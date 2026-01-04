このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazon
Amazon初売りは1/7(水)まで開催！売り切れ必至の人気商品はこちら
Tsutomu Maeda

Amazonスマイルセール初売りで売り切れ必至の人気商品は？割引率は？

【2026年Amazon初売り】アマゾンスマイルセールで売り切れ必至の人気商品は？割引率の高いものは？購入を急ぐべきアイテムを紹介。

1/3(土)～1/7(水)まで開催

Amazon

限定福袋が多数登場！Amazon初売り

2026年1/3(土)9:00～1/7(水)23:59まで開催

今すぐ割引価格をチェック

Amazon初売り

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

Amazon(アマゾン)年始の初売り『Amazonスマイルセール初売り』が、2026年1月7日(水)まで開催される。

【1/7(水)まで】Amazon初売り開催！iPhoneなど人気商品がセール販売割引対象商品一覧はこちら

本記事では、2026年Amazonスマイルセール初売りで人気を集めている商品を紹介する。

Amazonスマイルセール初売りは売り切れ必至の高割引率商品も多数！

2026年1月3日(土)午前9時～1月7日(水)23時59分まで行われるAmazonスマイルセール初売りでは、対象の商品がセール価格で販売。防寒用のアイテムや注目家電、さらには年始らしく福袋まで、様々な商品が多数出品されている。セール販売は在庫限りとなるため、人気商品は早めのタイミングで購入する必要がある。

※最新のセール情報は各商品画面をご確認ください。

【1/7(水)まで】Amazon初売り開催！iPhoneなど人気商品がセール販売割引対象商品一覧はこちら

【Amazonデバイス】

20260104_Amazon_DeviceAmazon

Amazonデバイスでは、「Amazon Fire TV Stick 4K Select」が38％オフで4,980円。人気の「Amazon Kindle Paperwhite (16GB)」も18％オフで22,980円の大放出となっている。

商品価格(税込)割引率
【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー7,980円→4,980円38%OFF
Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー9,980円→6,980円30%OFF
Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー12,980円→9,980円23%OFF
Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト12,980円→9,980円23%OFF
Amazon Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック27,980円→2,980円18%OFF
【New】Amazon Echo Show 11 (エコーショー11) (2025年発売) - シームレスなデザイン、11インチフルHDスマートディスプレイ with Alexa、空間オーディオ、グレーシャーホワイト39,980円→35,980円10%OFF
【New】Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) - Alexaスピーカー、部屋中に広がるサウンド、スマートホームハブ内蔵、グレーシャーホワイト14,980円→11,980円20%OFF
Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし19,980円→16,980円15%OFF
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB) 7インチディスプレイ、明るさ自動調整、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、メタリックブラック32,980円→27,980円15%OFF
Amazon Echo Show 15 (エコーショー15) 第2世代 (2024年発売) - 15.6インチ フルHDスマートディスプレイ with Alexa、Fire TV機能搭載、Alexa対応音声認識リモコン同梱47,980円→37,980円21%OFF
Kindle Scribe Notebook Design - 10.2インチディスプレイ、64GBストレージ、ノート機能搭載、プレミアムペン付き、タングステン (2024年発売)64,980円→54,980円15%OFF
Amazon Fire TV Cube(キューブ) | 究極の体験をハンズフリーで | ストリーミングメディアプレイヤー19,980円→15,980円20%OFF
Amazon Fire TV Soundbar Plus（2024年発売） | 言葉が聞き取りやすい | サウンドバー/スピーカー | 3.1ch | Dolby Atmos | Bluetooth対応34,800円→24,800円29%OFF
Ring Outdoor Cam Plus Plug-In (リング アウトドアカム プラス 電源アダプターモデル) | 24時間連続録画対応* のハイエンドモデル | 2K ビデオ 360万画素 高精細 | カメラ視野角対角160° | ナイトビジョン | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト12,980円→8,790円32%OFF
Amazon eero 7 - メッシュwifiルーター | Wi-Fi 7対応 | BE3400 | 2.5Gbpsイーサネット×2 | 2ユニット34,800円→28,800円17%OFF
【カメラ2つセット】Ring 首振り機能付きインドアカム | 左右360° 上下169° パンチルト、屋内用防犯カメラ | Pan-Tilt Indoor Cam ホワイト | Ring Homeプラン30日間無料体験17,960円→14,660円18%OFF
Amazon Kindle Paperwhite キッズモデル (16GB) スターフィッシュカバー | Amazon Kids+で2,000冊以上の子ども向けの本が6か月間読み放題29,980円→24,980円17%OFF
Ring Battery Doorbell (リング ドアベル バッテリーモデル) | ワンタッチ取り付け | ドア前防犯カメラ用途にも | スマホ対応ドアホン | 本体充電も簡単 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - サテンニッケル14,980円→8,980円40%OFF

