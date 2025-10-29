プロ野球の頂上決戦である「SMBC日本シリーズ2025」が、10月25日(土)に開幕を迎えた。
本記事では、SMBC日本シリーズ2025の地上波中継、放送・配信予定について紹介する。
SMBC日本シリーズ2025の試合日程・スタジアムは？
SMBC日本シリーズ2025が、10月25日(土)に開幕する。シリーズは最長で11月2日(日)まで行われ、7戦4勝先取制で日本一が決定。どちらかが4勝した時点で優勝が決まり、以降の試合は行われない。
今年はセ・リーグ覇者・阪神タイガースと、パ・リーグ王者・福岡ソフトバンクホークスが激突。ともにレギュラーシーズンを制し、クライマックスシリーズ・ファイナルステージでも圧倒的な強さを見せた両チームが、頂点を懸けてぶつかる。
【一覧】SMBC日本シリーズ2025 日程・会場
- 第1戦：10月25日(土) 18:30～ ソフトバンク vs 阪神（みずほPayPayドーム福岡）
- 第2戦：10月26日(日) 18:30～ ソフトバンク vs 阪神（みずほPayPayドーム福岡）
- 第3戦：10月28日(火) 18:00～ 阪神 vs ソフトバンク（阪神甲子園球場）
- 第4戦：10月29日(水) 18:00～ 阪神 vs ソフトバンク（阪神甲子園球場）
- 第5戦：10月30日(木) 18:00～ 阪神 vs ソフトバンク（阪神甲子園球場）
- 第6戦：11月1日(土) 18:30～ ソフトバンク vs 阪神（みずほPayPayドーム福岡）
- 第7戦：11月2日(日) 18:00～ ソフトバンク vs 阪神（みずほPayPayドーム福岡）
SMBC日本シリーズ2025の地上波中継・TVer配信はある？
SMBC日本シリーズ2025は、例年通り地上波各局での全国中継が行われることが決定している。第1戦から第7戦まで、TBS・フジテレビ・日本テレビ・テレビ朝日など、主要ネットワークが試合ごとに中継を担当する。
また、昨年に続き『TVer』での配信も実施。スマートフォンやPCからも無料で視聴可能だ。テレビがなくても日本シリーズの熱戦をリアルタイムで楽しめる。
一方、クライマックスシリーズを配信してきた『DAZN』では今シリーズの中継はなし。ライブ配信は、地上波テレビ各局とTVer、そしてU-NEXT・FOD・Hulu・ABEMAといった動画配信サービスを通じて行われる。
|試合日時
|ラウンド
|対戦カード
|放送
|配信
|10/25(土)
18:30
|第1戦
|ソフトバンク vs 阪神
|・TBS
・TVer
|10/26(日)
18:30
|第2戦
|ソフトバンク vs 阪神
|・フジテレビ
・NHK BS
・FOD
・フジテレビONEsmart
・TVer
|10/28(火)
18:00
|第3戦
|阪神 vs ソフトバンク
|・TBS
・NHK BS
・TVer
|10/29(水)
18:00
|第4戦
|阪神 vs ソフトバンク
|・日本テレビ
・Hulu
・TVer
|10/30(木)
18:00
|第5戦
|阪神 vs ソフトバンク
|・朝日放送テレビ(テレビ朝日系列)
・TVer
SMBC日本シリーズ2025のおすすめ視聴方法
【第1・3戦を配信】U-NEXT
U-NEXTでは日本シリーズ2025の第1戦と第3戦をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。
また、U-NEXT経由の視聴ならCMなし、勝利者インタビューまで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。
スポーツのほかにも映画やドラマ、アニメなど見放題作品は37万本以上と圧倒的な作品数を誇る。
【第2戦を配信】FOD
10月26日に行われる第2戦では、FODがライブ配信を実施する。FODは「Amazon Prime Videoチャンネル」でも視聴可能となっている。
【第4・7戦を配信】Hulu
10月29日の第4戦、11月2日の第7戦はHuluでもライブ配信を行う。
【第5・6戦を配信】ABEMA
10月30日の第5戦、11月1日の第6戦はABEMAで中継を実施する。試合は無料で中継されるが、広告無しで快適視聴でき（広告なしプランのみ）、便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録もおすすめだ。
SMBC日本シリーズ2025｜関連情報
