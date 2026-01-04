Amazonスマイルセール初売りで売り切れ必至の人気商品は？割引率は？

Amazon(アマゾン)年始の初売り『Amazonスマイルセール初売り』が、2026年1月7日(水)まで開催される。
本記事では、2026年Amazonスマイルセール初売りで人気を集めている商品を紹介する。
Amazonスマイルセール初売りは売り切れ必至の高割引率商品も多数！
2026年1月3日(土)午前9時～1月7日(水)23時59分まで行われるAmazonスマイルセール初売りでは、対象の商品がセール価格で販売。防寒用のアイテムや注目家電、さらには年始らしく福袋まで、様々な商品が多数出品されている。セール販売は在庫限りとなるため、人気商品は早めのタイミングで購入する必要がある。
※最新のセール情報は各商品画面をご確認ください。
【Amazonデバイス】
Amazon
Amazonデバイスでは、「Amazon Fire TV Stick 4K Select」が38％オフで4,980円。人気の「Amazon Kindle Paperwhite (16GB)」も18％オフで22,980円の大放出となっている。
|商品
|価格(税込)
|割引率
|【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
|7,980円→4,980円
|38%OFF
|Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー
|9,980円→6,980円
|30%OFF
|Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー
|12,980円→9,980円
|23%OFF
|Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト
|12,980円→9,980円
|23%OFF
|Amazon Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
|27,980円→2,980円
|18%OFF
|【New】Amazon Echo Show 11 (エコーショー11) (2025年発売) - シームレスなデザイン、11インチフルHDスマートディスプレイ with Alexa、空間オーディオ、グレーシャーホワイト
|39,980円→35,980円
|10%OFF
|【New】Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) - Alexaスピーカー、部屋中に広がるサウンド、スマートホームハブ内蔵、グレーシャーホワイト
|14,980円→11,980円
|20%OFF
|Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし
|19,980円→16,980円
|15%OFF
|Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB) 7インチディスプレイ、明るさ自動調整、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、メタリックブラック
|32,980円→27,980円
|15%OFF
|Amazon Echo Show 15 (エコーショー15) 第2世代 (2024年発売) - 15.6インチ フルHDスマートディスプレイ with Alexa、Fire TV機能搭載、Alexa対応音声認識リモコン同梱
|47,980円→37,980円
|21%OFF
|Kindle Scribe Notebook Design - 10.2インチディスプレイ、64GBストレージ、ノート機能搭載、プレミアムペン付き、タングステン (2024年発売)
|64,980円→54,980円
|15%OFF
|Amazon Fire TV Cube(キューブ) | 究極の体験をハンズフリーで | ストリーミングメディアプレイヤー
|19,980円→15,980円
|20%OFF
|Amazon Fire TV Soundbar Plus（2024年発売） | 言葉が聞き取りやすい | サウンドバー/スピーカー | 3.1ch | Dolby Atmos | Bluetooth対応
|34,800円→24,800円
|29%OFF
|Ring Outdoor Cam Plus Plug-In (リング アウトドアカム プラス 電源アダプターモデル) | 24時間連続録画対応* のハイエンドモデル | 2K ビデオ 360万画素 高精細 | カメラ視野角対角160° | ナイトビジョン | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト
|12,980円→8,790円
|32%OFF
|Amazon eero 7 - メッシュwifiルーター | Wi-Fi 7対応 | BE3400 | 2.5Gbpsイーサネット×2 | 2ユニット
|34,800円→28,800円
|17%OFF
|【カメラ2つセット】Ring 首振り機能付きインドアカム | 左右360° 上下169° パンチルト、屋内用防犯カメラ | Pan-Tilt Indoor Cam ホワイト | Ring Homeプラン30日間無料体験
|17,960円→14,660円
|18%OFF
|Amazon Kindle Paperwhite キッズモデル (16GB) スターフィッシュカバー | Amazon Kids+で2,000冊以上の子ども向けの本が6か月間読み放題
|29,980円→24,980円
|17%OFF
|Ring Battery Doorbell (リング ドアベル バッテリーモデル) | ワンタッチ取り付け | ドア前防犯カメラ用途にも | スマホ対応ドアホン | 本体充電も簡単 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - サテンニッケル
|14,980円→8,980円
|40%OFF
【家電・PC・earphone】
Amazon
家電やPC、イヤホン関連では、「TCL 65V型 テレビ 4K」が驚きの50％オフで161,818円。さらに、人気商品の「iPhone 15 Plus 128GB ブラック」は13％オフで108,600円となっている。
|商品
|価格(税込)
|割引率
|TCL 65V型 テレビ 4K 量子ドット MiniLED 倍速 65C8K WHVA パネル Bang & Olufsen 音響 HDR 5000nits 高輝度 AirPlay2 Wチューナー 液晶 FreeSync Premium Pro 4K 144Hz VRR ゲームマスター Dolby
|322,200円→161,818円
|50%OFF
|Samsung Galaxy S25 512GB｜アイシーブルー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.2インチ
|147,000円→132,299円
|10%OFF
|iPhone 15 Plus 128GB ブラック
|124,800円→108,600円
|13%OFF
|Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】オフホワイト
|7,990円→6,990円
|13%OFF
|Shokz (ショックス) OpenRun 骨伝導イヤホン ワイヤレスイヤホン オープンイヤー 【IP67防水防塵 DualPitch技術 8時間連続再生 Bluetooth 5.1】 耳を塞がない ながら聴き
|17,880円→13,455円
|25%OFF
|【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】43V型 43E7N 4K 量子ドット 倍速パネル 144Hz VRR ゲームモード ネット動画 スマート ダブル録画 チューナー内蔵 Alexa AirPlay2
|72,800円→59,800円
|18%OFF
|Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）【カナル型完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / A.C.A.A 4.0 / ハイレゾ/感圧 & スワイプセンサー搭載/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
|19,990円→15,990円
|20%OFF
