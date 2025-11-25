楽天市場の冬の恒例ビッグセール「楽天ブラックフライデー2025」が、2025年11月20日(木)20:00から11月27日(木)01:59までの約1週間にわたって展開される。

本記事では、楽天ブラックフライデー2025のポイント還元が一番高い日について紹介する。

楽天ブラックフライデー2025の開催日程は？

楽天市場の大型セール「楽天ブラックフライデー2025」は、2025年11月20日(木)20:00〜11月27日(木)01:59までの約7日間開催される。毎年11月下旬に行われる恒例イベントで、買いまわりやポイントアップ企画が重なり、年間でも特にお得度が高い期間となる。

キャンペーン参加のためのエントリーは2025年11月12日(水)10:00から開始される。エントリーを忘れるとポイント付与の対象外になるため、事前登録が欠かせない。

項目 日程 開催期間 2025年11月20日(木)20:00〜2025年11月27日(木)01:59 ポイントアップ期間 2025年11月20日(木)20:00〜2025年11月27日(木)01:59 エントリー期間 2025年11月12日(水)10:00〜2025年11月27日(木)01:59

楽天ブラックフライデー2025のキャンペーン内容は？

Rakuten

楽天ブラックフライデー2025では、楽天市場の恒例となる「ショップ買いまわり」を軸に、SPU特典やショップ独自のポイントアップ、さらに複数のクーポン施策が重なり、ポイント還元率が最大47倍まで引き上げられる。今年も“楽天経済圏ユーザーにとって最も稼げる1週間”がやってくる構図だ。

セールの中心となるのは、同期間中に複数店舗で買い物するほど倍率が増える買いまわり施策。ここにSPU(スーパーポイントアッププログラム)とショップ独自のポイント還元が加算され、積み上げ式で還元率が跳ね上がっていく仕組みとなっている。

ポイント還元の核となる3つの要素

1. ショップ買いまわり(最大+10倍＋ラクマ利用で+1倍)

イベント期間中、1ショップごとに1,000円(税込)以上購入すると倍率が加算され、最大10ショップで+10倍に到達。さらに楽天のフリマアプリ「ラクマ」で1,000円以上買うと+1倍が追加され、合計11倍を狙える。

必要条件:各ショップで税込1,000円以上の購入

上限:最大+10倍(ラクマ利用で+1倍)

参加方法:キャンペーンページでエントリー必須

2. SPU(スーパーポイントアッププログラム)(最大+17倍)

楽天カード、楽天銀行、楽天モバイルなど、楽天グループのサービス利用状況に応じて常時加算されるポイントボーナス。ブラックフライデー期間はこのSPUもそのまま適用され、最大+17倍まで積み上げ可能。

楽天モバイル契約で+4倍

楽天カード決済で最大+2倍

最大17倍まで加算可能

3. 各ショップ個別ポイントアップ(最大+19倍)

ショップが独自に設定するポイント倍率。期間中は高倍率設定が相次ぐため、ショップ次第では+10倍超えも珍しくない。買いまわりともSPUとも併用でき、総倍率を押し上げる重要な要素となる。

ポイント上限とポイント付与サイクル

項目 内容 買いまわり特典ポイント上限 7,000ポイント(期間限定) ラクマ特典上限 1,500ポイント(買いまわりとは別枠) 上限到達目安(10ショップ) 税抜77,777円(税込約85,555円) 付与時期 2025年12月15日(月)頃 ポイント有効期限 2026年1月31日(土)23:59まで

注目のクーポン施策

ポイント還元に加えて、割引クーポンも大量に配布される。今年は特に初日の「スタート2時間限定クーポン」が鍵となる。

クーポン名 内容 開始2時間限定 最大50%OFFクーポン 11/20(木)20:00〜21:59の2時間のみ。先着順で即終了の可能性大。 スペシャルブラッククーポン 最大9,600円OFF 高額商品向け。1注文70,000円(税込)以上で利用可能。 家電まつりクーポン キッチン家電、美容家電、ロボット掃除機などが最大7,500円OFF。 BEAUTY SPECIAL クーポン 公式コスメストア対象で最大1,000円OFF。 会員限定クーポン ダイヤモンド・プラチナ会員向け777円OFFなど。

楽天ブラックフライデー2025はいつ買うべき？ポイント還元が最も高い日は？

楽天ブラックフライデー2025で“最もお得に買える日”は、結論からいえば11月20日(木)と11月25日(火)の2日間。いずれも「5と0のつく日」に該当し、楽天カード決済による+4倍のポイント上乗せが適用されるため、通常日の数倍レベルの還元率を狙える。

さらに20日(木)はセール開幕直後のスタートダッシュ期間と重なり、限定配布される高割引率クーポンとの併用が可能。25日(火)は期間中盤に位置し、高額商品のポイント還元を狙うのに最適な“第二の山場”となる。割引とポイントの両面が同時に強化されるこの2日間こそ、楽天ブラックフライデー最大の勝負所だ。

