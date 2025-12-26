リヤドシーズン2025のテレビ放送・ネット配信予定・視聴方法まとめ

リヤドシーズン2025は、サウジアラビア・リヤドを舞台に世界最高峰のスポーツとエンターテインメントが集結する一大イベントだ。中でも12月に開催されるボクシング興行は、世界タイトルマッチやトップスターの参戦が相次ぎ、国際的な注目を集めている。

本記事では、リヤドシーズン2025の対戦カード・試合順・出場選手について紹介する。

リヤドシーズン2025の開催日程？

サウジアラビア・リヤドで行われるリヤドシーズンは、2025年も年末を中心に多彩なイベントが展開される。スポーツを軸に、音楽やカルチャーを融合させた大型シリーズとして、世界的な注目を集めている。

中でも12月は、ボクシングファンにとって見逃せない期間だ。世界タイトルマッチ級のカードが組まれ、日本人選手の出場も予定されている。

開催日:2025年12月27日(土)

イベント名:THE RING V-NIGHT OF THE SAMURAI

会場:モハメド・アブド・アリーナ(リヤド)

主なカード: 井上尚弥 vs アラン・ピカソ 中谷潤人 vs セバスチャン・ヘルナンデス



この興行では、井上尚弥による団体統一王座戦が組まれ、日本国内でも高い関心を集めている。また、中谷潤人にとっても今後のキャリアを左右する重要な一戦となる。

加えて、寺地拳四朗、今永虎雅、堤麗斗といった日本人トップクラスのボクサーも参戦予定とされており、リヤドシーズン2025は日本勢にとって存在感を示す舞台になりそうだ。

リヤドシーズン2025 12月のテレビ放送・ネット配信予定は？

サウジアラビア・リヤドで行われる「THE RING V-NIGHT OF THE SAMURAI」は、日本国内では映像配信サービスLeminoがライブ配信を担う。地上波やBS、CSでの放送は予定されておらず、WOWOWやU-NEXT、Amazon Prime Videoなど他の配信サービスでも視聴はできない。

日本から試合をリアルタイムで追うには、Leminoのペイ・パー・ビュー(PPV)を購入する必要がある。事前購入と当日購入の2パターンが用意されており、いずれもライブ配信と見逃し配信が含まれている。

なお、DAZNの有料会員(docomoのdアカウント経由を除く)に限り、LeminoのPPVをDAZN上で購入し、DAZNの有料会員専用ページ・プレイヤーから視聴することも可能だ。対象はDAZN Standard、DAZN Global、DAZN Baseballを契約しているユーザーとなる。

一方、DAZN Freemium(無料会員)およびDAZN for docomo利用者は、DAZN上でPPVの購入・視聴はできない。この場合はLemino、もしくはチケットぴあでPPVチケットを購入し、Lemino上で視聴する必要がある。

見逃し配信の視聴期限は2026年1月3日(土)23:59まで。試合時間が深夜帯に及ぶ見込みのため、後からフルで確認できる点は大きなメリットと言える。

配信開始は日本時間12月27日(土)19:00頃を予定。時差の影響により、メインイベントは27日深夜から28日(日)未明にかけて行われる見通しだ。長時間の興行となるため、安定した通信環境の準備が欠かせない。

大会名:THE RING V-NIGHT OF THE SAMURAI

開催地:サウジアラビア・リヤド

日本での視聴方法:Lemino独占配信(PPV)

地上波・BS・CS:放送予定なし

配信開始時間(日本時間):12月27日(土)19:00頃予定

見逃し配信期間:2026年1月3日(土)23:59まで

Leminoプレミアム:加入不要(特典あり)

ドコモ対象プラン:一部プランで追加料金なし

※配信スケジュールは変更となる場合あり

※視聴には安定したインターネット環境が必要