【家電・PC・earphone】

20260104_Amazon_KadenAmazon

家電やPC、イヤホン関連では、「TCL 65V型 テレビ 4K」が驚きの50％オフで161,818円。さらに、人気商品の「iPhone 15 Plus 128GB ブラック」は13％オフで108,600円となっている。

商品価格(税込)割引率
TCL 65V型 テレビ 4K 量子ドット MiniLED 倍速 65C8K WHVA パネル Bang & Olufsen 音響 HDR 5000nits 高輝度 AirPlay2 Wチューナー 液晶 FreeSync Premium Pro 4K 144Hz VRR ゲームマスター Dolby322,200円→161,818円50%OFF
Samsung Galaxy S25 512GB｜アイシーブルー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.2インチ147,000円→132,299円10%OFF
iPhone 15 Plus 128GB ブラック124,800円→108,600円13%OFF
Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】オフホワイト7,990円→6,990円13%OFF
Shokz (ショックス) OpenRun 骨伝導イヤホン ワイヤレスイヤホン オープンイヤー 【IP67防水防塵 DualPitch技術 8時間連続再生 Bluetooth 5.1】 耳を塞がない ながら聴き17,880円→13,455円25%OFF
【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】43V型 43E7N 4K 量子ドット 倍速パネル 144Hz VRR ゲームモード ネット動画 スマート ダブル録画 チューナー内蔵 Alexa AirPlay272,800円→59,800円18%OFF
Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）【カナル型完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / A.C.A.A 4.0 / ハイレゾ/感圧 & スワイプセンサー搭載/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック19,990円→15,990円20%OFF
Xiaomi POCO F7 12GB+512GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ64,980円→54,980円15%OFF
【Amazon.co.jp限定】TCL テレビ 55V型 4K 液晶 55V6C Wチューナー内蔵 目保護 Alexa 音声検索 壁かけ対応 2025年モデル59,800円→53,800円10%OFF
Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生14,990円→10,740円28%OFF
Anker Soundcore Life P2 Mini【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.3対応 / IPX5防水規格 / 最大32時間音楽再生 / 専用アプリ対応】ブラック5,990円→2,990円50%OFF
Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック)5,990円→3,990円33%OFF
【Amazon.co.jp 限定】JBL TOUR PRO 3 ワイヤレスイヤホン bluetooth/ハイブリッドノイズキャンセリング/ハイレゾワイヤレスLDAC/デュアルドライバー/マルチポイント36,000円→27,279円24%OFF
【Amazon.co.jp限定】Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ 第13世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載 13620H メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載145,200円→112,800円22%OFF
REGZA ゲーミングモニター 27インチ WQHD 240Hz モンスターハンターワイルズ推奨画質 1ms(GTG) HDR10 Fast IPSパネル50,600円→33,000円35%OFF
FMV 富士通 ノートパソコン Note E WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) FMVWK3E155_AZ139,800円→104,800円25%OFF
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス7,700円→5,480円29%OFF
Amzfast 34インチ ゲーミングモニター 240Hz 曲面ウルトラワイド UWQHD 3440x1440 1ms MPRT 130%sRGB VAパネル 3000:1コントラスト/HDR400/Adaptive Sync43,980円→34,199円22%OFF
【PHILIPS タブレット T8015 国内正規品】11インチFHD/Android 15/90Hzリフレッシュレート/MediaTek G99 (6nm)/6GB/128GB+1TB拡張/8000mAh+18W急速充電36,980円→22,780円38%OFF
モバイルモニター 15.6インチ 1920*1080 モバイルディスプレイ ポータブルモニター IPS液晶パネル 非光沢画面 薄型 軽量 マグネット保護カバー付き USB Type-C ミニHDMI13,950円→8,407円40%OFF

