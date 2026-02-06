Goal.com
ラ・リーガ
team-logoレアル・ソシエダ
Reale Arena
team-logoエルチェ
Yuta Tokuma

【2月8日】レアル・ソシエダvsエルチェのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第23節

【ラ・リーガ放送予定】ラ・リーガ2025-26第23節、レアル・ソシエダ対エルチェのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのラ・リーガは、2月8日(日)に第23節が開催され、久保建英が所属するレアル・ソシエダと、エルチェが対戦する。

本記事では、レアル・ソシエダvsエルチェの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

レアル・ソシエダvsエルチェの試合日程・キックオフ時間

レアル・ソシエダvsエルチェは、日本時間2026年2月8日(日)にソシエダのホーム、エスタディオ・アノエタで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2025-26 第23節
  • 日時：2026年2月8日(日) 5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：レアル・ソシエダ vs エルチェ
  • 会場：エスタディオ・アノエタ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

レアル・ソシエダvsエルチェの放送・配信予定

U-NEXT
(ポイント利用可能)		視聴はこちら
DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

レアル・ソシエダvsエルチェのおすすめ視聴方法

【U-NEXT】

u-next-soccer-pack-2025 japaneseU-NEXT

2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

ラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

【DMM×DAZNホーダイ】

dmm dazn hodai new plan

DAZNでラ・リーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

レアル・ソシエダvsエルチェ チーム情報

レアル・ソシエダ vs エルチェ 予想スタメン

レアル・ソシエダHome team crest

4-4-2

フォーメーション

3-4-1-2

Home team crestELC
1
アレックス・レミーロ
5
イゴール・スベルディア
17
セルヒオゴメス
31
J. Martin
2
ジョン・アランブル
4
J. Gorrotxategi
18
カルロス・ソレール
15
パブロマリン
11
ゴンサロ・ゲデス
24
ルカ・スチッチ
10
ミケル・オヤルザバル
13
イナキペーニャ
23
ビクトル・チュスト
22
ダーヴィト・アーフェンルーバー
18
ジョン・ヌワンコ
19
グレイディ・ディアンガナ
5
フェデリコ・レドンド
8
M. Aguado
3
アドリア・ペドロサ
11
ヘルマン・バレラ
20
A. Rodriguez
9
アンドレ・シルバ

3-4-1-2

ELCAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • P. Matarazzo

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • エデル・サラビア

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

RSO
-直近成績

ゴールを許す
11/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

ELC
-直近成績

ゴールを許す
7/11
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

RSO

直近の 5 試合

ELC

4

勝利

1

Draw

0

勝利

7

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

順位表

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトをご確認ください。

