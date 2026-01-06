「Fire TV Stick 4K Select」が38％オフ！Amazonスマイルセール初売りでアマゾンデバイスも割引販売

2026年のAmazonスマイルセールでも、多くのAmazonデバイスがセール対象となっている。

本記事では、セール販売されているAmazonデバイスの価格や割引率を紹介する。

20％オフ以上多数！Amazonデバイスの割引価格は？

【Kindle端末】

Amazonデバイスの中でも多彩な選択肢が用意されているセール品が、電子書籍リーダーのKindle端末だ。快適な操作性が売りの「Amazon Kindle Paperwhite (16GB)」が18％オフとなっているほか、保護フィルムが付いてくるセット商品もお得な価格で販売されている。

【その他のAmazonデバイス】

Kindle端末以外にも、Amazonデバイスは多数セール品となっている。中でも注目なのが「Amazon Fire TV Stick 4K Select」の38％オフ。Fire TV StickシリーズはテレビのHDMI端子に接続してWifiに接続するだけでPrime Video、Netflix、YouTube、TVer、U-NEXT、ABEMA、Hulu、Disney+、NHKプラスなどの人気アプリが見られるようになるアイテムであり、PC不要という手軽さもあって人気を集めている。

Fire TV StickシリーズなどFire TVデバイスに対応した「Alexa対応音声認識リモコン」も27％オフでセール販売されており、この機会にお得に揃えることが可能だ。Amazonデバイスは複雑な操作が必要のないアイテムが主なため、「Alexa対応音声認識リモコン」と「Amazon Fire TV Stick 4K Select」など組み合わせて使用することでより快適になるものも多い。

電子書籍読み放題！Kindle Unlimitedが3ヶ月99円

電子書籍が読み放題となるサブスクリプションサービス『Kindle Unlimited』では、3ヶ月99円キャンペーンが実施。通常は月額980円(税込)で提供されているサービスだが、2026年1月6日(火)23:59までの加入で3ヶ月間の合計価格が99円(税込)となる。

通常時に3ヶ月利用した場合の合計金額は2,940円(税込)となるため、合計で2,850円引きと超お得。対象となるのは、直近6ヶ月以内に無料体験やキャンペーンを利用していないユーザーが中心となっている。

キャンペーン期間・条件・料金

期間 2026年1月6日(火23:59)まで 料金 キャンペーン中：3ヶ月99円

通常：月額980円(3ヶ月2,940円) 対象 過去6ヶ月以内に体験利用やキャンペーン履歴がないユーザー

【最大12％還元】Amazonスマイルセール初売りの参加方法

2026年のAmazonスマイルセール初売りは、2026年1月3日(土)午前9時から1月7日(水)23時59分まで開催。ブラックフライデーなどとは異なり、本セール前の先行セールなどは実施されない。

Amazonスマイルセール初売りでは、人気商品が多数セール対象となるだけでなく、福袋セールも同時開催されるなど、年始ならではのセールとなっている。また、ポイントアップキャンペーンにエントリーすることで最大12%のポイント還元を受けられる点も魅力だ。

▶Amazonスマイルセール初売り 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー

還元率アップの内訳・加算条件

※最大12%のポイント還元はペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大7%のポイント還元が適用。

※ウェア・バッグ・シューズは最大5%ポイントアップ対象外。

