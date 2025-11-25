楽天ブラックフライデー2025はいつ？開催日程とポイントアップ情報まとめ

楽天ブラックフライデー2025は、年末の大型買い物イベントとして例年同様に膨大な商品が値下げされるセールとなる。今年もポイント倍率が大きく伸びる施策が組み込まれ、買い方次第で通常より大幅に安く購入できるのが最大の特徴だ。

食品やファッション、生活用品に加えて、ふるさと納税や家電も対象に含まれる見込みで、期間中はまとめ買いが特にお得になる構造が例年通り採用される。

本記事では、楽天ブラックフライデー2025の日程、ポイントアップ情報について紹介する。

楽天ブラックフライデー2025はいつ？日程を紹介

楽天市場の冬の一大イベント「楽天ブラックフライデー2025」は、2025年11月20日(木)20:00から11月27日(木)01:59までの約7日間にわたり開催される。

期間中は「ショップ買いまわりキャンペーン」や「ポイントアップ施策」など、楽天経済圏ならではの多層的な還元が展開される。特に、複数店舗での買いまわりによって最大47倍の楽天ポイントが付与されるため、計画的に買い物を進めることで実質的な割引率が大幅に上昇する。

また、初日の11月20日(木)20:00からは、2時間限定の「最大50％OFFクーポン」配布が予想されており、事前に取得しておくことでセール序盤から有利に買い物を進められる。このクーポンの取得期間は、11月12日(水)10:00〜11月20日(木)21:59までとされている。他にも各種ストアが発行するクーポンに加えて、開催期間中の11月25日(火)は「5と0のつく日」にあたるため、楽天カード利用者は通常よりもポイント還元率が上がる注目日となる。

年に一度の大型セールを最大限に活用するためには、開催前にキャンペーンへのエントリーとクーポン取得を済ませておくことが重要。特に初日と25日の2つのタイミングを狙えば、より高い還元率と値引き特典を同時に享受できる。

項目 内容 開催期間 2025年11月20日(木)20:00〜11月27日(木)01:59 開催日数 約7日間

楽天ブラックフライデー2025のポイントアップ情報は？最大47倍の還元

Rakuten

2025年の楽天ブラックフライデーでは、「エントリー&ショップ買いまわり」によって、最大で47倍の楽天ポイント還元が狙える。これは、買いまわり特典・各ショップ個別ポイントアップ・SPU(スーパーポイントアッププログラム)の3要素を組み合わせることで実現する仕組みだ。年に一度の大型セールにふさわしい還元率となっており、楽天カードや楽天モバイル利用者にとっては特にお得な期間となる。

買いまわりキャンペーン:最大10倍

ブラックフライデー期間中、1,000円(税込)以上購入したショップ数に応じてポイント倍率が上昇する「ショップ買いまわりキャンペーン」が実施される。購入店舗が1ショップ増えるごとに+1倍され、最大10ショップでポイント+10倍に到達。さらに、「ラクマ」での購入を組み合わせると+1倍が追加される。

対象:1ショップあたり1,000円(税込)以上の購入

最大倍率:+10倍(ラクマ利用時+1倍で最大11倍)

エントリー:キャンペーンページからの事前登録が必須

各ショップ個別ポイントアップ:最大+19倍

ショップごとに設定される「個別ポイントアップ」も同時に適用される。人気ストアでは、2倍〜19倍など高倍率のポイント設定が行われるケースもあり、特定カテゴリの商品を狙うユーザーにとって大きな還元チャンスとなる。

SPU(スーパーポイントアッププログラム):最大+17倍

楽天カード、楽天銀行、楽天モバイルなどのサービスを利用しているユーザーは、SPU(スーパーポイントアッププログラム)の特典によって、さらにポイント倍率を積み上げることができる。すべての対象サービスを活用すれば、最大+17倍まで上乗せ可能。特に楽天モバイルの「Rakuten最強プラン」契約者は、SPU倍率がさらに+4倍に強化されるため、楽天経済圏の活用度が還元率に直結する。

最大47倍のポイント還元を狙う条件

これらの施策をすべて組み合わせることで、ポイント倍率は理論上最大47倍に達する。条件は以下の通り。

ショップ買いまわり(最大+10倍)+ラクマ購入(+1倍)

ショップ個別設定(最大+19倍)

SPU(最大+17倍)