【その他の注目商品】

スマイルセール初売りでは、その他にも日用品などが多数出品。「天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水」が15％オフで1,070円、「ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏」が13％オフで4,540円となるなど、まとめ買いにも適したセールとなっている。

商品価格(税込)割引率
by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)1,252円→1,070円15%OFF
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏ 明治【Amazon.co.jp限定】5,248円→4,540円13%OFF
Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V8 Slim Fluffy Extra (SV10K EXT BU AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】41,800円→29,900円28%OFF
い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水2,055円→1,806円12%OFF
【Amazon.co.jp限定】TOSHIBA(東芝) スチームオーブンレンジ 石窯オーブン 23L 縦開き コンパクト 一人暮らし/家族 簡単操作 液晶パネル ER-60ZB(K) ブラック28,800円→24,480円15%OFF
シャープ ドラム式 洗濯乾燥機 洗濯7kg 乾燥3.5kg 幅59.8cm ヒーターセンサー乾燥 乾燥ダクト自動お掃除 洗濯槽自動お掃除 エコセンサー(4センサー) ES-S7J-WL 左開き クリスタルホワイト162,800円→107,273円34%OFF
タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100%3,590円→3,375円6%OFF
CREO クレオワンデーUVモイスト 30枚 1箱 （1日使い捨て コンタクトレンズ ）【BC】8.7 【PRW】-3.001,820円→1,547円15%OFF
【第2類医薬品】アレジオン20 48錠7,458円→2,915円61%OFF
ザバス(SAVAS) アクアホエイプロテイン100 グレープフルーツ風味 [WPI] 800g 明治7,128円→4,499円37%OFF
チョコレート効果 明治 カカオ86% 大容量 940g6,210円→3,835円38%OFF
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×24本(機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)3,188円→1,911円40%OFF
【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本5,132円→3,695円28%OFF
ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S (電動初心者の決定版) iOS21D90BK ブラック 【Amazon.co.jp 限定】11,800円→6,990円41%OFF
象印マホービン 炊飯器 5.5合 極め炊き IHタイプ 日本製 保温30時間 ブラック NW-VE10-BA28,380円→17,990円37%OFF
サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ 200g X 205,681円→3,571円37%OFF

【1/7(水)まで】Amazon初売り開催！iPhoneなど人気商品がセール販売割引対象商品一覧はこちら

Amazonスマイルセール初売りの概要・参加方法

2026年のAmazonスマイルセール初売りは、2026年1月3日(土)午前9時から1月7日(水)23時59分まで開催。ブラックフライデーなどとは異なり、本セール前の先行セールなどは実施されない。

Amazonスマイルセール初売りでは、人気商品が多数セール対象となるだけでなく、福袋セールも同時開催されるなど、年始ならではのセールとなっている。また、ポイントアップキャンペーンにエントリーすることで最大12%のポイント還元を受けられる点も魅力だ。

▶Amazonスマイルセール初売り 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー

還元率アップの内訳・加算条件

プライム会員Amazon Mastercardでの購入ブランドセレクション対象商品の購入対象カテゴリー商品の購入合計還元率
1%
[10,000円以上購入]		最大3%
[10,000円以上購入]
※プライム会員の場合。通常還元率を含む。		最大3%
[5,000円以上：2%]
[20,000円以上：3%]		最大5%
[10,000円以上：4%]
[20,000円以上：5%]		最大12%

※最大12%のポイント還元はペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大7%のポイント還元が適用。
※ウェア・バッグ・シューズは最大5%ポイントアップ対象外。

【1/7(水)まで】Amazon初売り開催！iPhoneなど人気商品がセール販売割引対象商品一覧はこちら

Amazonスマイルセール初売り｜関連情報

セール情報

サブスク・キャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

