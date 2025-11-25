楽天ブラックフライデー2025のおすすめ目玉商品は？家電・日用品・食品の注目セール品まとめ

「楽天ブラックフライデー2025」が、2025年11月20日(木)20:00から11月27日(木)01:59までの約7日間にわたって開催される。
本記事では、楽天ブラックフライデー2025のおすすめ目玉商品について紹介する。
楽天ブラックフライデー2025はいつ開催？最新スケジュールを解説
楽天市場で毎年冬に実施される大型セール「楽天ブラックフライデー2025」は、2025年11月20日(木)20:00から11月27日(木)01:59までの約1週間で行われる。
開催期間中は、楽天市場ならではの「ショップ買いまわりポイントアップ」や複数のポイント優遇策が重なり、買えば買うほどポイント倍率が伸びる仕組みが採用される。最大47倍までのポイント加算が狙えるため、事前に欲しいアイテムをリスト化しておくことで実質価格を大きく下げられる。
また、初日の11月20日(木)20:00からは毎年人気の「2時間限定 最大50％OFFクーポン」が登場する見込みで、このクーポンを事前に取得しておくと、スタート直後から大きな割引を享受しやすい。取得期間は11月12日(水)10:00〜11月20日(木)21:59と想定されている。他にも店舗クーポン、さらに11月25日(火)は「5と0のつく日」に該当するため、楽天カード利用でポイント倍率が追加される。
楽天ブラックフライデーの恩恵を最大化するには、開始前のキャンペーンエントリーとクーポン取得が不可欠。特に“初日20時”と“25日”の2つのタイミングを押さえておくと、還元率と割引効果が大幅に上がる。
|項目
|内容
|セール期間
|2025年11月20日(木)20:00〜11月27日(木)01:59
|実施日数
|約7日間
楽天ブラックフライデー2025のポイント還元はどこまで伸びる？最大47倍の仕組みを解説
楽天ブラックフライデー2025では、エントリー後の「ショップ買いまわり」を中心に、複数のポイント施策を重ねることで最大47倍の還元率が狙える設計が組まれている。買いまわり倍率・店舗ごとの個別ポイント・SPUなど、楽天市場特有の還元要素が積み上がることで、大型セール期間ならではの高いポイント倍率が実現する。
ショップ買いまわり:最大+10倍(ラクマ併用で+11倍)
ブラックフライデー期間中は、税込1,000円以上を購入した店舗数に応じてポイント倍率が上昇する「ショップ買いまわり」が核となる。1ショップ増えるごとに+1倍追加され、10ショップ到達で+10倍。さらに、フリマアプリ「ラクマ」での購入も組み合わせれば+1倍が加算される。
- 対象:1店舗あたり1,000円(税込)以上の買い物
- 倍率:最大+10倍(ラクマ利用時は+11倍)
- 要件:キャンペーンページからの事前エントリー
店舗ごとのポイントアップ:最大+19倍
各ショップが独自に設定する「店舗ポイントアップ」も同時適用される。カテゴリによっては+10倍以上を提示するショップもあり、特定ブランドや人気ストアでは+19倍近い高倍率が設定されることも珍しくない。
SPU(スーパーポイントアッププログラム):最大+17倍
楽天カード決済や楽天銀行引き落とし、楽天モバイル契約など、楽天サービスの利用状況に応じてポイント倍率が加算されるSPU。すべて適用した場合は最大+17倍まで伸びる。特に楽天モバイル(Rakuten最強プラン)利用者は還元倍率が優遇されやすい。
最大47倍を達成する構成要素
各施策を組み合わせることで、理論上のポイント倍率は以下のように最大47倍となる。
- ショップ買いまわり:最大+10倍(ラクマ利用で+11倍)
- ショップ個別ポイントアップ:最大+19倍
- SPU:最大+17倍
