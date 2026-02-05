WBC2026ユニフォームはどこで買える？購入方法・価格・販売サイトまとめ

2026年に開催されるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、世界各国のスター選手が集結する国際大会として大きな注目を集める。大会をより楽しむうえで欠かせないのが各国代表のユニフォームだ。侍ジャパンをはじめ、強豪国のデザインは毎大会話題となり、ファンアイテムとしても高い人気を誇る。

本記事では、WBC2026のユニフォームの購入方法、価格について紹介する。

WBC2026のユニフォームの購入方法は？

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)で着用される侍ジャパンのユニフォームは、公式オンラインショップやスポーツ用品店などで購入・予約が可能だ。確実に入手したい場合は、正規販売ルートを早めにチェックしておくことが重要となる。

オンラインでは、オフィシャルユニフォームパートナーであるミズノの公式サイトをはじめ、侍ジャパンオフィシャルオンラインショップ、World Baseball Classic公式ストア(ファナティクス・ジャパン公式ストア内)、MLB SHOPなどが主要な販売先となる。大会が近づくにつれて各国モデルの展開も予想されるため、定期的に在庫状況を確認しておきたい。

そのほか、J SPORTSオンラインショップやNPBオフィシャルオンラインショップ、Baseball Park STAND IN、セレクションといったスポーツショップサイトでも順次取り扱いが予定されている。

実店舗で購入したい場合は、ミズノ直営店や全国のミズノ野球品取扱店、大手スポーツ用品店などが候補となる。店頭販売は2026年2月〜3月頃に開始される見込みで、サイズ感や素材を直接確認できる点がメリットだ。

また、東京ドームの特設ショップやキャンプ地、強化試合会場などでも販売される可能性があるが、人気商品のため早朝から混雑することも想定される。確実性を重視するならオンライン予約、現物確認を優先するなら店頭購入と、目的に応じて選びたい。

ミズノ公式オンライン

侍ジャパンオフィシャルオンラインショップ

World Baseball Classic公式ストア(ファナティクス・ジャパン公式ストア内)

MLB SHOP

J SPORTSオンラインショップ

NPBオフィシャルオンラインショップ

Baseball Park STAND IN

セレクション

ミズノ直営店

全国のミズノ野球品取扱店

大手スポーツ用品店

東京ドーム特設ショップ / キャンプ地 / 強化試合会場

WBC2026のユニフォームの価格は？

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)で販売される侍ジャパンのユニフォームは、選手と同仕様の「オーセンティック」と応援向けの「レプリカ」を中心に複数のモデルが展開される。用途やこだわりに応じて選べる価格帯となっている。

最上位モデルのオーセンティックユニフォームは85,000円(税込)。日本製でフル昇華プリント加工が施され、専用箱が付属するなどコレクターズアイテムとしての価値も高い。本格的に応援したいファンや記念品として購入を検討する人に向いている。

一方、スタジアム観戦や自宅での応援用として人気なのがレプリカユニフォーム。価格は20,000円(税込)で、胸ロゴやネーム、背番号は刺繍加工となっており、デザイン性と実用性のバランスが取れたモデルだ。

ジュニア向けにはプリントユニフォームも用意されており、ホーム・ビジターモデルともに11,000円(税込)。家族での観戦や子ども用の応援グッズとして選びやすい価格設定となっている。

大会が近づくにつれて需要の増加が見込まれるため、人気選手モデルやサイズは早期に完売する可能性もある。購入を検討している場合は、予約開始のタイミングを逃さずチェックしておきたい。

種類 価格(税込) 特徴 オーセンティックユニフォーム 85,000円 選手と同仕様 / 日本製 / フル昇華プリント / 専用箱入り レプリカユニフォーム(選手名・番号入り) 20,000円 胸ロゴ・ネーム・番号は刺繍加工 プリントユニフォーム ジュニア(ホーム/ビジター) 11,000円 子ども向けモデルで購入しやすい価格帯

WBC2026はいつ行われる？

「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™」(第6回WBC)は、日本時間2026年3月5日(木)から3月18日(水)にかけて開催される。開催地は日本、アメリカ、プエルトリコの3カ国。世界トップクラスの代表チームが集結し、野球世界一の座を争う。

大会は1次ラウンドからスタートし、準々決勝、準決勝を経て決勝へと進むトーナメント方式で実施される。侍ジャパンが出場するPOOL Cは東京ドームで行われ、国内開催ということもあり大きな注目を集めそうだ。

特に日本は3月6日(金)のチャイニーズ・タイペイ戦で初戦を迎え、その後も韓国やオーストラリアなど強豪との対戦が控える。大会序盤から見逃せないカードが続くため、早めにスケジュールを確認しておきたい。

ラウンド 日程(日本時間) 開催地 1次ラウンド 3月5日(木)〜3月12日(木) 日本・アメリカ・プエルトリコ 準々決勝 3月14日(土)〜3月15日(日) 未定 準決勝 3月16日(月)〜3月17日(火) 未定 決勝 3月18日(水) 未定

東京プール(POOL C)試合日程

日付 時間 対戦カード 3月5日(木) 12:00 オーストラリアvsチャイニーズ・タイペイ 3月5日(木) 19:00 韓国vsチェコ 3月6日(金) 12:00 チェコvsオーストラリア 3月6日(金) 19:00 日本vsチャイニーズ・タイペイ 3月7日(土) 12:00 チェコvsチャイニーズ・タイペイ 3月7日(土) 19:00 韓国vs日本 3月8日(日) 12:00 チャイニーズ・タイペイvs韓国 3月8日(日) 19:00 日本vsオーストラリア 3月9日(月) 19:00 オーストラリアvs韓国 3月10日(火) 19:00 チェコvs日本

2026 WBC｜お得な視聴方法【3/31(火)までに加入でお得！】

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

各料金プランと還元率は以下の通り。

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。