日本シリーズのルール・仕組みは？2025年最新｜プロ野球

2025年のプロ野球は、10月25日から日本シリーズが行われる。

日本シリーズのルールやレギュレーションを紹介する。

日本シリーズの仕組み・レギュレーション

■日本シリーズの試合数は？

日本シリーズは4試合で先勝した球団が優勝となるため、最少4試合、最大7試合が開催される。延長戦が行われても勝敗が決せず引き分け試合となり、第7戦が終わっても両球団ともに4勝に満たなかった場合、第8戦が第7戦の球場で、第9戦の必要がある場合は、もう一方の球団の球場で開催される。2025年日本シリーズの場合、第1-2戦：パ球団本拠地、第3-5戦：セ球団本拠地、第6-7戦：パ球団本拠地、第8戦：パ球団本拠地、第9戦：セ球団本拠地、となる。

■日本シリーズの主催と開催方式

日本シリーズはクライマックスシリーズ(CS)やペナントレースと異なり、全試合が日本野球機構(NPB)の主催試合として開催される。試合は「2試合→移動日→3試合→移動日→2試合」の流れで行われ、第2戦と第3戦の間、第5戦と第6戦の間に移動日が設定される。雨天中止の場合は原則として翌日に順延されるが、第5戦までに順延が発生した場合は、移動日が休養日として設けられないこともある。

■日本シリーズでのDH制適用は？

新型コロナウイルスの影響を受けた2020年を除き、ペナントレースではパ・リーグでのみDH制が採用され、セ・リーグでは採用されていない。そのため、日本シリーズではパ・リーグ球団主催の本拠地ゲームでのみDH制が適用される。一方、セ・リーグ球団主催の試合では投手が打席に立つ。

■日本シリーズの延長戦最大イニング数は？

日本シリーズでは9回終了時に勝敗が決しない場合、延長戦が行われる。第1戦から第7戦までは延長12回までとされ、12回終了時点で同点の場合は引き分けとなる。第8戦以降は延長イニングの制限がなく、勝敗が決するまで試合が続けられる。サスペンデッド・ゲーム(一時中断試合)は採用されない。

■日本シリーズで複数の引き分け試合があった場合は？

日本シリーズはいずれかの球団が4勝を挙げて優勝を決めるまで実施される。第7戦を終えても4勝に達しない場合(例：2勝3分2敗など)、第8戦が開催される。第8戦は第7戦を行った球場で実施され、さらに第9戦が必要な場合は1日の移動日を挟んで相手球団の本拠地で開催される。なお、第8戦が行われたのは過去1度のみで、第9戦が行われた例はない。

■選手登録とベンチ入り人数

日本シリーズに出場できる選手は、8月31日時点で支配下登録されており、その後も引き続き在籍している選手の中から最大40名が選出される。この名簿はシリーズ開幕の前々日までに提出され、原則として変更できない。各試合ではその中から最大26名がベンチ入り可能となる。

■予告先発と審判構成

2025年の日本シリーズでは全試合で予告先発制が導入されている。審判はレギュラーシーズンの4人制とは異なり、クライマックスシリーズと同様に6人制(球審・塁審4名・外審2名)で構成される。

■表彰

シリーズ終了後、最も活躍した選手にはMVP(最高殊勲選手賞)が授与される。その他に優秀選手賞と敢闘選手賞が設けられており、賞金はMVPが700万円、優秀選手賞・敢闘選手賞が各100万円となっている。

【一覧】日本シリーズ2025の試合スケジュール・対戦カード

試合日時 ラウンド カード 会場 10/25(土)

18:30 第1戦 ソフトバンク vs 阪神 みずほPayPay 10/26(日)

18:30 第2戦 ソフトバンク vs 阪神 みずほPayPay 10/28(火)

18:00 第3戦 阪神 vs ソフトバンク 甲子園 10/29(水)

18:00 第4戦 阪神 vs ソフトバンク 甲子園 10/30(木)

18:00 第5戦 阪神 vs ソフトバンク 甲子園

SMBC日本シリーズ2025のおすすめ視聴方法

【第1・3戦を配信】U-NEXT

U-NEXTでは日本シリーズ2025の第1戦と第3戦をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

スポーツのほかにも映画やドラマ、アニメなど見放題作品は37万本以上と圧倒的な作品数を誇る。

【第2戦を配信】FOD

10月26日に行われる第2戦では、FODがライブ配信を実施する。FODは「Amazon Prime Videoチャンネル」でも視聴可能となっている。

【第4・7戦を配信】Hulu

10月29日の第4戦、11月2日の第7戦はHuluでもライブ配信を行う。

【第5・6戦を配信】ABEMA

10月30日の第5戦、11月1日の第6戦はABEMAで中継を実施する。試合は無料で中継されるが、広告無しで快適視聴でき（広告なしプランのみ）、便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録もおすすめだ。

SMBC日本シリーズ2025｜関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。