楽天サービスを幅広く活用しているユーザーほどポイント倍率が上昇し、実質価格を大きく抑えられる。購入を複数ショップに分散させつつ、事前のエントリーとSPU条件の確認が高還元に直結する。
楽天ブラックフライデー2025 ポイント施策まとめ
|項目
|内容
|倍率
|ショップ買いまわり
|1,000円以上購入した店舗数に応じて倍率上昇
|最大+10倍(ラクマ併用で+11倍)
|ショップ個別ポイントアップ
|各店舗が独自に設定するポイント倍率
|最大+19倍
|SPU
|楽天カード/楽天銀行/楽天モバイルなどの利用で加算
|最大+17倍
|合計最大倍率
|すべて組み合わせた理論値
|最大47倍
楽天ブラックフライデー2025で買うべきおすすめ目玉商品は？
楽天市場最大級のセール「楽天ブラックフライデー2025」が、今年も冬の買い物シーズンに合わせて開幕する。11月20日(木)20:00から始まる7日間は、ショップ買いまわりによるポイント倍率の爆上げと、カテゴリごとの大型値引きが同時に走る“年に一度の勝負どころ”。人気ブランドの家電から日用品、食品、ファッションまで幅広いジャンルで価格が動き、例年以上に狙い目アイテムが多いタイミングだ。
特に注目したいのが、期間限定クーポンとショップ独自キャンペーン、そしてSPUを組み合わせた実質価格の大幅ダウン。複数施策が重なることで“普段は下がらない定番品”まで一気に手が届きやすくなる。今年のブラックフライデーは、欲しかった商品を買いそろえる絶好の機会と言える。
楽天ブラックフライデー2025で買うべきおすすめ目玉商品一覧
|
日本製 ホテルスタイルタオル ビッグフェイスタオル 【圧縮】 楽天1位受賞 / 約40×100cm タオル 大判 フェイスタオル 小さめ バスタオル 厚手 吸水 1枚 ポイント消化 ad 送料無料
|
実質2,286円！クーポン＆20倍Pで！楽天1位 4冠達成 セラミックヒーター ファンヒーター 2秒速暖 小型 静音 省エネ おしゃれ 足元ヒーター 12畳部屋対応 転倒自動オフ マイナスイオン付き 600W/1300W 3段階切替 卓上ヒーター 電気ヒーター セラミックファンヒーター
|
≪BlackFridayDEAL ポイント50%還元≫リンツ クリアランスバッグ 250g
|
総合ランキング1位 一風堂 博多 ひとくち 餃子 冷凍 お弁当 子供 人気 簡単 一口 72個 900g 大容量 冷凍食品 おかず 業務用 お買い得 マラソン おうちでIPPUDO
|
★クーポン20%OFF+20%ポイントバック★【公式】【MEDIHEAL (メディヒール)】【トナーパッド100+100ダブルセット】 マデカッソシド ティーツリー PDRN ビタマイド コラーゲン フィトエンザイム レチノール ウォーターマイド 酸ふき取りパッド スキンケア 韓国 化粧水
|
【24時間限定50%ポイントバック!】脱毛 こするだけ 除毛 毛剃り 無痛 ナノガラス 脱毛器 脱毛機 メンズ レディース 子供 ガラスリムーバー 摩擦 ムダ毛処理 家庭用 ツール 角質取り 自宅 顔 足 腕 痛くない 角質除去 無痛 男女用 充電不要 送料無料
|
【注文殺到中】期間限定！半額以下60%OFFクーポン配布中！リピ続出中！楽天ランキング1位獲得 送料無料 mileda パウダーファンデーション 韓国コスメマット肌毛穴レス保湿乾燥肌テカリ防止 20代 30代 40代 50代 ／ mileda ミレダ 1C ネコポス J1 m-992
|
＼クーポンで62%OFF+ギフト／【VT公式】【楽天限定】【2025 ホリデーセット】シートマスク 美容液 アイクリーム クリーム 導入美容液 リードルショット リフティング 冬 保湿 ハリ 弾力 角質 トラブルケア スキンケア ホリデー 福袋 セット コフレ
|
11/27まで＼残りわずか 2025年一番売れたカニ★Wクーポンで6300円OFF⇒9500円～終了前に／年末早割 選べる カニ 福袋 最大3kg！メガ盛元祖カット済生ずわい蟹 or生棒 ポーション or爪肩肉3kg or タラバガニ 送料無料 むき身 ズワイガニ カニしゃぶ 刺し お歳暮 ギフト
