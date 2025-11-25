楽天市場では、2025年11月20日(木) 20:00〜11月27日(木) 01:59まで「楽天ブラックフライデー2025」が開催される。期間中は、クーポン＆ポイント還元の両方が強化され、食品・ファッション・家電を中心に“実質半額”近くまで価格が低下するチャンスがある。
本記事では、楽天ブラックフライデー2025で最大半額の対象商品について紹介する。
楽天ブラックフライデー2025の開催日程は？期間と特徴をまとめて紹介
楽天市場で冬の恒例イベントとして定着している「楽天ブラックフライデー2025」は、2025年11月20日(木)20:00から11月27日(木)01:59までの約1週間にわたり実施される。
期間中は、楽天市場の代表的な仕組みである「ショップ買いまわり」によってポイント倍率が段階的に増加し、複数のポイント施策と合わせることで実質負担額を大幅に抑えられる。最大で47倍相当のポイント獲得も狙えるため、購入予定品を事前に整理しておくことが重要になる。
さらに、ショップ独自クーポンが登場し、11月25日(火)は「5と0のつく日」に該当するため、楽天カード利用によってポイント倍率が上乗せされる。
- セール期間：2025年11月20日(木)20:00〜11月27日(木)01:59
- 実施日数：約7日間
楽天ブラックフライデー2025で最大半額の対象商品は？
楽天ブラックフライデー2025では、クーポン適用やショップ独自の値引きを組み合わせることで「実質半額」クラスまで価格が落ちる商品が多数登場する。特に目立つのがグルメ系の目玉企画で、明太子や餃子、干物セットなど年末年始の食卓を意識したラインナップがずらりと並ぶ。なかでも1kg単位の辛子明太子や大容量の海老餃子セット、骨取り済みのサバやホッケの切り身などは、クーポン利用で5,000円台→2,000～3,000円台まで一気に下がる構成が多く、家族用のまとめ買い需要を強く意識した価格設計になっている。
また、訳あり蟹爪やエビチリ用の大容量海老、ローストポークなど、年末のごちそうメニューに直結する肉・海鮮カテゴリも半額クーポンの常連だ。通常なら送料込みで1万円前後のセットが、ブラックフライデー期間は「クーポン利用で5,980円送料無料」といった形で放出されるケースもあり、レビュー件数やリピート率の高いショップほど争奪戦になりやすい。
食品だけでなく、アパレルやファッション小物にも要注目だ。履き心地を売りにしたスニーカーやビジネスシューズ、在宅時間を快適にするリカバリーウェア、冷え対策用のルームソックスなどがクーポン対象に入り、定価から30～50%OFF前後まで下がるパターンが目立つ。さらに本革バッグのような高単価アイテムも、時間限定クーポンとポイントアップを重ねることで実質半額近くまで圧縮できるケースがあり、大物を狙うならブラックフライデーが最有力の買い場になる。
- グルメ・海鮮食品：1kg明太子／大容量餃子セットなどがクーポン＆ポイントで半額近くに。
- ファッション・アパレル：スニーカー・ビジネスシューズ・暖房ソックスなど、割引＋クーポンで30～50%OFF前後のパターンあり。
- 家電・ブランドバッグ：時間限定クーポンや高ポイント還元と組み合わせれば“大物”でも実質価格が大幅に低減される。
楽天ブラックフライデー2025で半額級の恩恵を受けるには、事前に「クーポンで半額」「2袋購入で50%OFF」などの条件をチェックし、開始直後にまとめてカートインする動きが重要になる。特にランキング上位の人気ショップは、クーポン上限枚数や在庫切れで早々に終了することも多いため、気になるグルメやファッションアイテムはお気に入り登録を済ませ、スタートダッシュで押さえておきたい。
楽天ブラックフライデー2025で最大半額の対象商品一覧
|
12月1日まで★年内最後の半額クーポンで5,980円⇒送料無料2,990円！更に2個で55％OFF！辛さが選べる⇒【訳あり/特切れ】辛子明太子 or 辛くないタラコ 業務用 たっぷり1kg 食べ放題！
|
【半額クーポン利用で1,680円に!11/20 20時〜】 あめがけ カシューナッツ 送料無料 メール便限定 あめがけカシューナッツ350g×1袋 ベトナム産 国内加工 製菓材料 ナッツ
|
