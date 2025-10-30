このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
japan series 2025NPB
【10/30】日本シリーズ第5戦はABEMAでライブ配信！プレミアム登録で広告なし快適視聴
GOAL

プロ野球SMBC日本シリーズ2025 試合日程・開始時間・地上波無料中継・放送配信予定

2025年のSMBC日本シリーズはいつ開催？試合日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

10月25日(土)に開幕したSMBC日本シリーズ2025は、10月30日(木)にパ・リーグ王者福岡ソフトバンクホークスがセ・リーグ王者阪神タイガースに勝利し5年ぶりに日本一となり幕を閉じた。

本記事では、SMBC日本シリーズ2025の日程、対戦カード、放送予定を紹介する。

SMBC日本シリーズ2025はいつ？試合日程・プレイボール時間

SMBC日本シリーズ2025は、10月25日(土)に開幕を迎え、最長で11月2日(日)まで開催。7戦4勝先取制で行われるため、どちらかが4勝した時点で終了し、以降の試合は行われない。

日本シリーズには、セ・リーグから阪神タイガース、パ・リーグから福岡ソフトバンクホークスが出場。レギュラーシーズンを制した両者が、ポストシーズン・ファイナルステージで勝ち切り、雌雄を決する。

試合日程や開始時刻、会場は以下の通り。福岡ソフトバンクホークスが第5戦で優勝を決めたため、30日(木)で日本シリーズは閉幕。

試合日時ラウンド対戦カード会場
10/25(土)
18:30		第1戦ソフトバンク 1-2 阪神みずほPayPay
10/26(日)
18:30		第2戦ソフトバンク 10-1 阪神みずほPayPay
10/28(火)
18:00		第3戦阪神 1-2 ソフトバンク甲子園
10/29(水)
18:00		第4戦阪神 2-3 ソフトバンク甲子園
10/30(木)
18:00		第5戦阪神 2-3 ソフトバンク甲子園

SMBC日本シリーズ2025のテレビ放送・ネット配信予定

SMBC日本シリーズは、例年地上波各局でテレビ中継が行われてきた。2025年も踏襲され、複数のテレビ局で生中継される。

一方、クライマックスシリーズを中継してきた『DAZN』などでの配信は予定されていない。その他、ネット『TVer』による地上波テレビとの同時配信が実施される。

※正式発表分のみ記載、随時更新。第5戦で終了。

試合日時ラウンド対戦カード放送配信
10/25(土)
18:30		第1戦ソフトバンク vs 阪神・TBS系列

U-NEXT

・TVer

10/26(日)
18:30		第2戦ソフトバンク vs 阪神・フジテレビ
・NHK BS

FOD

・フジテレビONEsmart

・TVer

10/28(火)
18:00		第3戦阪神 vs ソフトバンク・TBS
・NHK BS

U-NEXT

・TVer

10/29(水)
18:00		第4戦阪神 vs ソフトバンク・日本テレビ

Hulu

・TVer

10/30(木)
18:00		第5戦阪神 vs ソフトバンク・朝日放送テレビ(テレビ朝日系列)

ABEMA

・TVer

SMBC日本シリーズ2025のおすすめ視聴方法

【第1・3戦を配信】U-NEXT

U-NEXTでは日本シリーズ2025の第1戦と第3戦をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

スポーツのほかにも映画やドラマ、アニメなど見放題作品は37万本以上と圧倒的な作品数を誇る。

【第2戦を配信】FOD

10月26日に行われる第2戦では、FODがライブ配信を実施する。FODは「Amazon Prime Videoチャンネル」でも視聴可能となっている。

【第4・7戦を配信】Hulu

10月29日の第4戦、11月2日の第7戦はHuluでもライブ配信を行う。

【第5・6戦を配信】ABEMA

10月30日の第5戦、11月1日の第6戦はABEMAで中継を実施する。試合は無料で中継されるが、広告無しで快適視聴でき（広告なしプランのみ）、便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録もおすすめだ。