|
【ブランド公式】＜限定デザイン&ミニパドルブラシ付き＞モロッカンオイル モロッカンオイルトリートメント 100ml ポンプ付き | 正規品 送料無料 ヘアオイル クリスマスコフレ 洗い流さないトリートメント アウトバストリートメント アルガンオイル MOROCCANOIL ホリデー
|
＼豪華景品が抽選で当たる！／ 2026年 福袋 旅行 米 和牛 ReFa Dyson Apple Watch AirPods Switch2 も当たるかも！ 新春福袋 2026ふくぶくろ 選べる .北海道グルメ福袋2026.合計6000名に当選チャンス！ 食品 備蓄米 海鮮 惣菜 スイーツ 訳あり ポイント消化 初売り【M】
|
【クーポン利用で109,560円 → 57,060円 + ポイント最大12倍 11/27 1:59まで】光脱毛器 サファイア冷却 アイスモード VIO対応 Pure Switch SMOOTHSKIN ムダ毛ケア パワー自動調整 可動式ヘッド 脱毛器 脱毛 男女兼用 家庭用脱毛器 スムーズスキン公式ストア 2年間保証
|
【新色追加】【公式店】テクニクス 完全ワイヤレスイヤホン 選べる3色 EAH-AZ100 無料ギフトラッピング クリスマスショッパー付 ノイズキャンセリング マルチポイント対応 LDAC対応 ドライバー10mm Technics 高音質 防滴 マイク 通話 コンパクト Type-C 送料無料
|
【公式ストア】Airdog X3D 花粉対策 光＆人感センサー搭載 3方向広角排気システム 寝室 子供部屋 会議室 TPAフィルター 浮遊ウイルス対応 エアドッグ カビ ニオイ 対策
|
【福袋】すごい みそスープ 味噌汁 24食 しじみ1000個分のオルニチン 90種の植物発酵エキス ポリアミン ス−プダイエット食品 ダイエット食品 ダイエット スープ みそ汁 味噌汁 フリーズドライ
|
＼ 最安挑戦SALE 5,980円＆ポイント10倍 ／ 送料無料 【 プレミアム ズワイガニ 太脚棒肉のみ100% 500g〜1.5kg 】 フルポーション お刺身OK ずわいがに ポーション カニ 蟹 かに むき身 刺身 生食用 生 ポーション しゃぶしゃぶ 蟹しゃぶ 蟹鍋 海鮮 ギフト お歳暮
|
【期間限定価格 11.20 0:00〜11.27 1:59】ナイキ ウィメンズ レボリューション 7 NIKE シューズ ランニングシューズ ランニング サステナビリティ Womens レディース 親子コーデ 靴 ローカット アウトドア 黒 ブラック 22cm-29cm fb2208-003 HO23
|
ローズ エクスポーズド オード パルファム スプレィ 30mL ｜ tom ford トムフォード トム フォード ローズエクスポーズド 香水 オードパルファム フレグランス プレゼント ギフト トムフォード香水
|
高砂食品 青森 なべ焼うどん 5食入り 醤油味 鍋焼きうどん 国産小麦 ゆで麺 天ぷら 麩 日高昆布 常温保存 ご当地 簡単調理 お試し お取り寄せ 買い回り ポイント消化 歳暮 冬グルメ
|
靴 消臭 スプレー ウィルクレンズ 180ml 99.9% 除菌 抗菌 靴の臭い対策 消臭・除菌スプレー 消臭剤 靴用 消臭スプレー 子供 靴 安全靴 スニーカー 革靴 シューズ
|
【BF限定★20％OFFクーポン×P10倍チャンス】 柔軟剤入り洗濯洗剤 アフューム エターナル 詰替(45粒×2袋) フローラル＆アルデハイディックの香り 5in1 ジェルボール 洗濯洗剤 おしゃれ着 消臭 抗菌 部屋干し 色落ち防止 簡単 【メーカー直営 王子製薬 国内生産】
|
楽ひざ＜機能性表示食品＞【ファンケル 公式】[FANCL サプリ サプリメント 女性 プロテオグリカン エイジングケア 健康食品 膝 男性 ひざ 関節 膝関節 ii型コラーゲン シニア 50代 60代 70代 膝サプリ ひざサプリ]
|
