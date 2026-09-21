第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン団体戦は、男女ともに準々決勝を迎える。

本記事では、アジア大会2026のバドミントン団体準々決勝について、試合日程、組み合わせ・対戦カード、中継情報を紹介する。

バドミントン団体準々決勝はいつ？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン団体準々決勝は、2026年9月22日(火)に一宮市総合体育館で開催される。

女子団体は9:30から、男子団体は15:00から試合開始予定となっている。

種目 日程 開始時間 会場 女子団体 準々決勝 2026年9月22日(火) 9:30～ 一宮市総合体育館 男子団体 準々決勝 2026年9月22日(火) 15:00～ 一宮市総合体育館

バドミントン団体準々決勝の組み合わせ・対戦カードは？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン団体準々決勝では、男女それぞれ4試合が行われる。

女子日本代表は第2シードのため1回戦が不戦勝となり、準々決勝から登場。インド代表と対戦する。

一方、男子日本代表は1回戦のカザフスタン戦に勝利した場合、バングラデシュvsインドの勝者と準々決勝で対戦する。

女子団体 準々決勝

試合 対戦カード 準々決勝 日本 vs インド 準々決勝 中国 vs タイ 準々決勝 チャイニーズ・タイペイ vs インドネシア 準々決勝 香港vsマレーシアの勝者 vs 韓国

男子団体 準々決勝

試合 対戦カード 準々決勝 カザフスタンvs日本の勝者 vs バングラデシュvsインドの勝者 準々決勝 インドネシア vs マレーシア 準々決勝 チャイニーズ・タイペイ vs タイ 準々決勝 香港vs韓国の勝者 vs 中国

バドミントン団体準々決勝の放送・配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン団体準々決勝は、現時点で地上波TBS系列の放送予定は明記されていない。

一方、ネットではU-NEXTが9月22日(火)9:20から団体戦準々決勝をライブ配信する予定だ。

バドミントン団体準々決勝をリアルタイムで視聴したい場合は、U-NEXTの配信を確認しておきたい。

放送・配信サービス 開始時間 中継・配信予定 TBS系列 － 現時点で放送予定の明記なし U-NEXT 9:20～ 団体戦準々決勝をライブ配信予定

アジア大会2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。TBSと併せて視聴すれば、多くの競技がカバーできる。U-NEXTは見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。