【クーポンご利用で半額！3,290円】【ショップ・ザ・イヤー2024 受賞】海老餃子＆黒豚肉入り餃子セット 餃子 約100個 60％以上えび（具）海老 エビ 一龍堂 餃子 ぎょうざ ギョウザ ギョーザ えび餃子 海老餃子 生餃子 冷凍食品 冷凍餃子 送料無料 中華惣菜
|
【27日11:59まで半額！5,980円→2,990円】［有塩］訳あり骨取りさば（選べる1kg・2kg）｜ 骨なし 骨抜き 送料無料 冷凍 さかな 無添加 魚 業務用 鯖 冷凍 お弁当 簡単 ごはん 無添加 離乳食 食品 お中元 内祝い お返し
|
【27日11:59まで半額！5,980円→2,990円】［無塩］訳あり骨取りさば（選べる1kg・2kg）｜ 骨なし 骨抜き お弁当 送料無料 鯖 魚 冷凍 無添加 減塩 送料無料 アレンジ 簡単 ごはん 食品 まとめ買い 離乳食 お弁当 天然 内祝 夏ギフト お中元 暑中お見舞い
|
【楽天1位・14時～クーポンで半額5980円】【新色追加】本革 バッグ レディース ショルダーバッグ 大人 トートバッグ レザー ボストンバッグ セレモニー 小さめ 軽量 軽い牛革 上品 かわいい 入学 卒業 ママスーツバッグ プレゼント ギフト ブランド 鞄 女性
|
【 2袋購入＆クーポンで半額 】 割れチョコ 訳あり チョコレート 「是非食べ比べて見てください★★★★ 絶対後悔させない!29種より1個 選べる割れチョコ 200g」 送料無料 [ チョコ スイ
|
11/27/1:59まで★半額クーポンで11,960円⇒送料無料5,980円！【背ワタなし】特大むきえび2kg前後（約1kg 45尾前後/解凍後800g前後×2袋） 【海老】【むきえび】【ムキエビ】 冷凍食品
|
【27日11:59まで半額！7,590円→3,795円】［無塩］訳あり骨取りほっけ（2kg）｜骨なし 骨抜き 魚 おかず 送料無料 わけあり 冷凍 無添加 添加物不使用 グルメ 食品 ホッケ フライ さかな お弁当 つまみ 簡単 ご飯 離乳食 夏休み ごはん
|
＼BLACKFRIDAY半額!!／ 豚ひれ肉の ローストポーク 約360g 肉 柔らか クリスマス オードブル ディナー おせち お歳暮 ギフト 御歳暮 の お試し お誕生日 プレゼント の おためし お取り寄せグルメ お取り寄せ グルメ ご飯のお供 食べ物 実用的 人気 おかず おつまみ
|
11/27/1:59まで★訳あり半額クーポンで5,980円⇒送料無料2,990円！切れ目入りでたべやすい♪ 【訳あり/サイズ無選別】ボイルかに爪800g(解凍後560g)17〜52個入り 蟹爪 カニ爪 かに爪 かにつめ カニツメ とげずわいがに
|
＼今だけ半額！クーポン利用で50%OFF／ 【公式 味のちぬや】 串カツオールスター50本セット 送料無料 [ 串カツ 手軽 簡単 揚げ調理 大容量 詰め合わせ 冷凍 食品 おかず 惣菜 揚げ物 お弁当 誕生日 便利 お試し おためし 中国産 ] セール SALE
|
11/27/1:59まで★半額クーポンで送料無料6,990円！ 切れ目入りで食べやすい♪ボイルたらばがに希少部位の爪 1kg(解凍後800g)食べ放題！※サイズが選べます タラバガニ たらば蟹 かに 冷凍食品【受賞記念セール】
|
【★店内買い回りでP最大12倍★】【ブラックフライデー★クーポンで半額】 あごだし だしパック 国産 だし 五縁 あご入りだし 出汁パック 送料無料 ダシ つゆ かつお節 だしの素 出汁 昆布 減塩 あご出汁 買い回り BlackFriday ≪正午までご注文で当日出荷≫ |
|
【半額SALE！期間限定クーポン利用で7,980円→3,990円！】 豚丼 豚丼の具 【北海道帯広名物 本ロース.豚丼の具15食セット.】 冷凍おかずセット 詰め合わせ 時短 手軽 冷凍総菜 セット お取り寄せグルメ 訳あり ポイント消化 冷凍食品 冷凍 おかず 冷食 【FA】 【FA7】 【★】
|
11/27/1:59まで★半額セールで4,980円⇒送料無料2,490円！【訳あり】無塩 骨取り赤魚の切身たっぷり1kg食べ放題！ アカウオ あかうお 切り身 冷凍 弁当 朝食 骨なし 煮付け 冷凍食品【受賞記念セール】
|
11/27まで＼クーポンで半額5,960円！／高級ブラックタイガー使用！特大むきえび 2kg/90尾〜110尾前後[1kg(解凍後800g)×2袋](養殖/背ワタなし/ブランチング済) 送料無料【エビ/海老/ムキエビ/剥きえび/剥きエビ/エビチリ/エビマヨ】ブラックフライデー BLACKFRIDAY
|
