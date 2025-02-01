プロ野球・阪神タイガースの2025シーズン最新試合スケジュールを紹介。
2025シーズンの試合情報や放送・配信予定を確認しよう。
阪神タイガース｜春季キャンプ2025｜スケジュール
|場所
|期間
|放送・配信
|宜野座（1軍）
|2月1日-2月28日
|スカイA／虎テレ
|具志川（2軍）
|2月1日-2月25日
|スカイA／虎テレ
阪神タイガース｜オープン戦2025の試合日程・放送/配信予定
|日程
|場所
|対戦相手
|放送・配信
|2月15日（土）13:00
|宜野座
|楽天※練習試合
|2月16日（日）13:00
|宜野座
|広島※練習試合
|2月22日（土）13:00
|金武
|楽天
|2月23日（日）13:00
|北谷
|中日
|2月24日（月）13:00
|宜野座
|DeNA※練習試合
|3月4日（火）13:00
|甲子園
|中日
|3月5日（水）13:00
|甲子園
|中日
|3月7日（金）13:00
|甲子園
|DeNA
|3月8日（土）13:00
|甲子園
|DeNA
|3月9日（日）13:00
|甲子園
|巨人
|3月11日（火）13:00
|ベルーナ
|西武
|3月12日（水）13:00
|ベルーナ
|西武
|3月15日（土）12:00
|東京ドーム
|カブス※プレシーズンゲーム
|日本テレビ
|3月16日（日）12:00
|東京ドーム
|ドジャーズ※プレシーズンゲーム
|日本テレビ
|3月18日（火）13:00
|神宮
|ヤクルト
|3月19日（水）13:00
|神宮
|ヤクルト
|3月21日（金）18:00
|京セラドーム
|オリックス
|3月22日（土）14:00
|京セラドーム
|オリックス
|3月23日（日）13:00
|京セラドーム
|オリックス
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