3位
117/3(金)4:00ラウンド32H組1位 vs J組2位
137/3(金)12:00ラウンド32B組1位 vs E/F/G/I/J組3位
147/4(土)3:00ラウンド32D組2位 vs G組2位
167/4(土)10:30ラウンド32K組1位 vs D/E/I/J/L組3位
177/5(日)2:00ラウンド16No.1の勝者 vs No.4の勝者
197/6(月)5:00ラウンド16No.2の勝者 vs No.5の勝者
207/6(月)9:00ラウンド16No.7の勝者 vs No.8の勝者
227/7(火)9:00ラウンド16No.10の勝者 vs No.9の勝者
237/8(水)1:00ラウンド16No.15の勝者 vs No.14の勝者
247/8(水)5:00ラウンド16No.13の勝者 vs No.16の勝者
257/10(金)5:00準々決勝No.18の勝者 vs No.17の勝者
267/11(土)4:00準々決勝No.21の勝者 vs No.22の勝者
277/12(日)6:00準々決勝No.19の勝者 vs No.20の勝者
287/12(日)10:00準々決勝No.23の勝者 vs No.24の勝者
297/15(水)4:00準決勝No.25の勝者 vs No.26の勝者
307/16(木)4:00準決勝No.27の勝者 vs No.28の勝者

ワールドカップはDAZNで全試合配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン今すぐ視聴

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN standard world cup campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

ワールドカップはDAZNで全試合配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン今すぐ視聴

【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN SOCCER topDAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCERが、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

DAZNサッカー専用年間プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円は7/20まで今すぐ登録

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【視聴方法】

【大会情報・日程】

【日本代表】

ワールドカップはDAZNで全試合配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン今すぐ視聴