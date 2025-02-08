福岡ソフトバンクホークス 今日の試合予定・テレビ放送/ネット配信スケジュール・視聴方法｜2025年最新

プロ野球・福岡ソフトバンクホークスの2025シーズン最新試合スケジュールを紹介。
2025シーズンの試合情報や放送・配信予定を確認しよう。
福岡ソフトバンクホークス｜春季キャンプ2025｜スケジュール
福岡ソフトバンクホークス｜オープン戦2025の試合日程・放送/配信予定
|日程
|場所
|対戦相手
|放送・配信
|2月22日（土）13:00
|宮崎
|オリックス
|DAZN
ベースボールLIVE
ホークスTV
パリーグTV
スポーツライブ+
|2月23日（日）13:00
|宮崎
|オリックス
|DAZN
ベースボールLIVE
ホークスTV
スポーツライブ+
|2月26日（水）13:00
|宮崎
|ロッテジャイアンツ※練習試合
|DAZN
ベースボールLIVE
ホークスTV
パリーグTV
スポーツライブ+
|2月27日（木）13:00
|宮崎
|斗山ベアーズ※練習試合
|DAZN
ベースボールLIVE
ホークスTV
パリーグTV
スポーツライブ+
|3月1日（土）13:00
|宮崎
|西武※練習試合
|DAZN
ベースボールLIVE
ホークスTV
パリーグTV
スポーツライブ+
|3月2日（日）12:30
|宮崎
|ロッテ※練習試合
|DAZN
ベースボールLIVE
ホークスTV
パリーグTV
スポーツライブ+
|3月4日（火）18:00
|みずほPayPay
|ヤクルト
|3月5日（水）18:00
|みずほPayPay
|ヤクルト
|3月7日（金）13:00
|ZOZOマリン
|ロッテ
|3月8日（土）13:00
|ZOZOマリン
|ロッテ
|3月9日（日）13:00
|ZOZOマリン
|ロッテ
|3月11日（火）14:00
|長崎
|巨人
|3月12日（水）14:00
|みずほPayPay
|巨人
|3月13日（木）14:00
|みずほPayPay
|巨人
|3月14日（金）18:00
|みずほPayPay
|日本ハム
|3月15日（土）14:00
|みずほPayPay
|日本ハム
|3月16日（日）13:00
|みずほPayPay
|日本ハム
|3月18日（火）18:00
|みずほPayPay
|中日
|3月19日（水）18:00
|みずほPayPay
|中日
|3月21日（金）18:00
|みずほPayPay
|広島
|3月22日（土）13:00
|みずほPayPay
|広島
|3月23日（日）14:00
|マツダ
|広島
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DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、新たなシーズンの始まりを記念して初月無料となるキャンペーンを2025年4月14日まで実施している。
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