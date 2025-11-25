楽天市場では、2025年11月20日(木) 20:00〜11月27日(木) 01:59まで「楽天ブラックフライデー2025」が開催される。期間中は、クーポン＆ポイント還元の両方が強化され、食品・ファッション・家電を中心に“実質半額”近くまで価格が低下するチャンスがある。

本記事では、楽天ブラックフライデー2025で最大半額の対象商品について紹介する。

楽天ブラックフライデー2025の開催日程は？期間と特徴をまとめて紹介

楽天市場で冬の恒例イベントとして定着している「楽天ブラックフライデー2025」は、2025年11月20日(木)20:00から11月27日(木)01:59までの約1週間にわたり実施される。

期間中は、楽天市場の代表的な仕組みである「ショップ買いまわり」によってポイント倍率が段階的に増加し、複数のポイント施策と合わせることで実質負担額を大幅に抑えられる。最大で47倍相当のポイント獲得も狙えるため、購入予定品を事前に整理しておくことが重要になる。

さらに、ショップ独自クーポンが登場し、11月25日(火)は「5と0のつく日」に該当するため、楽天カード利用によってポイント倍率が上乗せされる。

セール期間：2025年11月20日(木)20:00〜11月27日(木)01:59

実施日数：約7日間

楽天ブラックフライデー2025で最大半額の対象商品は？

楽天ブラックフライデー2025では、クーポン適用やショップ独自の値引きを組み合わせることで「実質半額」クラスまで価格が落ちる商品が多数登場する。特に目立つのがグルメ系の目玉企画で、明太子や餃子、干物セットなど年末年始の食卓を意識したラインナップがずらりと並ぶ。なかでも1kg単位の辛子明太子や大容量の海老餃子セット、骨取り済みのサバやホッケの切り身などは、クーポン利用で5,000円台→2,000～3,000円台まで一気に下がる構成が多く、家族用のまとめ買い需要を強く意識した価格設計になっている。

また、訳あり蟹爪やエビチリ用の大容量海老、ローストポークなど、年末のごちそうメニューに直結する肉・海鮮カテゴリも半額クーポンの常連だ。通常なら送料込みで1万円前後のセットが、ブラックフライデー期間は「クーポン利用で5,980円送料無料」といった形で放出されるケースもあり、レビュー件数やリピート率の高いショップほど争奪戦になりやすい。

食品だけでなく、アパレルやファッション小物にも要注目だ。履き心地を売りにしたスニーカーやビジネスシューズ、在宅時間を快適にするリカバリーウェア、冷え対策用のルームソックスなどがクーポン対象に入り、定価から30～50%OFF前後まで下がるパターンが目立つ。さらに本革バッグのような高単価アイテムも、時間限定クーポンとポイントアップを重ねることで実質半額近くまで圧縮できるケースがあり、大物を狙うならブラックフライデーが最有力の買い場になる。

グルメ・海鮮食品：1kg明太子／大容量餃子セットなどがクーポン＆ポイントで半額近くに。

ファッション・アパレル：スニーカー・ビジネスシューズ・暖房ソックスなど、割引＋クーポンで30～50%OFF前後のパターンあり。

家電・ブランドバッグ：時間限定クーポンや高ポイント還元と組み合わせれば“大物”でも実質価格が大幅に低減される。

楽天ブラックフライデー2025で半額級の恩恵を受けるには、事前に「クーポンで半額」「2袋購入で50%OFF」などの条件をチェックし、開始直後にまとめてカートインする動きが重要になる。特にランキング上位の人気ショップは、クーポン上限枚数や在庫切れで早々に終了することも多いため、気になるグルメやファッションアイテムはお気に入り登録を済ませ、スタートダッシュで押さえておきたい。

楽天ブラックフライデー2025で最大半額の対象商品一覧

楽天ブラックフライデー2025を賢く進めるには？セール中でも活用できる実践テクニック

楽天ブラックフライデー2025はすでにスタートしており、買い物効率をどこまで高められるかが勝負どころに入っている。セール期間の途中からでも、ポイント倍率を大きく伸ばす動きを押さえておけば、支払額を実質的にぐっと下げることができる。ここでは、進行中に必ずチェックしておきたい重要ポイントを3つにまとめた。

1. まだエントリーしていない人は最優先で登録を完了

セールが始まっていても、エントリーは後から行っても適用されるため“最初に必ずやるべき作業”となる。購入前に以下の登録だけは確実に済ませたい。

楽天ブラックフライデー本編のエントリー

ショップ買いまわりキャンペーンへの登録

買い物後のエントリーでも対象にはなるものの、登録を忘れるとポイントが付かないため、最も優先すべき項目と言える。

2. クーポンの取りこぼしを避ける

期間中はクーポンが次々と更新され、特に割引率の高いものはすぐに上限に達する。初日の限定クーポンは終了している可能性が高いが、その後も「店舗別クーポン」や「ブラックフライデー専用クーポン」が頻繁に追加されるため、こまめなチェックが欠かせない。

店舗ごとの高割引クーポンが途中で追加される場合が多い

割引率の高いクーポンは併用不可のものがあるため条件確認は必須

“96”に関連したブラックフライデー限定クーポンが登場するケースもある

3. 欲しい商品の整理と購入順序のプランを作る

セール中は価格と在庫が常に変化するため、優先順位を決めておかないと売り切れや値動きの影響を受けやすい。予め買うものをまとめておくことで、買い逃しを防ぎながらポイント効率も上げられる。

お気に入りに登録した商品から順に購入を進める

買いまわり効果を最大化するために1,000円以上の商品を分散注文する

人気ジャンルは価格変動が起きやすいため価格推移を確認しておく

楽天ブラックフライデーは、期間中の動き方によってお得度が大きく変わる大型イベント。エントリーの確認、クーポン獲得、買う順番の整理といった基本を押さえておくだけでも、今から十分にポイント倍率を伸ばすことができる。セール真っ最中だからこそ、無駄のない立ち回りが“差”を作るタイミングとなる。

