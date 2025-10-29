プロ野球の頂上決戦である「SMBC日本シリーズ2025」が、10月25日(土)に開幕を迎えた。

本記事では、SMBC日本シリーズ2025の地上波中継、放送・配信予定について紹介する。

SMBC日本シリーズ2025の試合日程・スタジアムは？

SMBC日本シリーズ2025が、10月25日(土)に開幕する。シリーズは最長で11月2日(日)まで行われ、7戦4勝先取制で日本一が決定。どちらかが4勝した時点で優勝が決まり、以降の試合は行われない。

今年はセ・リーグ覇者・阪神タイガースと、パ・リーグ王者・福岡ソフトバンクホークスが激突。ともにレギュラーシーズンを制し、クライマックスシリーズ・ファイナルステージでも圧倒的な強さを見せた両チームが、頂点を懸けてぶつかる。

【一覧】SMBC日本シリーズ2025 日程・会場

第1戦：10月25日(土) 18:30～ ソフトバンク vs 阪神（みずほPayPayドーム福岡）

第2戦：10月26日(日) 18:30～ ソフトバンク vs 阪神（みずほPayPayドーム福岡）

第3戦：10月28日(火) 18:00～ 阪神 vs ソフトバンク（阪神甲子園球場）

第4戦：10月29日(水) 18:00～ 阪神 vs ソフトバンク（阪神甲子園球場）

第5戦：10月30日(木) 18:00～ 阪神 vs ソフトバンク（阪神甲子園球場）

第6戦：11月1日(土) 18:30～ ソフトバンク vs 阪神（みずほPayPayドーム福岡）

第7戦：11月2日(日) 18:00～ ソフトバンク vs 阪神（みずほPayPayドーム福岡）

SMBC日本シリーズ2025の地上波中継・TVer配信はある？

SMBC日本シリーズ2025は、例年通り地上波各局での全国中継が行われることが決定している。第1戦から第7戦まで、TBS・フジテレビ・日本テレビ・テレビ朝日など、主要ネットワークが試合ごとに中継を担当する。

また、昨年に続き『TVer』での配信も実施。スマートフォンやPCからも無料で視聴可能だ。テレビがなくても日本シリーズの熱戦をリアルタイムで楽しめる。

一方、クライマックスシリーズを配信してきた『DAZN』では今シリーズの中継はなし。ライブ配信は、地上波テレビ各局とTVer、そしてU-NEXT・FOD・Hulu・ABEMAといった動画配信サービスを通じて行われる。

試合日時 ラウンド 対戦カード 放送 配信 10/25(土)

18:30 第1戦 ソフトバンク vs 阪神 ・TBS ・U-NEXT ・TVer 10/26(日)

18:30 第2戦 ソフトバンク vs 阪神 ・フジテレビ

・NHK BS ・FOD ・フジテレビONEsmart ・TVer 10/28(火)

18:00 第3戦 阪神 vs ソフトバンク ・TBS

・NHK BS ・U-NEXT ・TVer 10/29(水)

18:00 第4戦 阪神 vs ソフトバンク ・日本テレビ ・Hulu ・TVer 10/30(木)

18:00 第5戦 阪神 vs ソフトバンク ・朝日放送テレビ(テレビ朝日系列) ・ABEMA ・TVer

SMBC日本シリーズ2025のおすすめ視聴方法

【第1・3戦を配信】U-NEXT

U-NEXTでは日本シリーズ2025の第1戦と第3戦をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

また、U-NEXT経由の視聴ならCMなし、勝利者インタビューまで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

スポーツのほかにも映画やドラマ、アニメなど見放題作品は37万本以上と圧倒的な作品数を誇る。

【第2戦を配信】FOD

10月26日に行われる第2戦では、FODがライブ配信を実施する。FODは「Amazon Prime Videoチャンネル」でも視聴可能となっている。

【第4・7戦を配信】Hulu

10月29日の第4戦、11月2日の第7戦はHuluでもライブ配信を行う。

【第5・6戦を配信】ABEMA

10月30日の第5戦、11月1日の第6戦はABEMAで中継を実施する。試合は無料で中継されるが、広告無しで快適視聴でき（広告なしプランのみ）、便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録もおすすめだ。

SMBC日本シリーズ2025｜関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。