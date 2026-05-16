Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP
FAカップ準決勝はU-NEXT独占配信！31日間無料体験でお得に加入
Aoi Fujimiya

FAカップ決勝2026は何時から？チェルシーvsマンチェスター・シティの日本時間キックオフ・試合日程まとめ

FAカップ
チェルシー
マンチェスター・シティ
チェルシー 対 マンチェスター・シティ

FAカップ決勝2026のキックオフは何時から？チェルシーvsマン・Cの試合時間を紹介。

FAカップを独占配信！
facup final 25-26 u-next

U-NEXT

U-NEXTサッカーパックを特設ページからお得に登録！

5/16(土)23:00～FAカップ決勝チェルシーvsマンチェスター・Cは独占配信！

プレミアリーグ、ラ・リーガなども視聴可能！

無料体験登録で特典が利用可能

2025-26シーズンのFAカップ決勝は、チェルシーとマンチェスター・シティによるビッグマッチが実現。イングランド国内最高峰のカップ戦を締めくくる頂上決戦として、大きな注目を集めている。

FAカップはU-NEXTで独占ライブ配信！U-NEXT無料体験登録で視聴がお得にまずは31日間無料体験に登録

本記事では、FAカップ決勝「チェルシーvsマンチェスター・シティ」の日本時間でのキックオフ時間について紹介する。

FAカップ決勝は何時から？日本のキックオフ時間まとめ

2025-26シーズンのFAカップ決勝「チェルシーvsマンチェスター・シティ」は、日本時間2026年5月16日(土)23:00キックオフ予定となっている。舞台は、イングランド・ロンドンのウェンブリー・スタジアムだ。

チェルシーは8年ぶり9度目の優勝を狙う一方、マンチェスター・シティは3年ぶり8度目の制覇に挑戦。さらに、シティは史上初となる4大会連続決勝進出を果たしており、歴史的な一戦としても注目を集めている。

なお、両クラブがFAカップ決勝で対戦するのは今回が初。プレミアリーグでも優勝争いを演じる強豪同士によるビッグマッチとなる。

  • 大会：FAカップ2025-26決勝
  • 対戦カード：チェルシーvsマンチェスター・シティ
  • 試合日程：2026年5月16日(土)
  • キックオフ時間：日本時間23:00
  • 開催地：ウェンブリー・スタジアム(ロンドン)

FAカップはU-NEXTで独占ライブ配信！U-NEXT無料体験登録で視聴がお得にまずは31日間無料体験に登録

FAカップ決勝の過去5年間の結果は？

FAカップは、イングランド国内で長い歴史を誇るカップ戦として知られ、毎シーズン数々のドラマを生み出している。近年はチェルシーやマンチェスター・シティを中心に、プレミアリーグ強豪クラブが決勝の舞台で激突してきた。

なかでもマンチェスター・シティは、2023年から2026年まで史上初となる4大会連続決勝進出を達成。一方のチェルシーは、2020年から2022年にかけて史上初の3大会連続準優勝という悔しい結果を経験している。

また、2025年大会ではクリスタル・パレスがマンチェスター・シティをPK戦の末に撃破し、クラブ史に残るタイトル獲得を成し遂げた。

シーズン優勝クラブ対戦カード結果
2024-25クリスタル・パレスクリスタル・パレスvsマンチェスター・シティ2-2(PK3-2)
2023-24準優勝：マンチェスター・シティマンチェスター・シティ出場決勝敗退
2022-23マンチェスター・シティ決勝戦優勝
2021-22準優勝：チェルシーチェルシー出場決勝敗退
2020-21準優勝：チェルシーチェルシー出場決勝敗退

FAカップはU-NEXTで独占ライブ配信！U-NEXT無料体験登録で視聴がお得にまずは31日間無料体験に登録

FAカップ決勝の放送・ネット配信予定は？

2025-26シーズンのFAカップ決勝「チェルシーvsマンチェスター・シティ」は、『U-NEXT』による日本国内独占ライブ配信となる。

そのため、『DAZN』、『ABEMA』、『SPOTV NOW』など他サービスでのライブ中継は実施されない。また、地上波やBS・CS放送についても現時点で中継予定は発表されておらず、FAカップ決勝をリアルタイムで視聴できるのは『U-NEXT サッカーパック』のみとなっている。

U-NEXTは、2024-25シーズンから2030-31シーズンまでFAカップの日本国内独占放映権を保有。プレミアリーグ関連コンテンツを配信するサービスでも、FAカップについては視聴対象外となる。

なお、『U-NEXT サッカーパック』ではライブ配信だけでなく見逃し視聴にも対応。特設ページ経由での登録時には、31日間無料トライアルとポイント利用によって初月を実質1,400円で利用可能となっている。

サービス放送・配信状況内容
U-NEXT サッカーパック独占ライブ配信・見逃し配信
DAZN×配信予定なし
ABEMA×配信予定なし
SPOTV NOW×配信予定なし
地上波×放送予定なし
BS・CS×放送予定なし

U-NEXTサッカーパックの登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」を選択
  3. 「お得なセットで登録(初月1,400円)」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

FAカップはU-NEXTで独占ライブ配信！U-NEXT無料体験登録で視聴がお得にまずは31日間無料体験に登録

FAカップ決勝中継で人気芸人コンビと同時視聴コラボ！

facup tinal 25-26 collaborationU-NEXT

2025-26シーズンのFAカップ決勝を独占ライブ配信する『U-NEXT』は、お笑いYouTubeチャンネル「それいけ益々荘」との特別コラボ企画を実施する。「それいけ益々荘」は、「M-1グランプリ2025」で準優勝したドンデコルテ・渡辺銀次と、「キングオブコント2023」ファイナリストのカゲヤマ・益田康平による人気チャンネルとして注目を集めている。

今回のコラボでは、日本時間5月16日(土)23:00開始予定のFAカップ決勝「チェルシーvsマンチェスター・シティ」にあわせ、特別コンテンツの配信も予定。決勝戦をさらに盛り上げる企画として、サッカーファンのみならずお笑いファンからも関心が高まっている。

FA杯決勝はU-NEXT独占配信！「それいけ益々荘」とウォッチパーティー無料体験特典でお得

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT MOBILE set priceU-NEXT

U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

【動画視聴に最適】U-NEXTモバイルは20GB・音声通話付きで実質300円/月！公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルならスマホ代が20GB音声通話付きで実質300円/月！ギガは永久繰り越しOK公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。