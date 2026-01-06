「Fire TV Stick 4K Select」が38％オフ！Amazonスマイルセール初売りでアマゾンデバイスも割引販売

「Fire TV Stick」や「Kindle端末」などが大安売り！2026年Amazonスマイルセール初売りで値引き販売されているアマゾンデバイスの値段(税込価格)や割引率などを紹介。
2026年のAmazonスマイルセールでも、多くのAmazonデバイスがセール対象となっている。
本記事では、セール販売されているAmazonデバイスの価格や割引率を紹介する。
20％オフ以上多数！Amazonデバイスの割引価格は？
【Kindle端末】
Amazon
Amazonデバイスの中でも多彩な選択肢が用意されているセール品が、電子書籍リーダーのKindle端末だ。快適な操作性が売りの「Amazon Kindle Paperwhite (16GB)」が18％オフとなっているほか、保護フィルムが付いてくるセット商品もお得な価格で販売されている。
|商品
|価格(税込)
|割引率
|Amazon Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
|27,980円→22,980円
|18%OFF
|Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB) 7インチディスプレイ、明るさ自動調整、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、メタリックブラック
|32,980円→27,980円
|15%OFF
|Kindle Scribe Notebook Design - 10.2インチディスプレイ、32GBストレージ、ノート機能搭載、プレミアムペン付き、タングステン (2024年発売)
|59,980円→49,980円
|17%OFF
|Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし
|19,980円→16,980円
|15%OFF
|New Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)
|39,980円→33,980円
|15%OFF
|New Amazon Kindle Colorsoft キッズモデル ファンタジーリバーカバー | Amazon Kids+で2,000冊以上の子ども向けの本が12か月間読み放題、防水、16GBストレージ、最大8週間持続バッテリー
|42,980円→36,980円
|14%OFF
|Amazon Kindle Paperwhite キッズモデル (16GB) スターフィッシュカバー | Amazon Kids+で2,000冊以上の子ども向けの本が6か月間読み放題
|29,980円→24,980円
|17%OFF
|【セット買い】Kindle Paperwhite 16GB 広告なし ブラック【純正 植物性レザーカバー (ブラック) + 保護フィルム セット】
|35,540円→30,040円
|15%OFF
|【セット買い】Kindle Paperwhite 16GB 広告なし ブラック【純正ファブリックカバー (ヒスイ) + 保護フィルム セット】
|34,540円→29,040円
|16%OFF
|【セット買い】Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB 広告なし ブラック【純正ファブリックカバー (ブラック) + 保護フィルム セット】
|39,540円→34,040円
|14%OFF
|【セット買い】Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB 広告なし メタリックジェード【純正ファブリックカバー (ヒスイ) + 保護フィルム セット】
|39,540円→34,040円
|14%OFF
|【セット買い】 Kindle (2024年発売) 16GBストレージ ブラック 広告なし 電子書籍リーダー【純正ファブリックカバー (ブルー) + 保護フィルム セット】
|25,340円→21,840円
|14%OFF
|【セット買い】Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB 広告なし メタリックジェード【純正 植物性レザーカバー (ブラック) + 保護フィルム セット】
|40,540円→35,040円
|14%OFF
|【セット買い】Kindle (2024年発売) 16GBストレージ マッチャ 広告なし 電子書籍リーダー【純正ファブリックカバー (ブルー) + 保護フィルム セット】
|25,340円→21,840円
|14%OFF
|【セット買い】Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB 広告なし メタリックジェード【純正ファブリックカバー (ブラック) + 保護フィルム セット】
|39,540円→34,040円
|14%OFF
|【セット買い】Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB 広告なし ブラック【純正 植物性レザーカバー (ヒスイ) + 保護フィルム セット】
|40,540円→35,040円
|14%OFF
|【セット買い】Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB 広告なし メタリックジェード【純正 プレミアムレザーカバー (ルビー) + 保護フィルム セット】
|43,540円→38,040円
|13%OFF
【その他のAmazonデバイス】
Amazon
Kindle端末以外にも、Amazonデバイスは多数セール品となっている。中でも注目なのが「Amazon Fire TV Stick 4K Select」の38％オフ。Fire TV StickシリーズはテレビのHDMI端子に接続してWifiに接続するだけでPrime Video、Netflix、YouTube、TVer、U-NEXT、ABEMA、Hulu、Disney+、NHKプラスなどの人気アプリが見られるようになるアイテムであり、PC不要という手軽さもあって人気を集めている。
Fire TV StickシリーズなどFire TVデバイスに対応した「Alexa対応音声認識リモコン」も27％オフでセール販売されており、この機会にお得に揃えることが可能だ。Amazonデバイスは複雑な操作が必要のないアイテムが主なため、「Alexa対応音声認識リモコン」と「Amazon Fire TV Stick 4K Select」など組み合わせて使用することでより快適になるものも多い。
|商品
|価格(税込)
|割引率
|【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
|7,980円→4,980円
|38%OFF
|Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー
|12,980円→9,980円
|23%OFF
