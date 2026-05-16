FAカップ決勝2026は何時から？チェルシーvsマンチェスター・シティの日本時間キックオフ・試合日程まとめ

2025-26シーズンのFAカップ決勝は、チェルシーとマンチェスター・シティによるビッグマッチが実現。イングランド国内最高峰のカップ戦を締めくくる頂上決戦として、大きな注目を集めている。

本記事では、FAカップ決勝「チェルシーvsマンチェスター・シティ」の日本時間でのキックオフ時間について紹介する。

FAカップ決勝は何時から？日本のキックオフ時間まとめ

2025-26シーズンのFAカップ決勝「チェルシーvsマンチェスター・シティ」は、日本時間2026年5月16日(土)23:00キックオフ予定となっている。舞台は、イングランド・ロンドンのウェンブリー・スタジアムだ。

チェルシーは8年ぶり9度目の優勝を狙う一方、マンチェスター・シティは3年ぶり8度目の制覇に挑戦。さらに、シティは史上初となる4大会連続決勝進出を果たしており、歴史的な一戦としても注目を集めている。

なお、両クラブがFAカップ決勝で対戦するのは今回が初。プレミアリーグでも優勝争いを演じる強豪同士によるビッグマッチとなる。

大会：FAカップ2025-26決勝

対戦カード：チェルシーvsマンチェスター・シティ

試合日程：2026年5月16日(土)

キックオフ時間：日本時間23:00

開催地：ウェンブリー・スタジアム(ロンドン)

FAカップ決勝の過去5年間の結果は？

FAカップは、イングランド国内で長い歴史を誇るカップ戦として知られ、毎シーズン数々のドラマを生み出している。近年はチェルシーやマンチェスター・シティを中心に、プレミアリーグ強豪クラブが決勝の舞台で激突してきた。

なかでもマンチェスター・シティは、2023年から2026年まで史上初となる4大会連続決勝進出を達成。一方のチェルシーは、2020年から2022年にかけて史上初の3大会連続準優勝という悔しい結果を経験している。

また、2025年大会ではクリスタル・パレスがマンチェスター・シティをPK戦の末に撃破し、クラブ史に残るタイトル獲得を成し遂げた。

シーズン 優勝クラブ 対戦カード 結果 2024-25 クリスタル・パレス クリスタル・パレスvsマンチェスター・シティ 2-2(PK3-2) 2023-24 準優勝：マンチェスター・シティ マンチェスター・シティ出場 決勝敗退 2022-23 マンチェスター・シティ 決勝戦 優勝 2021-22 準優勝：チェルシー チェルシー出場 決勝敗退 2020-21 準優勝：チェルシー チェルシー出場 決勝敗退

FAカップ決勝の放送・ネット配信予定は？

2025-26シーズンのFAカップ決勝「チェルシーvsマンチェスター・シティ」は、『U-NEXT』による日本国内独占ライブ配信となる。

そのため、『DAZN』、『ABEMA』、『SPOTV NOW』など他サービスでのライブ中継は実施されない。また、地上波やBS・CS放送についても現時点で中継予定は発表されておらず、FAカップ決勝をリアルタイムで視聴できるのは『U-NEXT サッカーパック』のみとなっている。

U-NEXTは、2024-25シーズンから2030-31シーズンまでFAカップの日本国内独占放映権を保有。プレミアリーグ関連コンテンツを配信するサービスでも、FAカップについては視聴対象外となる。

なお、『U-NEXT サッカーパック』ではライブ配信だけでなく見逃し視聴にも対応。特設ページ経由での登録時には、31日間無料トライアルとポイント利用によって初月を実質1,400円で利用可能となっている。

サービス 放送・配信状況 内容 U-NEXT サッカーパック ○ 独占ライブ配信・見逃し配信 DAZN × 配信予定なし ABEMA × 配信予定なし SPOTV NOW × 配信予定なし 地上波 × 放送予定なし BS・CS × 放送予定なし

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

FAカップ決勝中継で人気芸人コンビと同時視聴コラボ！

U-NEXT

2025-26シーズンのFAカップ決勝を独占ライブ配信する『U-NEXT』は、お笑いYouTubeチャンネル「それいけ益々荘」との特別コラボ企画を実施する。「それいけ益々荘」は、「M-1グランプリ2025」で準優勝したドンデコルテ・渡辺銀次と、「キングオブコント2023」ファイナリストのカゲヤマ・益田康平による人気チャンネルとして注目を集めている。

今回のコラボでは、日本時間5月16日(土)23:00開始予定のFAカップ決勝「チェルシーvsマンチェスター・シティ」にあわせ、特別コンテンツの配信も予定。決勝戦をさらに盛り上げる企画として、サッカーファンのみならずお笑いファンからも関心が高まっている。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。