|Xiaomi POCO F7 12GB+512GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ
|64,980円→54,980円
|15%OFF
|【Amazon.co.jp限定】TCL テレビ 55V型 4K 液晶 55V6C Wチューナー内蔵 目保護 Alexa 音声検索 壁かけ対応 2025年モデル
|59,800円→53,800円
|10%OFF
|Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生
|14,990円→10,740円
|28%OFF
|Anker Soundcore Life P2 Mini【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.3対応 / IPX5防水規格 / 最大32時間音楽再生 / 専用アプリ対応】ブラック
|5,990円→2,990円
|50%OFF
|Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック)
|5,990円→3,990円
|33%OFF
|【Amazon.co.jp 限定】JBL TOUR PRO 3 ワイヤレスイヤホン bluetooth/ハイブリッドノイズキャンセリング/ハイレゾワイヤレスLDAC/デュアルドライバー/マルチポイント
|36,000円→27,279円
|24%OFF
|【Amazon.co.jp限定】Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ 第13世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載 13620H メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載
|145,200円→112,800円
|22%OFF
|REGZA ゲーミングモニター 27インチ WQHD 240Hz モンスターハンターワイルズ推奨画質 1ms(GTG) HDR10 Fast IPSパネル
|50,600円→33,000円
|35%OFF
|FMV 富士通 ノートパソコン Note E WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) FMVWK3E155_AZ
|139,800円→104,800円
|25%OFF
|【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス
|7,700円→5,480円
|29%OFF
|Amzfast 34インチ ゲーミングモニター 240Hz 曲面ウルトラワイド UWQHD 3440x1440 1ms MPRT 130%sRGB VAパネル 3000:1コントラスト/HDR400/Adaptive Sync
|43,980円→34,199円
|22%OFF
|【PHILIPS タブレット T8015 国内正規品】11インチFHD/Android 15/90Hzリフレッシュレート/MediaTek G99 (6nm)/6GB/128GB+1TB拡張/8000mAh+18W急速充電
|36,980円→22,780円
|38%OFF
|モバイルモニター 15.6インチ 1920*1080 モバイルディスプレイ ポータブルモニター IPS液晶パネル 非光沢画面 薄型 軽量 マグネット保護カバー付き USB Type-C ミニHDMI
|13,950円→8,407円
|40%OFF
【その他の注目商品】
スマイルセール初売りでは、その他にも日用品などが多数出品。「天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水」が15％オフで1,070円、「ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏」が13％オフで4,540円となるなど、まとめ買いにも適したセールとなっている。
|商品
|価格(税込)
|割引率
|by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)
|1,252円→1,070円
|15%OFF
|ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏ 明治【Amazon.co.jp限定】
|5,248円→4,540円
|13%OFF
|Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V8 Slim Fluffy Extra (SV10K EXT BU AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】
|41,800円→29,900円
|28%OFF
|い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水
|2,055円→1,806円
|12%OFF
|【Amazon.co.jp限定】TOSHIBA(東芝) スチームオーブンレンジ 石窯オーブン 23L 縦開き コンパクト 一人暮らし/家族 簡単操作 液晶パネル ER-60ZB(K) ブラック
|28,800円→24,480円
|15%OFF
|シャープ ドラム式 洗濯乾燥機 洗濯7kg 乾燥3.5kg 幅59.8cm ヒーターセンサー乾燥 乾燥ダクト自動お掃除 洗濯槽自動お掃除 エコセンサー(4センサー) ES-S7J-WL 左開き クリスタルホワイト
|162,800円→107,273円
|34%OFF
|タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100%
|3,590円→3,375円
|6%OFF
|CREO クレオワンデーUVモイスト 30枚 1箱 （1日使い捨て コンタクトレンズ ）【BC】8.7 【PRW】-3.00
|1,820円→1,547円
|15%OFF
|【第2類医薬品】アレジオン20 48錠
|7,458円→2,915円
|61%OFF
|ザバス(SAVAS) アクアホエイプロテイン100 グレープフルーツ風味 [WPI] 800g 明治
|7,128円→4,499円
|37%OFF
|チョコレート効果 明治 カカオ86% 大容量 940g
|6,210円→3,835円
|38%OFF
|カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×24本(機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)
|3,188円→1,911円
|40%OFF
|【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本
|5,132円→3,695円
|28%OFF
|ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S (電動初心者の決定版) iOS21D90BK ブラック 【Amazon.co.jp 限定】
|11,800円→6,990円
|41%OFF
|象印マホービン 炊飯器 5.5合 極め炊き IHタイプ 日本製 保温30時間 ブラック NW-VE10-BA
|28,380円→17,990円
|37%OFF
|サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ 200g X 20
|5,681円→3,571円
|37%OFF
Amazonスマイルセール初売りの概要・参加方法
2026年のAmazonスマイルセール初売りは、2026年1月3日(土)午前9時から1月7日(水)23時59分まで開催。ブラックフライデーなどとは異なり、本セール前の先行セールなどは実施されない。
Amazonスマイルセール初売りでは、人気商品が多数セール対象となるだけでなく、福袋セールも同時開催されるなど、年始ならではのセールとなっている。また、ポイントアップキャンペーンにエントリーすることで最大12%のポイント還元を受けられる点も魅力だ。
▶Amazonスマイルセール初売り 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー
還元率アップの内訳・加算条件
※最大12%のポイント還元はペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大7%のポイント還元が適用。
※ウェア・バッグ・シューズは最大5%ポイントアップ対象外。
Amazonスマイルセール初売り｜関連情報
セール情報
サブスク・キャンペーン情報
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。