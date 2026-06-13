2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、『DAZN』で全試合をライブ視聴することができる。

本記事では、ワールドカップ視聴に適した『DAZN』のプランを紹介する。

ワールドカップが見られるDAZNのプランは何がある？

『DAZN』は、ワールドカップ2026を全試合ライブ＆見逃し配信する。日本代表戦や一部の注目試合は地上波テレビなどで視聴することができるが、全試合がリアルタイムで見られるのは『DAZN』のみとなっている。なお、日本代表戦については『DAZN』でも無料ライブ配信予定だ。

『DAZN』には様々なプランがあるが、ワールドカップが見られるプランは「DAZN Standard」または「DAZN SOCCER」のみ。野球専用プランの「DAZN BASEBALL」ではアドオンを追加しない限り見られない。

各プランの特徴は以下の通り。

DAZN Standard(月額プラン or 年間プラン)：ワールドカップを含む全コンテンツ視聴可能

DAZN SOCCER(年間プランの月々払いのみ)：ワールドカップの他、サッカーコンテンツのみ視聴可能

DAZN BASEBALL(年間プランの月々払いのみ)：野球のみが視聴可能。月々+1,500円のアドオン購入でワールドカップ視聴可能

※期間限定販売中の商品を含みます。

ワールドカップ短期視聴向けのDAZNプランは？

ワールドカップ2026のみを目的として『DAZN』に加入する場合、「DAZN Standard」の月額プランが最もお得な選択肢だ。「DAZN Standard」月額プランは月額4,200円(税込)が通常料金だが、2026年7月20日(月・祝)までに加入した場合、ワールドカップ応援キャンペーンの特別価格として最初の3カ月間・月額1,980円(税込)となる。

また、「DAZN Standard」月額プランは年間契約ではないため、月ごとに解約することが可能。ワールドカップ期間中だけ加入し、終了後に即解約することができる。ただし、月途中の解約でも日割りでの返金は行われないため、ワールドカップ全期間中(6/12～7/20)に加入していた場合は2カ月分の料金を支払う必要がある。

一方、「DAZN SOCCER」は2026年8月30日(日)までの期間限定となっているが、契約は年間プランの月々払いのみ。ワールドカップ期間終了後に即解約することはできず、例外なく1年分の視聴料金を支払う必要がある。料金は通常時が月々2,600円(税込)で年間総額31,200円(税込)となっているが、2026年7月20日(月・祝)までに加入した場合はキャンペーン価格で最初の3カ月間が月々980円(税込)で4か月目からが通常料金となり、年間総額は26,340円(税込)となる。

なお、「DAZN BASEBALL」は月々2,300円(税込)、年間総額27,600円((税込)の支払いに加えて月額1,500円(税込)のアドオン(7月20日までの期間限定販売)を購入することでワールドカップの視聴が可能となるが、「DAZN BASEBALL」はプロ野球コンテンツに特化した年間プラン(月々払いのみ)のため、「DAZN SOCCER」同様に途中解約することはできない。さらに、ワールドカップ終了後はプロ野球コンテンツ以外を視聴することができないため、野球ファンなどで元々加入している方向けのアドオンとなっている。

まとめると、それぞれの特徴や目的別のおすすめプランは以下の通り。

比較 DAZN Standard DAZN SOCCER

[年間プラン・月々払いのみ] DAZN BASEBALL

[年間プラン・月々払いのみ] ★W杯視聴におすすめ！

月額プラン 年間プラン(月々払い) 年間プラン(一括払い) W杯視聴のみの料金

[6/12～7/20視聴の場合] 3,960円

[7/20までに加入の場合] 38,400円 32,000円 26,340円

[7/20までに加入の場合] 30,600円 ※アドオン利用

[7/20までに加入の場合] 料金形態 月額4,200円

[7/20までの加入で最初の3カ月・月額1,980円] 年間38,400円

月々3,200円の支払い 年間32,000円の一括前払い 年間31,200円

月々2,600円の支払い

[7/20までの加入で最初の3カ月・月々980円｜年間26,340円] 年間27,600円

月々2,300円の支払い

[7/20まで月々+1,500円で全コンテンツ視聴可能のアドオン販売] 視聴可能コンテンツ 全コンテンツ 全コンテンツ 全コンテンツ サッカーコンテンツのみ 野球コンテンツのみ

[7/20まで期間限定アドオンで全コンテンツ] 最低契約期間 1カ月 1年間 1年間 1年間 1年間 1年間

※料金はすべて税込。

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可

※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

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