『DAZN』には、2026年北中米ワールドカップ(W杯)全試合をライブ視聴できるプランが複数ある。

本記事では、「DAZN Standard」と「DAZN SOCCER」の違いを紹介する。

DAZNでワールドカップの試合は見られる？

ネット『DAZN』では、ワールドカップ2026を全試合ライブ配信。日本代表の試合については全試合無料ライブ配信となる。

なお、全試合がリアルタイムで視聴できるプラットフォームは、日本国内では『DAZN』が唯一となっている。地上波テレビで生放送が行われない試合もあり、多くの試合が独占生中継となる。

中継試合：ワールドカップ2026 全104試合

無料対象：日本代表戦、準決勝2試合、3位決定戦、決勝戦

関連コンテンツ：全試合見逃し配信、オリジナル番組、過去大会映像など

DAZNスタンダードとサッカープランの違いは？

DAZN

『DAZN』のプランである「DAZN Standard」と「DAZN SOCCER」はどちらもワールドカップ2026の視聴が可能だが、違いは契約期間と料金、視聴可能コンテンツにある。

■料金・契約期間の比較は？

料金は、「DAZN Standard」には3つの支払い方法・契約期間(月額プラン、年間プラン・月々払い、年間プラン・一括払い)があり、月額プランが月額4,200円(税込 ※非キャンペーン時)、年間プラン(月々払い)が月々3,200円(税込)で年間合計38,400円(税込)、年間プラン(一括払い)が年間32,000円(税込)となっている。なお、「DAZN Standard」の月額プランに限り、ワールドカップ応援キャンペーンとして2026年7月20日(月・祝)までに加入すると最初の3カ月間が月額1,980円(税込)となる。

一方、「DAZN SOCCER」は2026年8月30日(日)までの期間限定プラン。支払い方法・契約期間は1つしかなく、年間プランの月々払いのみだ。料金は、月々2,600円(税込)で年間合計31,200円(税込)。こちらも割引キャンペーンを実施しており、2026年7月20日(月・祝)までに加入した場合は最初の3カ月間が月々980円(税込 ※4カ月目から月々2,600円)で年間合計が26,340円(税込)となる。ただし、年間プランのため、ワールドカップ2026終了直後の解約などによる返金が行われない点には注意しなければならない。

■視聴可能コンテンツは？

「DAZN Standard」は『DAZN』のPPVコンテンツを除く全コンテンツが視聴可能。ワールドカップ2026はもちろん、プロ野球や明治安田Jリーグ、海外サッカー、モータースポーツなどを楽しむことができる。

一方の「DAZN SOCCER」はサッカー専用プランであり、『DAZN』のサッカーコンテンツのみが視聴可能。プロ野球やモータースポーツ、その他サッカー以外のコンテンツを視聴することができない。

■各プランはどんな人におすすめ？

ワールドカップ2026のみが視聴したい場合、「DAZN Standard」月額プランへの加入がおすすめ。月額は「DAZN SOCCER」キャンペーン料金の月々の支払い額よりも大きいが、ワールドカップ2026終了後に解約することができるため、年間プランのみの「DAZN SOCCER」よりも安く楽しめる。また、プロ野球やサッカーなどマルチにスポーツを楽しみたい方にもおすすめのプランで、需要に応じて契約期間・支払方法を選ぶことができる点も特徴の一つだ。

「DAZN SOCCER」は年間プランとなっているため、2カ月間の利用で大会期間が終了するワールドカップ2026など、短期開催型大会を目的とする加入には向かない。サッカーコンテンツのみを年間を通じて楽しみたい方におすすめのプランで、『DAZN』の配信対象となっているサッカーリーグやチームのファン・サポーターなどにとってお得な選択肢となる。プロ野球など「DAZN Standard」に含まれるその他のスポーツを視聴することが無いのであれば、年間合計では圧倒的にお得なプランだ。

プラン 料金形態(税込) 視聴可能コンテンツ おすすめユーザー DAZN Standard

月額プラン 月額4,200円

[7/20までの加入で最初の3カ月・月額1,980円] 全コンテンツ ・ワールドカップ2026のみが目的

・マルチにスポーツを楽しみたい

・短期大会や特定の試合を楽しみたい DAZN SOCCER

[年間プラン・月々払いのみ] 年間31,200円

月々2,600円の支払い

[7/20までの加入で最初の3カ月・月々980円｜年間26,340円] ※ サッカーコンテンツのみ ・年間を通じて試合を楽しみたいサッカーファン

※「DAZN SOCCER」キャンペーン時に加入した場合、4か月目から月々2,600円(税込)。途中解約は不可。

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可

※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

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