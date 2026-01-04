Amazonスマイルセール初売りで売り切れ必至の人気商品は？割引率は？

Amazon(アマゾン)年始の初売り『Amazonスマイルセール初売り』が、2026年1月7日(水)まで開催される。

本記事では、2026年Amazonスマイルセール初売りで人気を集めている商品を紹介する。

Amazonスマイルセール初売りは売り切れ必至の高割引率商品も多数！

2026年1月3日(土)午前9時～1月7日(水)23時59分まで行われるAmazonスマイルセール初売りでは、対象の商品がセール価格で販売。防寒用のアイテムや注目家電、さらには年始らしく福袋まで、様々な商品が多数出品されている。セール販売は在庫限りとなるため、人気商品は早めのタイミングで購入する必要がある。

※最新のセール情報は各商品画面をご確認ください。

【Amazonデバイス】

Amazon

Amazonデバイスでは、「Amazon Fire TV Stick 4K Select」が38％オフで4,980円。人気の「Amazon Kindle Paperwhite (16GB)」も18％オフで22,980円の大放出となっている。

【家電・PC・earphone】

Amazon

家電やPC、イヤホン関連では、「TCL 65V型 テレビ 4K」が驚きの50％オフで161,818円。さらに、人気商品の「iPhone 15 Plus 128GB ブラック」は13％オフで108,600円となっている。

【その他の注目商品】

スマイルセール初売りでは、その他にも日用品などが多数出品。「天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水」が15％オフで1,070円、「ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏」が13％オフで4,540円となるなど、まとめ買いにも適したセールとなっている。

Amazonスマイルセール初売りの概要・参加方法

2026年のAmazonスマイルセール初売りは、2026年1月3日(土)午前9時から1月7日(水)23時59分まで開催。ブラックフライデーなどとは異なり、本セール前の先行セールなどは実施されない。

Amazonスマイルセール初売りでは、人気商品が多数セール対象となるだけでなく、福袋セールも同時開催されるなど、年始ならではのセールとなっている。また、ポイントアップキャンペーンにエントリーすることで最大12%のポイント還元を受けられる点も魅力だ。

▶Amazonスマイルセール初売り 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー

還元率アップの内訳・加算条件

※最大12%のポイント還元はペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大7%のポイント還元が適用。

※ウェア・バッグ・シューズは最大5%ポイントアップ対象外。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。