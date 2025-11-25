楽天ブラックフライデー2025のおすすめ目玉商品は？家電・日用品・食品の注目セール品まとめ

「楽天ブラックフライデー2025」が、2025年11月20日(木)20:00から11月27日(木)01:59までの約7日間にわたって開催される。

本記事では、楽天ブラックフライデー2025のおすすめ目玉商品について紹介する。

楽天ブラックフライデー2025はいつ開催？最新スケジュールを解説

楽天市場で毎年冬に実施される大型セール「楽天ブラックフライデー2025」は、2025年11月20日(木)20:00から11月27日(木)01:59までの約1週間で行われる。

開催期間中は、楽天市場ならではの「ショップ買いまわりポイントアップ」や複数のポイント優遇策が重なり、買えば買うほどポイント倍率が伸びる仕組みが採用される。最大47倍までのポイント加算が狙えるため、事前に欲しいアイテムをリスト化しておくことで実質価格を大きく下げられる。

また、初日の11月20日(木)20:00からは毎年人気の「2時間限定 最大50％OFFクーポン」が登場する見込みで、このクーポンを事前に取得しておくと、スタート直後から大きな割引を享受しやすい。取得期間は11月12日(水)10:00〜11月20日(木)21:59と想定されている。他にも店舗クーポン、さらに11月25日(火)は「5と0のつく日」に該当するため、楽天カード利用でポイント倍率が追加される。

楽天ブラックフライデーの恩恵を最大化するには、開始前のキャンペーンエントリーとクーポン取得が不可欠。特に“初日20時”と“25日”の2つのタイミングを押さえておくと、還元率と割引効果が大幅に上がる。

項目 内容 セール期間 2025年11月20日(木)20:00〜11月27日(木)01:59 実施日数 約7日間

楽天ブラックフライデー2025のポイント還元はどこまで伸びる？最大47倍の仕組みを解説

楽天ブラックフライデー2025では、エントリー後の「ショップ買いまわり」を中心に、複数のポイント施策を重ねることで最大47倍の還元率が狙える設計が組まれている。買いまわり倍率・店舗ごとの個別ポイント・SPUなど、楽天市場特有の還元要素が積み上がることで、大型セール期間ならではの高いポイント倍率が実現する。

ショップ買いまわり:最大+10倍(ラクマ併用で+11倍)

ブラックフライデー期間中は、税込1,000円以上を購入した店舗数に応じてポイント倍率が上昇する「ショップ買いまわり」が核となる。1ショップ増えるごとに+1倍追加され、10ショップ到達で+10倍。さらに、フリマアプリ「ラクマ」での購入も組み合わせれば+1倍が加算される。

対象:1店舗あたり1,000円(税込)以上の買い物

倍率:最大+10倍(ラクマ利用時は+11倍)

要件:キャンペーンページからの事前エントリー

店舗ごとのポイントアップ:最大+19倍

各ショップが独自に設定する「店舗ポイントアップ」も同時適用される。カテゴリによっては+10倍以上を提示するショップもあり、特定ブランドや人気ストアでは+19倍近い高倍率が設定されることも珍しくない。

SPU(スーパーポイントアッププログラム):最大+17倍

楽天カード決済や楽天銀行引き落とし、楽天モバイル契約など、楽天サービスの利用状況に応じてポイント倍率が加算されるSPU。すべて適用した場合は最大+17倍まで伸びる。特に楽天モバイル(Rakuten最強プラン)利用者は還元倍率が優遇されやすい。

最大47倍を達成する構成要素

各施策を組み合わせることで、理論上のポイント倍率は以下のように最大47倍となる。

ショップ買いまわり:最大+10倍(ラクマ利用で+11倍)

ショップ個別ポイントアップ:最大+19倍

SPU:最大+17倍

楽天サービスを幅広く活用しているユーザーほどポイント倍率が上昇し、実質価格を大きく抑えられる。購入を複数ショップに分散させつつ、事前のエントリーとSPU条件の確認が高還元に直結する。

楽天ブラックフライデー2025 ポイント施策まとめ

項目 内容 倍率 ショップ買いまわり 1,000円以上購入した店舗数に応じて倍率上昇 最大+10倍(ラクマ併用で+11倍) ショップ個別ポイントアップ 各店舗が独自に設定するポイント倍率 最大+19倍 SPU 楽天カード/楽天銀行/楽天モバイルなどの利用で加算 最大+17倍 合計最大倍率 すべて組み合わせた理論値 最大47倍