最もポイントが稼げる2つの狙い目デー

日付 特徴 おすすめ時間帯 11月20日(木) セール初日×5と0のつく日。開始2時間限定の高割引クーポンも重複する最強の“初動”。 20:00〜21:59 11月25日(火) 期間中最も安定して還元を取りやすい“中盤の山場”。高額商品はこの日が有利。 終日

11月20日(木): セール開幕の“爆発ゾーン”

ブラックフライデー初日の20日(木)は、割引とポイント施策が重なる唯一の時間帯となる。特に20:00〜21:59は、先着利用の高割引クーポンが配布されるため、人気商品を押さえたいユーザーにとってこの2時間は絶対に外せない。

5と0のつく日でポイント+4倍

開始2時間限定の最大50%OFFクーポンが利用可能

お気に入り登録必須。売り切れ速度が最速になる日

ポイントと割引の両方を最大限に取りにいくなら、この20:00からのスタートダッシュが最優先だ。

11月25日(火): 高額購入に最適な“後半戦の稼ぎどき”

25日(火)はセール中盤に位置し、落ち着いて高額商品を狙える日でもある。こちらも「5と0のつく日」に該当するため、楽天カード決済でポイント+4倍が上乗せされるのに加えて、条件に応じて9,600円OFFクーポン(第二弾)が出現する可能性もある。

高額家電やブランド品の購入を集中させるのに最適

買いまわり、SPU、ショップ倍率の“全部乗せ”で還元率が跳ね上がる

消耗品まとめ買いにも効率的な日

まず最優先で狙うべきカテゴリー

楽天ブラックフライデーは対象ジャンルが広く、一見すると何を買うべきか迷ってしまう。しかし、割引幅とポイント倍率の伸び方を踏まえると、次のカテゴリーが毎年もっともコスパが高い。

大型家電（冷蔵庫、掃除機、空気清浄機など）

買いまわりと相性の良い日用品（洗剤、トイレットペーパー、サプリ系）

地方グルメや大容量食品（明太子、冷凍餃子、肉類セット）

ファッションアイテム（スニーカー、ビジネスシューズ、アウター）

特に食品と日用品は買いまわりで倍率が上がりやすく、クーポンとの併用で実質半額以下になるケースが多いため、2025年も最優先でチェックしたい。

値下げが発生しやすい時間帯

楽天ブラックフライデーでは、24時間を通して価格が変動することは少ないものの、ショップがクーポン更新や在庫補充を行うタイミングで値段が動くケースがある。中でも次の時間帯は要チェックだ。

0時前後（クーポン配布の切り替わり）

10時前後（ショップの在庫更新）

20時前後（ナイトセールや追加クーポンの登場）

特に最終日の22時以降は「売り切り価格」が出やすく、アパレルや食品ギフトの値下げ率が急激に上がることがある。

まとめ: 楽天ブラックフライデーで最も得するのは20日と25日

割引クーポンとポイントアップが同時に最大化する20日(木)と、還元効率が高まる25日(火)。この2日を軸に購入計画を組むことで、楽天ブラックフライデー2025で得られるリターンは大きく変わる。

セール突入前にエントリーとクーポン獲得を済ませ、欲しい商品をリスト化しておけば、20日と25日の“ポイント爆発デー”を確実に攻略できるはずだ。

楽天ブラックフライデーはメーカーキャンペーン併用で実質価格が大幅ダウン

楽天ブラックフライデーでは、ショップごとの値引きに加えて、メーカー独自のポイント施策を重ねられる点が大きな特徴だ。対象メーカーの商品を選ぶだけでポイント倍率が急上昇し、通常時と比較して実質負担を大きく軽減できる仕組みとなっている。

P&G、花王、ファンケル、コカ・コーラといった主要メーカーは、期間中に最大20倍超の大型ポイント企画を展開。日用品や食品、コスメのまとめ買いに最適なタイミングであり、対象商品を購入するだけで自動的に高倍率が付与される手軽さも魅力だ。

さらにショップ側の割引施策との併用も可能で、Ankerのクーポン50%オフやブランド公式ストアの値引きと組み合わせれば、価格ダウンとポイント還元の二重効果により、実質価格は驚くほど抑えられる。まさにポイントプログラムの恩恵が最大化される一週間と言える。

単純に値下げだけを見るのではなく、メーカーのポイント企画とショップのディスカウントを組み合わせることで、お得度は大きく変わる。生活必需品や消耗品を購入する際は、まずメーカー施策を優先的にチェックし、そこから割引と併用するのが効率的な攻略法だ。

メーカー施策を使いこなすためのチェックポイント

項目 内容 P&G / 花王 / ファンケルなど 期間中にポイント20倍以上の大型企画を実施 対象商品の選択 購入するだけでポイント倍率が自動で反映 割引との併用 Ankerクーポン50%オフなど複数施策と重ね掛け可能 まとめ買いとの相性 日用品・食品・コスメの大量購入で実質価格が大幅減 最適な立ち回り メーカー施策→ショップ割引の順でチェックが鉄則

楽天ブラックフライデー2025関連情報