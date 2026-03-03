JLPGA 2026シーズンの全日程・トーナメント予定は？開催スケジュール・賞金まとめ

国内女子ゴルフ最高峰の舞台であるJLPGAツアーは、毎年春の開幕戦から秋の最終戦まで全国各地で熱戦が繰り広げられる。賞金ランキング争いはもちろん、若手の台頭やベテランの復活、海外メジャー挑戦への足がかりなど、1年を通して見どころは尽きない。
本記事では、JLPGA 2026シーズンの全日程・各トーナメントの開催予定を紹介する。
JLPGA 2026シーズンの全日程・トーナメント予定は？
2026年のJLPGAツアーは、3月5日開幕の「ダイキンオーキッドレディス」から11月の最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」まで、全37試合で争われる。
開催日程は2025年12月15日に発表。賞金総額は史上最高の48億9,550万円に到達し、女子ゴルフ界のさらなる発展を象徴するシーズンとなる。公式戦は4大会が組まれ、海外共催大会や4日間競技の増加など、ツアー全体のスケールも拡大している。
第2戦には台湾女子プロゴルフ協会との共催による新規大会「台湾ホンハイレディース」が新設。さらに「EARTH MONDAMIN CUP」は賞金総額4億円へ増額され、国内最大級のビッグトーナメントとして位置づけられる。
また、「富士通レディース」は4日間競技へ変更。「NTTドコモビジネスレディス」への名称変更や、長年続いた大会の中止など、ツアー構成にも変化が見られる。リランキングは第24週終了後と第38週終了後の2度実施予定となっている。
以下に2026シーズンのレギュラーツアー全日程をまとめる。
|日程
|大会名
|開催地
|賞金総額
|3/5-3/8
|ダイキンオーキッドレディス
|沖縄
|1億2,000万円
|3/12-3/15
|台湾ホンハイレディース
|台湾
|200万ドル
|3/20-3/22
|Vポイント×SMBCレディス
|千葉
|1億円
|3/27-3/29
|アクサレディス
|宮崎
|1億円
|4/2-4/5
|ヤマハレディース葛城
|静岡
|1億円
|5/7-5/10
|ワールドレディス サロンパスカップ(公式戦)
|茨城
|1億5,000万円
|6/25-6/28
|EARTH MONDAMIN CUP
|千葉
|4億円
|9/10-9/13
|日本女子プロゴルフ選手権(公式戦)
|石川
|2億円
|10/1-10/4
|日本女子オープン(公式戦)
|兵庫
|1億5,000万円
|11/26-11/29
|JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ(公式戦)
|宮崎
|1億5,000万円
このほか、ステップ・アップ・ツアーは全22試合、レジェンズツアーは全5試合を予定。新人戦やツアー対抗戦も開催され、2026年も国内女子ゴルフは年間を通じて注目イベントが続く。
JLPGA 2026シーズンのテレビ放送/ネット配信予定は？
2026年のJLPGAツアーは、地上波やBS、CS放送に加え、オンライン配信でも視聴できる体制が整っている。
なかでもネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまでのパートナーシップ契約を締結。対象大会については同サービスでライブ配信が行われる（※一部大会を除く）。
「U-NEXT」では月額の見放題プラン加入者向けにツアー中継を提供している。ただし、ワールドゴルフパック単体での契約では視聴対象外となるため、プラン内容は事前に確認しておきたい。
お得に視聴する方法
2026シーズンのJLPGAツアーを配信でチェックする場合、U-NEXTの見放題会員登録が必要となる。対象会員であれば追加料金なしでライブ中継を楽しめる。
同サービスでは31日間の無料トライアルも用意されている。キャンペーン期間中に登録すれば、費用を抑えつつJLPGAツアー中継を体験することが可能だ。
JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法
U-NEXT
U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。
U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
①U-NEXTへアクセス
②「まずは31日間無料トライアル」をタップ
③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！
U-NEXTワールドゴルフパックでも主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、マスターズ・トーナメントやJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|マスターズ・トーナメント
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適
U-NEXT
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。
U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
- まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
- 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。