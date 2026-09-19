「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」は、複数のチャンネルで中継される。

本記事では、アジア競技大会2026におけるU-NEXTとTBSの中継内容の違いや、おすすめ視聴方法を紹介する。

U-NEXTで一部競技が独占配信！フルマッチ見逃し配信も

「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」は、『U-NEXT』で20競技以上がライブ配信される。

『U-NEXT』では最大7チャンネルを使用し、複数の競技を同時にライブ配信。サッカー、バレーボール、卓球、陸上競技、バスケットボール、野球、競泳、ゴルフなどが配信対象だ。地上波『TBS系列』で放送されない試合も配信されており、一部の日本代表戦は『U-NEXT』で独占ライブ配信を実施。複数の注目競技が同じ時間帯に重なった場合でも、それぞれのチャンネルから視聴できる。

また、ライブ配信終了後は準備が整い次第、見逃し配信も実施される。

U-NEXTの中継概要

TBSで注目競技を生中継！

アジア競技大会2026は、地上波『TBS系列』でもテレビ放送される。『TBS系列』では日本代表戦や注目競技を中心に中継を実施。サッカー、バスケットボール、バレーボール、卓球、競泳、陸上競技など、幅広い競技が放送予定に組み込まれている。

日程によっては昼から夜まで長時間にわたって複数競技を中継するほか、一部競技は録画でも放送される。また、『TBS系列』の中継対象となる番組は『TVer』でも同時配信予定だ。

TBS系列の中継概要

チャンネル：TBS系列

視聴方法：地上波テレビ放送

中継内容：日本代表戦や注目競技を中心に生中継 (※一部競技は録画放送)

特徴：TVer同時ライブ配信あり

U-NEXTとTBS アジア競技大会中継の違いまとめ

アジア競技大会2026はネット『U-NEXT』と地上波『TBS系列』の両方で中継されるが、中継される競技数や視聴方法に違いがある。

『U-NEXT』は20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信し、地上波で放送されない試合や見逃し配信にも対応している。『TBS系列』でも日本代表戦や注目競技を地上波で視聴できるが、開幕時点の情報によればチャンネルは1チャンネルのみで、見逃し配信も行われない。

項目 U-NEXT TBS系列 形態 ネット 地上波テレビ 中継対象 20競技以上 日本代表戦・注目競技を中心に放送 生中継 ・最大7チャンネルによる同時ライブ配信 ・1チャンネル上で注目競技を放送

・TVer同時配信あり 見逃し配信・録画放送 準備完了次第配信 一部録画放送 料金 月額2,189円(税込)

(31日間無料トライアルあり) 視聴環境さえあれば無料

アジア大会のおすすめ視聴方法

1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

前述のとおり、アジア大会は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。