S【複数購入でもつ最大500g無料プレゼント！&P10倍】黄金屋 極とろ もつ鍋セット 選べる1~8人前 国産牛モツ 小腸 選べる 4種スープ もつ鍋 モツ鍋 もつなべ モツナベ ホルモン お取り寄せ グルメ ギフト プレゼント お歳暮 お歳暮ギフト ブラックフライデー
|
【クーポンご利用で9,999円→8,999円!】年末受付開始！生本ズワイ蟹特大フルポーション 山盛り1kg 30-40本入り お刺身OK高鮮度 海鮮 蟹しゃぶ 鍋 お歳暮 お年賀 高級海鮮 かに カニ お中元
|
＼期間限定 クーポンで 49%OFF ／マドレーヌ 「瀬戸内レモン香る大浜マドレーヌ 瀬戸内レモンマドレーヌ 8個」 送料無料 [ 焼き菓子 スイーツ 瀬戸内 レモン お取り寄せ 自分用 ランキング 個包装 ] ブラックフライデー SALE セール
|
＼今だけ半額！クーポン利用で50%OFF／ 【美味しいベーグル焼き上がりました。】4種類選べるこんにゃくベーグル12個セット（4種類×各3個）送料無料 [ ダイエット食品 ローファット 手作り 国産 マンナン 卵 バター不使用 低カロリーベーグル ] セール SALE
|
【楽天1位・14時～クーポンで半額5980円】【新色追加】本革 バッグ レディース ショルダーバッグ 大人 トートバッグ レザー ボストンバッグ セレモニー 小さめ 軽量 軽い牛革 上品 かわいい 入学 卒業 ママスーツバッグ プレゼント ギフト ブランド 鞄 女性
|
【27日11:59まで半額！5,980円→2,990円】［有塩］訳あり骨取りさば（選べる1kg・2kg）｜ 骨なし 骨抜き 送料無料 冷凍 さかな 無添加 魚 業務用 鯖 冷凍 お弁当 簡単 ごはん 無添加 離乳食 食品 お中元 内祝い お返し
|
【27日11:59まで半額！5,980円→2,990円】［無塩］訳あり骨取りさば（選べる1kg・2kg）｜ 骨なし 骨抜き お弁当 送料無料 鯖 魚 冷凍 無添加 減塩 送料無料 アレンジ 簡単 ごはん 食品 まとめ買い 離乳食 お弁当 天然 内祝 夏ギフト お中元 暑中お見舞い
|
【★3セット購入でP12倍のチャンス★】【D/P会員様はクーポンで777円】 訳あり 熊本 みかん 今なら速攻出荷 2セット以上で送料無料 3セット以上でおまけ増量 1.5kg 規格外 小玉 不選別 家庭用 柑橘 熊本県産 《1-5営業日以内に出荷予定（土日祝除）》|
|
【 2袋購入＆クーポンで半額 】 割れチョコ 訳あり チョコレート 「是非食べ比べて見てください★★★★ 絶対後悔させない!29種より1個 選べる割れチョコ 200g」 送料無料 [ チョコ スイ
|
11/27/1:59まで★半額クーポンで11,960円⇒送料無料5,980円！【背ワタなし】特大むきえび2kg前後（約1kg 45尾前後/解凍後800g前後×2袋） 【海老】【むきえび】【ムキエビ】 冷凍食品
|
＼今だけ半額！クーポン利用で50%OFF／ 【公式 味のちぬや】 串カツオールスター50本セット 送料無料 [ 串カツ 手軽 簡単 揚げ調理 大容量 詰め合わせ 冷凍 食品 おかず 惣菜 揚げ物 お弁当 誕生日 便利 お試し おためし 中国産 ] セール SALE
|
＼BLACKFRIDAY半額!!／ 豚ひれ肉の ローストポーク 約360g 肉 柔らか クリスマス オードブル ディナー おせち お歳暮 ギフト 御歳暮 の お試し お誕生日 プレゼント の おためし お取り寄せグルメ お取り寄せ グルメ ご飯のお供 食べ物 実用的 人気 おかず おつまみ
|
11/27/1:59まで★訳あり半額クーポンで5,980円⇒送料無料2,990円！切れ目入りでたべやすい♪ 【訳あり/サイズ無選別】ボイルかに爪800g(解凍後560g)17〜52個入り 蟹爪 カニ爪 かに爪 かにつめ カニツメ とげずわいがに
|
【27日11:59まで半額！7,590円→3,795円】［無塩］訳あり骨取りほっけ（2kg）｜骨なし 骨抜き 魚 おかず 送料無料 わけあり 冷凍 無添加 添加物不使用 グルメ 食品 ホッケ フライ さかな お弁当 つまみ 簡単 ご飯 離乳食 夏休み ごはん