11/27/1:59まで★半額クーポンで6,980円⇒送料無料3,490円！高級＆高純度マヌカハニー UMF10+ MGO263+ 250g 【入荷次第発送/12月中旬頃発送予定】送料無料 非加熱 生はちみつ 蜂蜜 ハチミツ 無添加 ニュージーランド 直輸入 ギフト 贈り物 プレゼント おすすめ
|
＼20日0:00〜半額クーポンで2,480円送料無料！／累計2000万個完売！奇跡の一粒「タレなしで食べれる、すっぴん餃子」100個 絶品味付き約1.8kg！約16人前 国産豚肉 国産キャベツ使用！おかず お弁当 冷凍食品 餃子 ぎょうざ ギョウザ ごはんのお供 時短料理 食いしんぼう祭
|
11/27/1:59まで★半額クーポンで3,980円⇒送料無料1,990円！殻のまま丸ごと食べる新食感♪ソフトシェルシュリンプ（脱皮直後のバナメイエビ又はブラックタイガー）希少な大型サイズ500g/20〜25尾入り食べ放題！
|
【半額セール】選べる2点 パック 大容量 シートマスク フェイスパック マスク 顔パック ヒト幹細胞 レチノール VC ビタミンC プレゼント ランキング [PLuS ／プリュ シートマスク[1+1]2点セット] zz 送料無料 クリスマス ブラックフライデー ブラフラ
|
＼店内全品クーポンで 半額 &P10倍 ／ 【 14品から 選べる 最大2.5kg 】 3種固定 福袋 2025 肉福袋 食品福袋 はしっこ豚 牛丼 豚肉 肉 はしっこ 焼肉 タレ 味噌 タレ ハンバーグ おつまみ 食品 食品ロス 訳あり 選べる福袋 冷凍食品 冷凍 時短 肉 惣菜 セット お歳暮 1121
|
【半額以下！27日10:00迄 期間限定2,160円→1,000円！】 パスタ 生パスタ 2種類 選べる パスタ麺 もちもち麺 北海道 金の.生パスタ10食/180g×5袋. 生麺 糖質制限 低糖質 フェットチーネ リングイネ スパゲッティ セット 低糖質麺 パスタセット 詰め合わせ 【DS02】 【★】
|
【期間限定】半額クーポン有！ 11/20 20:00 ~ 11/27 01:59まで！ 【公式】オルナオーガニック【楽天ランキング1位】パック シートマスク フェイスマスク パック夜用 シートマスクが新登場 選べる朝晩の2タイプ 日本製 大容量 美容液 約8本分 390ml 30枚
楽天ブラックフライデー2025を賢く進めるには？セール中でも活用できる実践テクニック
楽天ブラックフライデー2025はすでにスタートしており、買い物効率をどこまで高められるかが勝負どころに入っている。セール期間の途中からでも、ポイント倍率を大きく伸ばす動きを押さえておけば、支払額を実質的にぐっと下げることができる。ここでは、進行中に必ずチェックしておきたい重要ポイントを3つにまとめた。
1. まだエントリーしていない人は最優先で登録を完了
セールが始まっていても、エントリーは後から行っても適用されるため“最初に必ずやるべき作業”となる。購入前に以下の登録だけは確実に済ませたい。
- 楽天ブラックフライデー本編のエントリー
- ショップ買いまわりキャンペーンへの登録
買い物後のエントリーでも対象にはなるものの、登録を忘れるとポイントが付かないため、最も優先すべき項目と言える。
2. クーポンの取りこぼしを避ける
期間中はクーポンが次々と更新され、特に割引率の高いものはすぐに上限に達する。初日の限定クーポンは終了している可能性が高いが、その後も「店舗別クーポン」や「ブラックフライデー専用クーポン」が頻繁に追加されるため、こまめなチェックが欠かせない。
- 店舗ごとの高割引クーポンが途中で追加される場合が多い
- 割引率の高いクーポンは併用不可のものがあるため条件確認は必須
- “96”に関連したブラックフライデー限定クーポンが登場するケースもある
3. 欲しい商品の整理と購入順序のプランを作る
セール中は価格と在庫が常に変化するため、優先順位を決めておかないと売り切れや値動きの影響を受けやすい。予め買うものをまとめておくことで、買い逃しを防ぎながらポイント効率も上げられる。
- お気に入りに登録した商品から順に購入を進める
- 買いまわり効果を最大化するために1,000円以上の商品を分散注文する
- 人気ジャンルは価格変動が起きやすいため価格推移を確認しておく
楽天ブラックフライデーは、期間中の動き方によってお得度が大きく変わる大型イベント。エントリーの確認、クーポン獲得、買う順番の整理といった基本を押さえておくだけでも、今から十分にポイント倍率を伸ばすことができる。セール真っ最中だからこそ、無駄のない立ち回りが“差”を作るタイミングとなる。
楽天ブラックフライデー2025関連情報