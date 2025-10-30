10月25日(土)に開幕したSMBC日本シリーズ2025は、10月30日(木)にパ・リーグ王者福岡ソフトバンクホークスがセ・リーグ王者阪神タイガースに勝利し5年ぶりに日本一となり幕を閉じた。

本記事では、SMBC日本シリーズ2025の日程、対戦カード、放送予定を紹介する。

SMBC日本シリーズ2025はいつ？試合日程・プレイボール時間

SMBC日本シリーズ2025は、10月25日(土)に開幕を迎え、最長で11月2日(日)まで開催。7戦4勝先取制で行われるため、どちらかが4勝した時点で終了し、以降の試合は行われない。

日本シリーズには、セ・リーグから阪神タイガース、パ・リーグから福岡ソフトバンクホークスが出場。レギュラーシーズンを制した両者が、ポストシーズン・ファイナルステージで勝ち切り、雌雄を決する。

試合日程や開始時刻、会場は以下の通り。福岡ソフトバンクホークスが第5戦で優勝を決めたため、30日(木)で日本シリーズは閉幕。

試合日時 ラウンド 対戦カード 会場 10/25(土)

18:30 第1戦 ソフトバンク 1-2 阪神 みずほPayPay 10/26(日)

18:30 第2戦 ソフトバンク 10-1 阪神 みずほPayPay 10/28(火)

18:00 第3戦 阪神 1-2 ソフトバンク 甲子園 10/29(水)

18:00 第4戦 阪神 2-3 ソフトバンク 甲子園 10/30(木)

18:00 第5戦 阪神 2-3 ソフトバンク 甲子園

SMBC日本シリーズ2025のテレビ放送・ネット配信予定

SMBC日本シリーズは、例年地上波各局でテレビ中継が行われてきた。2025年も踏襲され、複数のテレビ局で生中継される。

一方、クライマックスシリーズを中継してきた『DAZN』などでの配信は予定されていない。その他、ネット『TVer』による地上波テレビとの同時配信が実施される。

※正式発表分のみ記載、随時更新。第5戦で終了。

試合日時 ラウンド 対戦カード 放送 配信 10/25(土)

18:30 第1戦 ソフトバンク vs 阪神 ・TBS系列 ・U-NEXT ・TVer 10/26(日)

18:30 第2戦 ソフトバンク vs 阪神 ・フジテレビ

・NHK BS ・FOD ・フジテレビONEsmart ・TVer 10/28(火)

18:00 第3戦 阪神 vs ソフトバンク ・TBS

・NHK BS ・U-NEXT ・TVer 10/29(水)

18:00 第4戦 阪神 vs ソフトバンク ・日本テレビ ・Hulu ・TVer 10/30(木)

18:00 第5戦 阪神 vs ソフトバンク ・朝日放送テレビ(テレビ朝日系列) ・ABEMA ・TVer

SMBC日本シリーズ2025のおすすめ視聴方法

【第1・3戦を配信】U-NEXT

U-NEXTでは日本シリーズ2025の第1戦と第3戦をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

スポーツのほかにも映画やドラマ、アニメなど見放題作品は37万本以上と圧倒的な作品数を誇る。

【第2戦を配信】FOD

10月26日に行われる第2戦では、FODがライブ配信を実施する。FODは「Amazon Prime Videoチャンネル」でも視聴可能となっている。

【第4・7戦を配信】Hulu

10月29日の第4戦、11月2日の第7戦はHuluでもライブ配信を行う。

【第5・6戦を配信】ABEMA

10月30日の第5戦、11月1日の第6戦はABEMAで中継を実施する。試合は無料で中継されるが、広告無しで快適視聴でき（広告なしプランのみ）、便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録もおすすめだ。