|
11/27/1:59まで★半額クーポンで送料無料6,990円！ 切れ目入りで食べやすい♪ボイルたらばがに希少部位の爪 1kg(解凍後800g)食べ放題！※サイズが選べます タラバガニ たらば蟹 かに 冷凍食品【受賞記念セール】
|
【★店内買い回りでP最大12倍★】【ブラックフライデー★クーポンで半額】 あごだし だしパック 国産 だし 五縁 あご入りだし 出汁パック 送料無料 ダシ つゆ かつお節 だしの素 出汁 昆布 減塩 あご出汁 買い回り BlackFriday ≪正午までご注文で当日出荷≫ |
|
11/27/1:59まで★半額クーポンで6,980円⇒送料無料3,490円！高級＆高純度マヌカハニー UMF10+ MGO263+ 250g 【入荷次第発送/12月中旬頃発送予定】送料無料 非加熱 生はちみつ 蜂蜜 ハチミツ 無添加 ニュージーランド 直輸入 ギフト 贈り物 プレゼント おすすめ
|
11/27/1:59まで★半額セールで4,980円⇒送料無料2,490円！【訳あり】無塩 骨取り赤魚の切身たっぷり1kg食べ放題！ アカウオ あかうお 切り身 冷凍 弁当 朝食 骨なし 煮付け 冷凍食品【受賞記念セール】
|
11/27まで＼クーポンで半額5,960円！／高級ブラックタイガー使用！特大むきえび 2kg/90尾〜110尾前後[1kg(解凍後800g)×2袋](養殖/背ワタなし/ブランチング済) 送料無料【エビ/海老/ムキエビ/剥きえび/剥きエビ/エビチリ/エビマヨ】ブラックフライデー BLACKFRIDAY
|
【半額SALE！期間限定クーポン利用で7,980円→3,990円！】 豚丼 豚丼の具 【北海道帯広名物 本ロース.豚丼の具15食セット.】 冷凍おかずセット 詰め合わせ 時短 手軽 冷凍総菜 セット お取り寄せグルメ 訳あり ポイント消化 冷凍食品 冷凍 おかず 冷食 【FA】 【FA7】 【★】
|
＼20日0:00〜半額クーポンで2,480円送料無料！／累計2000万個完売！奇跡の一粒「タレなしで食べれる、すっぴん餃子」100個 絶品味付き約1.8kg！約16人前 国産豚肉 国産キャベツ使用！おかず お弁当 冷凍食品 餃子 ぎょうざ ギョウザ ごはんのお供 時短料理 食いしんぼう祭
|
11/27/1:59まで★半額クーポンで3,980円⇒送料無料1,990円！殻のまま丸ごと食べる新食感♪ソフトシェルシュリンプ（脱皮直後のバナメイエビ又はブラックタイガー）希少な大型サイズ500g/20〜25尾入り食べ放題！
|
【期間限定】半額クーポン有！ 11/20 20:00 ~ 11/27 01:59まで！ 【公式】オルナオーガニック【楽天ランキング1位】パック シートマスク フェイスマスク パック夜用 シートマスクが新登場 選べる朝晩の2タイプ 日本製 大容量 美容液 約8本分 390ml 30枚
|
＼店内全品クーポンで 半額 &P10倍 ／ 【 14品から 選べる 最大2.5kg 】 3種固定 福袋 2025 肉福袋 食品福袋 はしっこ豚 牛丼 豚肉 肉 はしっこ 焼肉 タレ 味噌 タレ ハンバーグ おつまみ 食品 食品ロス 訳あり 選べる福袋 冷凍食品 冷凍 時短 肉 惣菜 セット お歳暮 1121
|
【半額以下！27日10:00迄 期間限定2,160円→1,000円！】 パスタ 生パスタ 2種類 選べる パスタ麺 もちもち麺 北海道 金の.生パスタ10食/180g×5袋. 生麺 糖質制限 低糖質 フェットチーネ リングイネ スパゲッティ セット 低糖質麺 パスタセット 詰め合わせ 【DS02】 【★】
|
【半額セール】選べる2点 パック 大容量 シートマスク フェイスパック マスク 顔パック ヒト幹細胞 レチノール VC ビタミンC プレゼント ランキング [PLuS ／プリュ シートマスク[1+1]2点セット] zz 送料無料 クリスマス ブラックフライデー ブラフラ
楽天ブラックフライデー2025をお得に進めるコツは？開催中でも使える攻略ポイント