|【New】Amazon Echo Show 11 (エコーショー11) (2025年発売) - シームレスなデザイン、11インチフルHDスマートディスプレイ with Alexa、空間オーディオ、グレーシャーホワイト
|39,980円→35,980円
|10%OFF
|Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト
|12,980円→9,980円
|23%OFF
|Amazon Echo Show 15 (エコーショー15) 第2世代 (2024年発売) - 15.6インチ フルHDスマートディスプレイ with Alexa、Fire TV機能搭載、Alexa対応音声認識リモコン同梱
|47,980円→37,980円
|21%OFF
|【New】Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) - Alexaスピーカー、部屋中に広がるサウンド、スマートホームハブ内蔵、グレーシャーホワイト
|14,980円→11,980円
|20%OFF
|Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー
|9,980円→6,980円
|30%OFF
|【New】Amazon Echo Studio (エコースタジオ) 最新モデル (2025年発売) - 没入感ある空間オーディオ、Dolby Atmos、スマートホームハブ内蔵、グラファイト
|39,980円→35,980円
|10%OFF
|Ring Outdoor Cam Plus Plug-In (リング アウトドアカム プラス 電源アダプターモデル) | 24時間連続録画対応* のハイエンドモデル | 2K ビデオ 360万画素 高精細 | カメラ視野角対角160° | ナイトビジョン | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト
|12,980円→8,790円
|32%OFF
|Amazon eero Pro 7 - トライバンドメッシュwifiルーター | Wi-Fi 7対応 | BE9200 | 5Gbpsイーサネット×2 | 2ユニット
|75,800円→63,800円
|16%OFF
|Amazon eero 7 - メッシュwifiルーター | Wi-Fi 7対応 | BE3400 | 2.5Gbpsイーサネット×2 | 2ユニット
|34,800円→28,800円
|17%OFF
|Alexa対応音声認識リモコン (2024年発売) | 対応する別売りのFire TV本体が必要です
|2,980円→2,180円
|27%OFF
|Amazon eero 6+ - メッシュwifi システム | AX3000 | 1.0Gbpsイーサネット | 最大wifi範囲280m² | 同時接続デバイス約75台 | 2ユニット
|27,800円→22,800円
|18%OFF
|Amazon Fire TV Soundbar Plus（2024年発売） | 言葉が聞き取りやすい | サウンドバー/スピーカー | 3.1ch | Dolby Atmos | Bluetooth対応
|34,800円→24,800円
|29%OFF
|Amazon Fire TV Cube(キューブ) | 究極の体験をハンズフリーで | ストリーミングメディアプレイヤー
|19,980円→15,980円
|20%OFF
|Ring 首振り機能付きインドアカム | 左右360° 上下169° パンチルト、屋内用防犯カメラ | Pan-Tilt Indoor Cam ブラック | Ring Homeプラン30日間無料体験
|8,980円→7,600円
|15%OFF
|【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代 ホワイト | 軽量小型の屋内用セキュリティカメラ、ペットカメラやご自宅の見守りカメラ、防犯カメラの用途にも プライバシーカバー付き | Ring Homeプラン30日間無料体験
|5,980円→3,460円
|42%OFF
|Alexa対応音声認識リモコン Pro | 対応する別売りのFire TV本体が必要です
|3,980円→2,980円
|25%OFF
|Ring Battery Doorbell (リング ドアベル バッテリーモデル) | ワンタッチ取り付け | ドア前防犯カメラ用途にも | スマホ対応ドアホン | 本体充電も簡単 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ベネチアンブロンズ
|14,980円→8,980円
|40%OFF
|Ring Spotlight Cam Plus, Battery (リング スポットライトカム プラス バッテリーモデル) ホワイト + 屋内/屋外兼用電源アダプター | Ring Homeプラン30日間無料体験
|30,460円→24,360円
|20%OFF
|【セット買い】Echo Hub (エコーハブ) + Ring Battery Doorbell Plus (リング ドアベルプラス バッテリーモデル)
|50,960円→39,220円
|23%OFF
|【New】Ring Indoor Cam Plus (リング インドアカム プラス) | レンズカバー付き高画質・広角2Kビデオの屋内用セキュリティカメラ | 4倍ズーム・モーション検知搭載 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ブラック
|8,980円→7,600円
|15%OFF
電子書籍読み放題！Kindle Unlimitedが3ヶ月99円
電子書籍が読み放題となるサブスクリプションサービス『Kindle Unlimited』では、3ヶ月99円キャンペーンが実施。通常は月額980円(税込)で提供されているサービスだが、2026年1月6日(火)23:59までの加入で3ヶ月間の合計価格が99円(税込)となる。
通常時に3ヶ月利用した場合の合計金額は2,940円(税込)となるため、合計で2,850円引きと超お得。対象となるのは、直近6ヶ月以内に無料体験やキャンペーンを利用していないユーザーが中心となっている。
キャンペーン期間・条件・料金
|期間
|2026年1月6日(火23:59)まで
|料金
|キャンペーン中：3ヶ月99円
通常：月額980円(3ヶ月2,940円)
|対象
|過去6ヶ月以内に体験利用やキャンペーン履歴がないユーザー
【最大12％還元】Amazonスマイルセール初売りの参加方法
2026年のAmazonスマイルセール初売りは、2026年1月3日(土)午前9時から1月7日(水)23時59分まで開催。ブラックフライデーなどとは異なり、本セール前の先行セールなどは実施されない。
Amazonスマイルセール初売りでは、人気商品が多数セール対象となるだけでなく、福袋セールも同時開催されるなど、年始ならではのセールとなっている。また、ポイントアップキャンペーンにエントリーすることで最大12%のポイント還元を受けられる点も魅力だ。
還元率アップの内訳・加算条件
※最大12%のポイント還元はペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大7%のポイント還元が適用。
※ウェア・バッグ・シューズは最大5%ポイントアップ対象外。
セール情報
セール情報
サブスク・キャンペーン情報