楽天カード支払い・楽天モバイル契約・楽天銀行引き落としなど、楽天関連サービスを多く利用しているほどポイント倍率が高まるため、楽天経済圏ユーザーにとっては最も恩恵の大きいセール期間といえる。事前にエントリーとSPU条件を確認し、買いまわりルールを意識して購入を分散させることで、効率的に実質半額級の買い物を実現できるだろう。

楽天ブラックフライデー2025の攻略法と事前準備は？

年に一度の楽天ブラックフライデーを制するには、セール開始前の「準備力」がすべてを左右する。セール開始後に焦ってクーポンやエントリーを探していては、せっかくのポイント還元や割引チャンスを逃してしまう。ここでは、楽天ブラックフライデー2025を最大限に活用するための3つの必須ステップを整理した。

1. エントリーを完了させる(最重要)

楽天ブラックフライデーでポイントを獲得するには、「イベント本体へのエントリー」と「ショップ買いまわりキャンペーンへのエントリー」の両方が必須となる。どちらか一方でも忘れるとポイントアップの対象外になるため、最初に確認しておきたい項目だ。

エントリーのタイミング: セール期間中であれば、商品購入後のエントリーでも対象となるが、忘れるリスクを避けるためには事前にエントリーしておくのが確実。

エントリー方法: 楽天市場内の特設ページからボタンをクリックするだけで完了。ログイン済みの楽天会員であれば数秒で手続き可能。

2. クーポンの事前獲得と利用条件の確認

ブラックフライデーでは、先着順で利用できる割引クーポンが次々に配布される。中でも注目すべきは、セール開始直後2時間限定の「スタートダッシュクーポン」。最大50%OFFとなるケースもあり、これを確保できるかどうかが初日の勝負を分ける。

スタートダッシュクーポン: 11月20日(木)20:00のセール開始直後から2時間限定。割引率が高いため早期終了の可能性が高い。

公式ブラッククーポン: 「黒=96」にちなんで最大9,600円OFFクーポンが配布されることも。対象金額や利用条件を必ず確認。

注意点: クーポンには「最低購入金額」「利用上限」「併用可否」が明記されているため、獲得時と決済直前に必ず条件を確認すること。

3. 欲しい商品リストと予算の事前設定

ブラックフライデーは「準備した人ほど得をする」セールだ。買うべき商品を明確にしておくことで、衝動買いや後悔を防げる。

お気に入り登録: 欲しい商品を「お気に入り」や「欲しいものリスト」に登録しておくことで、セール開始直後にスムーズに購入可能。人気商品は数分で売り切れるケースもある。

価格チェック: 通常価格や過去の価格推移を確認しておくことで、「見せかけ値引き」を回避できる。価格比較ツールの活用も有効。

予算管理: ポイント還元や値引きが重なると気が大きくなりやすい。あらかじめ上限を設定し、「必要なものを計画的に買う」意識を持つことが重要。

楽天ブラックフライデーはメーカーのポイント施策を活用すればさらにお得に

楽天ブラックフライデーでは、ショップ単位の値引きに加えて、メーカーが実施するポイントキャンペーンを同時に利用できる点が大きな魅力だ。対象メーカーの商品を選ぶだけでポイント倍率が大幅に跳ね上がり、実質価格が通常時より大きく下がる構造になっている。

特にP&G、花王、ファンケル、コカ・コーラなどの主要メーカーは、期間中にポイント20倍以上の大型キャンペーンを展開しており、日用品や食品、コスメのまとめ買いに最適なタイミングとなる。対象商品を購入すると自動的に高倍率が適用されるため、特別な手順を踏まずに還元率を高められるのも使いやすいポイントだ。

さらに、ショップ側の割引施策とも併用できる。Ankerのクーポン50％オフや、ブランド公式ストアの割引と組み合わせれば、ポイント還元と価格値下げの両方が重なるため、実質負担額は驚くほど小さくなる。ブラックフライデー期間は、ポイントシステムが本領を発揮する一週間と言える。

値引きだけに目を向けるのではなく、メーカーキャンペーンを活用することで、同じ支出でも獲得ポイントの差が大きく広がる。生活必需品や消耗品をまとめて購入するなら、まずメーカーのポイント施策をチェックし、その上でショップの割引と重ねるのがもっとも効率的な攻略方法だ。

楽天ブラックフライデー2025関連情報