楽天ブラックフライデー2025はすでに開幕しており、今まさに買い物の“本番フェーズ”に突入している。セールが始まった今からでも、ポイント倍率を最大限まで伸ばすためのアクションを押さえておけば、実質価格を大きく下げることが可能だ。ここでは、開催中に必ずやっておきたい3つの最重要ポイントを整理した。
1. まだの人はエントリーを最優先で完了させる
ブラックフライデーが始まっていても、エントリーを後から行えばポイントアップの対象になる。買い物を始める前に、必ず以下の両方のエントリーを済ませておきたい。
- ブラックフライデー本体への参加登録
- ショップ買いまわりキャンペーンへのエントリー
エントリーは、購入後でも対象にはなるが、忘れると還元が反映されないため、ここを押さえることが最優先だ。
2. クーポンの取り逃しを防ぐ
セール期間中はクーポンが随時更新され、割引率の高いものは数時間で上限に達する。開始直後のスタートダッシュクーポンはすでに終了している可能性が高いが、その代わりに「店舗独自クーポン」や「ブラックフライデー限定クーポン」が続々と出ているため、こまめに確認しておきたい。
- ショップ別の高還元クーポンが後出しされるケースも多い
- 割引額の大きいクーポンは併用不可の場合があるため条件を必ず確認
- “黒=96”にちなんだ限定クーポンも配布されやすい
3. 必要な商品のリストアップと買う順番を決める
開催中は在庫が常に動くため、欲しい商品を後回しにすると売り切れや価格変動が起こりやすい。事前にリストを作っておけば、買い逃し防止とポイント最適化の両方につながる。
- お気に入りに登録した商品から優先して購入する
- 「買いまわり」を意識して1,000円以上の商品を分散して注文する
- 目当てのジャンルは価格が動きやすいため、価格推移をチェックする
楽天ブラックフライデーは、開催中こそ“動き方”が重要になるイベント。エントリーの確認、クーポンの回収、買いまわりの順番整理を押さえておけば、今からでもポイント倍率を大幅に高められる。すでにセールが始まっている今だからこそ、効率重視の買い方が差を生むタイミングだ。
楽天ブラックフライデーはメーカー主導のポイント企画を組み合わせると節約効果が一気に高まる
楽天ブラックフライデー期間中は、ショップごとの割引だけでなく、メーカーが実施するポイントアップ施策を併用できる点が最大の強みだ。対象メーカーの商品を選ぶだけでポイント倍率が跳ね上がり、通常時よりも大幅に実質価格が下がる仕組みになっている。
P&G、花王、ファンケル、コカ・コーラといった有力メーカーは、期間限定でポイント20倍超のキャンペーンを打ち出しており、日用品や食品、美容アイテムをまとめて購入する際の恩恵が非常に大きい。購入後は自動で高倍率が付与されるため、面倒な申請作業が不要なのも使いやすいポイントだ。
さらに、ショップ側が配布するクーポン割引とも重ね掛けできるのが特徴だ。たとえばAnkerの50％オフクーポンやブランド公式ストアの割引施策を併用すれば、ポイントと値引きの“二段構え”で価格が下がり、体感できる節約効果は他セールと比べても頭一つ抜けている。
効率よくお得度を高めたい場合は、商品価格の安さだけで判断するのではなく、メーカー施策とショップ割引をどう組み合わせるかが鍵になる。とくにまとめ買いが多くなる生活必需品では、ポイント企画を把握しておけば支出の差が大きく開く。まずは対象メーカーのキャンペーンをチェックし、その上でクーポンやショップ独自割引を加算していくのが最適な戦略だ。
ポイント施策を活かすためのチェックリスト
- 対象メーカー（P&G、花王、ファンケル、コカ・コーラなど）のポイント倍率を確認する
- メーカーキャンペーン対象の商品かどうかを事前にチェックする
- ショップ側のクーポン（Anker50％オフなど）と併用できるか確認する
- 日用品・食品・コスメはまとめ買いで還元率が最大化しやすい
- 獲得ポイント数と実質価格を比較し、最もコスパの高い組み合わせを選ぶ