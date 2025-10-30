10月25日(土)に開幕したSMBC日本シリーズ2025は、10月30日(木)にパ・リーグ王者福岡ソフトバンクホークスがセ・リーグ王者阪神タイガースに勝利し5年ぶりに日本一となり幕を閉じた。
本記事では、SMBC日本シリーズ2025の日程、対戦カード、放送予定を紹介する。
SMBC日本シリーズ2025はいつ？試合日程・プレイボール時間
SMBC日本シリーズ2025は、10月25日(土)に開幕を迎え、最長で11月2日(日)まで開催。7戦4勝先取制で行われるため、どちらかが4勝した時点で終了し、以降の試合は行われない。
日本シリーズには、セ・リーグから阪神タイガース、パ・リーグから福岡ソフトバンクホークスが出場。レギュラーシーズンを制した両者が、ポストシーズン・ファイナルステージで勝ち切り、雌雄を決する。
試合日程や開始時刻、会場は以下の通り。福岡ソフトバンクホークスが第5戦で優勝を決めたため、30日(木)で日本シリーズは閉幕。
|試合日時
|ラウンド
|対戦カード
|会場
|10/25(土)
18:30
|第1戦
|ソフトバンク 1-2 阪神
|みずほPayPay
|10/26(日)
18:30
|第2戦
|ソフトバンク 10-1 阪神
|みずほPayPay
|10/28(火)
18:00
|第3戦
|阪神 1-2 ソフトバンク
|甲子園
|10/29(水)
18:00
|第4戦
|阪神 2-3 ソフトバンク
|甲子園
|10/30(木)
18:00
|第5戦
|阪神 2-3 ソフトバンク
|甲子園
SMBC日本シリーズ2025のテレビ放送・ネット配信予定
SMBC日本シリーズは、例年地上波各局でテレビ中継が行われてきた。2025年も踏襲され、複数のテレビ局で生中継される。
一方、クライマックスシリーズを中継してきた『DAZN』などでの配信は予定されていない。その他、ネット『TVer』による地上波テレビとの同時配信が実施される。
※正式発表分のみ記載、随時更新。第5戦で終了。
|試合日時
|ラウンド
|対戦カード
|放送
|配信
|10/25(土)
18:30
|第1戦
|ソフトバンク vs 阪神
|・TBS系列
・TVer
|10/26(日)
18:30
|第2戦
|ソフトバンク vs 阪神
|・フジテレビ
・NHK BS
・FOD
・フジテレビONEsmart
・TVer
|10/28(火)
18:00
|第3戦
|阪神 vs ソフトバンク
|・TBS
・NHK BS
・TVer
|10/29(水)
18:00
|第4戦
|阪神 vs ソフトバンク
|・日本テレビ
・Hulu
・TVer
|10/30(木)
18:00
|第5戦
|阪神 vs ソフトバンク
|・朝日放送テレビ(テレビ朝日系列)
・TVer
SMBC日本シリーズ2025のおすすめ視聴方法
【第1・3戦を配信】U-NEXT
U-NEXTでは日本シリーズ2025の第1戦と第3戦をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。
スポーツのほかにも映画やドラマ、アニメなど見放題作品は37万本以上と圧倒的な作品数を誇る。
【第2戦を配信】FOD
10月26日に行われる第2戦では、FODがライブ配信を実施する。FODは「Amazon Prime Videoチャンネル」でも視聴可能となっている。
【第4・7戦を配信】Hulu
10月29日の第4戦、11月2日の第7戦はHuluでもライブ配信を行う。
【第5・6戦を配信】ABEMA
10月30日の第5戦、11月1日の第6戦はABEMAで中継を実施する。試合は無料で中継されるが、広告無しで快適視聴でき（広告なしプランのみ）、便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録もおすすめだ。
SMBC日本シリーズ2025｜関連情報
- SMBC日本シリーズ2025の地上波中継・TVer配信はある？どこで見られる？
- 日本シリーズのルール・仕組みは？2025年最新｜プロ野球
- 今日の阪神タイガース中継｜テレビ放送・試合日程｜無料で見るには？
- 今日の福岡ソフトバンクホークス中継｜テレビ放送・試合日程｜無料で見るには？
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
※本記事の情報は2025年10月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトをご確認ください。