楽天ブラックフライデー2025で買うべきおすすめ目玉商品は？

楽天市場最大級のセール「楽天ブラックフライデー2025」が、今年も冬の買い物シーズンに合わせて開幕する。11月20日(木)20:00から始まる7日間は、ショップ買いまわりによるポイント倍率の爆上げと、カテゴリごとの大型値引きが同時に走る“年に一度の勝負どころ”。人気ブランドの家電から日用品、食品、ファッションまで幅広いジャンルで価格が動き、例年以上に狙い目アイテムが多いタイミングだ。

特に注目したいのが、期間限定クーポンとショップ独自キャンペーン、そしてSPUを組み合わせた実質価格の大幅ダウン。複数施策が重なることで“普段は下がらない定番品”まで一気に手が届きやすくなる。今年のブラックフライデーは、欲しかった商品を買いそろえる絶好の機会と言える。

楽天ブラックフライデー2025で買うべきおすすめ目玉商品一覧

楽天ブラックフライデー2025をお得に進めるコツは？開催中でも使える攻略ポイント

楽天ブラックフライデー2025はすでに開幕しており、今まさに買い物の“本番フェーズ”に突入している。セールが始まった今からでも、ポイント倍率を最大限まで伸ばすためのアクションを押さえておけば、実質価格を大きく下げることが可能だ。ここでは、開催中に必ずやっておきたい3つの最重要ポイントを整理した。

1. まだの人はエントリーを最優先で完了させる

ブラックフライデーが始まっていても、エントリーを後から行えばポイントアップの対象になる。買い物を始める前に、必ず以下の両方のエントリーを済ませておきたい。

ブラックフライデー本体への参加登録

ショップ買いまわりキャンペーンへのエントリー

エントリーは、購入後でも対象にはなるが、忘れると還元が反映されないため、ここを押さえることが最優先だ。

2. クーポンの取り逃しを防ぐ

セール期間中はクーポンが随時更新され、割引率の高いものは数時間で上限に達する。開始直後のスタートダッシュクーポンはすでに終了している可能性が高いが、その代わりに「店舗独自クーポン」や「ブラックフライデー限定クーポン」が続々と出ているため、こまめに確認しておきたい。

ショップ別の高還元クーポンが後出しされるケースも多い

割引額の大きいクーポンは併用不可の場合があるため条件を必ず確認

“黒=96”にちなんだ限定クーポンも配布されやすい

3. 必要な商品のリストアップと買う順番を決める

開催中は在庫が常に動くため、欲しい商品を後回しにすると売り切れや価格変動が起こりやすい。事前にリストを作っておけば、買い逃し防止とポイント最適化の両方につながる。

お気に入りに登録した商品から優先して購入する

「買いまわり」を意識して1,000円以上の商品を分散して注文する

目当てのジャンルは価格が動きやすいため、価格推移をチェックする

楽天ブラックフライデーは、開催中こそ“動き方”が重要になるイベント。エントリーの確認、クーポンの回収、買いまわりの順番整理を押さえておけば、今からでもポイント倍率を大幅に高められる。すでにセールが始まっている今だからこそ、効率重視の買い方が差を生むタイミングだ。

楽天ブラックフライデーはメーカー主導のポイント企画を組み合わせると節約効果が一気に高まる

楽天ブラックフライデー期間中は、ショップごとの割引だけでなく、メーカーが実施するポイントアップ施策を併用できる点が最大の強みだ。対象メーカーの商品を選ぶだけでポイント倍率が跳ね上がり、通常時よりも大幅に実質価格が下がる仕組みになっている。

P&G、花王、ファンケル、コカ・コーラといった有力メーカーは、期間限定でポイント20倍超のキャンペーンを打ち出しており、日用品や食品、美容アイテムをまとめて購入する際の恩恵が非常に大きい。購入後は自動で高倍率が付与されるため、面倒な申請作業が不要なのも使いやすいポイントだ。

さらに、ショップ側が配布するクーポン割引とも重ね掛けできるのが特徴だ。たとえばAnkerの50％オフクーポンやブランド公式ストアの割引施策を併用すれば、ポイントと値引きの“二段構え”で価格が下がり、体感できる節約効果は他セールと比べても頭一つ抜けている。

効率よくお得度を高めたい場合は、商品価格の安さだけで判断するのではなく、メーカー施策とショップ割引をどう組み合わせるかが鍵になる。とくにまとめ買いが多くなる生活必需品では、ポイント企画を把握しておけば支出の差が大きく開く。まずは対象メーカーのキャンペーンをチェックし、その上でクーポンやショップ独自割引を加算していくのが最適な戦略だ。

ポイント施策を活かすためのチェックリスト