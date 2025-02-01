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DAZN BASEBALLが初月無料キャンペーン実施中！4月14日まで限定
GOAL

阪神タイガース 今日の試合予定・テレビ放送・ネット配信スケジュール・視聴方法｜2025年最新

【2025年最新】プロ野球・阪神タイガースの今日の試合予定を紹介。テレビ放送・ネット配信スケジュール、視聴方法まとめ。

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プロ野球・阪神タイガースの2025シーズン最新試合スケジュールを紹介。

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2025シーズンの試合情報や放送・配信予定を確認しよう。

阪神タイガース｜春季キャンプ2025｜スケジュール

場所期間放送・配信
宜野座（1軍） 2月1日-2月28日 スカイA／虎テレ
具志川（2軍） 2月1日-2月25日 スカイA／虎テレ
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阪神タイガース｜オープン戦2025の試合日程・放送/配信予定

日程場所対戦相手放送・配信
2月15日（土）13:00 宜野座 楽天※練習試合
2月16日（日）13:00 宜野座 広島※練習試合
2月22日（土）13:00 金武 楽天
2月23日（日）13:00 北谷 中日
2月24日（月）13:00 宜野座 DeNA※練習試合
3月4日（火）13:00 甲子園 中日
3月5日（水）13:00 甲子園 中日
3月7日（金）13:00 甲子園 DeNA
3月8日（土）13:00 甲子園 DeNA
3月9日（日）13:00 甲子園 巨人
3月11日（火）13:00 ベルーナ 西武
3月12日（水）13:00 ベルーナ 西武
3月15日（土）12:00 東京ドーム カブス※プレシーズンゲーム 日本テレビ
3月16日（日）12:00 東京ドーム ドジャーズ※プレシーズンゲーム 日本テレビ
3月18日（火）13:00 神宮 ヤクルト
3月19日（水）13:00 神宮 ヤクルト
3月21日（金）18:00 京セラドーム オリックス
3月22日（土）14:00 京セラドーム オリックス
3月23日（日）13:00 京セラドーム オリックス
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年間契約なら野球専用パック「DAZN BASEBALL」がおすすめ！

DAZN-BASEBALL-20250201DAZN

DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、新たなシーズンの始まりを記念して初月無料となるキャンペーンを2025年4月14日まで実施している。

プロ野球2025シーズン開幕に伴い、4月14日までに「DAZN BASEBALL」に加入すれば初月の1ヶ月が0円に。この場合初月は0円で残りの11ヶ月間で合計25,300円の支払いとなる。シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

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