JLPGA 2026シーズンの全日程・トーナメント予定は？開催スケジュール・賞金まとめ

国内女子ゴルフ最高峰の舞台であるJLPGAツアーは、毎年春の開幕戦から秋の最終戦まで全国各地で熱戦が繰り広げられる。賞金ランキング争いはもちろん、若手の台頭やベテランの復活、海外メジャー挑戦への足がかりなど、1年を通して見どころは尽きない。

本記事では、JLPGA 2026シーズンの全日程・各トーナメントの開催予定を紹介する。

JLPGA 2026シーズンの全日程・トーナメント予定は？

2026年のJLPGAツアーは、3月5日開幕の「ダイキンオーキッドレディス」から11月の最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」まで、全37試合で争われる。

開催日程は2025年12月15日に発表。賞金総額は史上最高の48億9,550万円に到達し、女子ゴルフ界のさらなる発展を象徴するシーズンとなる。公式戦は4大会が組まれ、海外共催大会や4日間競技の増加など、ツアー全体のスケールも拡大している。

第2戦には台湾女子プロゴルフ協会との共催による新規大会「台湾ホンハイレディース」が新設。さらに「EARTH MONDAMIN CUP」は賞金総額4億円へ増額され、国内最大級のビッグトーナメントとして位置づけられる。

また、「富士通レディース」は4日間競技へ変更。「NTTドコモビジネスレディス」への名称変更や、長年続いた大会の中止など、ツアー構成にも変化が見られる。リランキングは第24週終了後と第38週終了後の2度実施予定となっている。

以下に2026シーズンのレギュラーツアー全日程をまとめる。

日程 大会名 開催地 賞金総額 3/5-3/8 ダイキンオーキッドレディス 沖縄 1億2,000万円 3/12-3/15 台湾ホンハイレディース 台湾 200万ドル 3/20-3/22 Vポイント×SMBCレディス 千葉 1億円 3/27-3/29 アクサレディス 宮崎 1億円 4/2-4/5 ヤマハレディース葛城 静岡 1億円 5/7-5/10 ワールドレディス サロンパスカップ(公式戦) 茨城 1億5,000万円 6/25-6/28 EARTH MONDAMIN CUP 千葉 4億円 9/10-9/13 日本女子プロゴルフ選手権(公式戦) 石川 2億円 10/1-10/4 日本女子オープン(公式戦) 兵庫 1億5,000万円 11/26-11/29 JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ(公式戦) 宮崎 1億5,000万円

このほか、ステップ・アップ・ツアーは全22試合、レジェンズツアーは全5試合を予定。新人戦やツアー対抗戦も開催され、2026年も国内女子ゴルフは年間を通じて注目イベントが続く。

JLPGA 2026シーズンのテレビ放送/ネット配信予定は？

2026年のJLPGAツアーは、地上波やBS、CS放送に加え、オンライン配信でも視聴できる体制が整っている。

なかでもネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまでのパートナーシップ契約を締結。対象大会については同サービスでライブ配信が行われる（※一部大会を除く）。

「U-NEXT」では月額の見放題プラン加入者向けにツアー中継を提供している。ただし、ワールドゴルフパック単体での契約では視聴対象外となるため、プラン内容は事前に確認しておきたい。

U-NEXTワールドゴルフパックでも主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、マスターズ・トーナメントやJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × マスターズ・トーナメント × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

