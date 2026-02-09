2026 D AWARDS with upickはいつ？開催日・会場・日程スケジュールまとめ

韓国の音楽シーンを代表する授賞式「2026 D AWARDS with upick」が開催される。前年に活躍したアーティストや楽曲を称える本イベントは、グローバルで存在感を高めるK-POPの現在地を示すアワードとして注目度が高い。豪華アーティストの出演や特別ステージも期待されており、開催日程や会場情報に関心が集まっているだ。

本記事では、「2026 D AWARDS with upick」の開催日程、開催地について紹介する。

2026 D AWARDS with upickはいつ？

「2026 D Awards(第2回 D AWARDS with upick)」は、2026年2月11日(水・祝)に開催される。会場は韓国・ソウルにある高麗大学ソウルキャンパスのファジョン体育館で、世界中のK-POPファンが注目する音楽授賞式の一つだ。

当日は午後3時30分からレッドカーペットイベントがスタートし、午後6時00分に授賞式が開演。放送・配信は午後11時00分頃まで予定されており、約5時間半にわたる大型イベントとなる見込みだ。なお、日本と韓国の間に時差はないため、日本から視聴する場合も同じ時間帯でチェックできる。

また、本授賞式に先立ち、2026年1月29日には人気賞の結果が発表され、2月6日には事前受賞者の情報も公開。開催前から話題性を高めながら本番を迎える流れとなっている。

項目 日時 開催日 2026年2月11日(水・祝) レッドカーペット 15:30開始 授賞式(メインイベント) 18:00開演 放送・配信終了予定 23:00 人気賞結果発表 2026年1月29日 事前受賞者発表 2026年2月6日

2026 D AWARDS with upickの開催地は？

「2026 D Awards with upick」の開催地は、前述のとおり韓国・ソウルに位置する高麗(コリョ)大学校ソウルキャンパス内の「ファジョン体育館(化汀体育館)」だ。大型イベントやコンサートでも使用される会場として知られており、多くの観客を収容できる設備を備えている。

ソウル中心部からのアクセスも比較的良好で、国内外から訪れるファンにとって来場しやすいロケーションといえる。グローバルな人気を誇るK-POPアーティストが集結する授賞式の舞台として、熱気に包まれる一夜となりそうだ。

「2026 D AWARDS with upick」のテレビ放送/ネット配信予定は？

「2026 D AWARDS with upick」は、2026年2月11日(水・祝)午後6時から日本国内でテレビ生中継およびネット配信が実施される。リアルタイムで授賞式の模様をチェックできる環境が整っており、視聴方法にも注目が集まっている。

テレビ放送はCS放送のTBSチャンネル1が「テレビ独占生中継」を行い、韓国から授賞式の様子をリアルタイムで届ける。録画にも対応しているため、後から視聴したい場合でも安心だ。スカパー！をはじめ、J:COMやひかりTV、auひかり テレビサービスなど複数のプラットフォームで視聴できる。

また、動画配信サービスのU-NEXTでは独占ライブ配信を実施。月額会員であれば追加料金なしで視聴可能となっており、無料トライアル中のユーザーも対象となる。ライブ配信終了後には見逃し配信も予定されており、2026年3月11日(水)23時59分まで楽しめる。なお、ライブ配信および見逃し配信ともに字幕・吹替は用意されていない。

放送/配信 サービス 日時 料金 見逃し配信 ライブ配信 U-NEXT 2026年2月11日(水・祝)18:00〜終了まで 月額会員なら追加料金なし(無料トライアル対象) 2026年3月11日(水)23:59まで テレビ生中継 TBSチャンネル1(CS放送) 2026年2月11日(水・祝)18:00〜23:00 各放送サービスの契約料金に準ずる 録画可能

U-NEXTの視聴方法

U-NEXT

2026 D Awards with upickは、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される内容は変更となる場合があります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。