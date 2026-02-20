Goal.com
ラ・リーガ
team-logoオサスナ
Estadio El Sadar
team-logoレアル・マドリー
Yuta Tokuma

【2月22日】オサスナvsレアル・マドリードのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第25節

【ラ・リーガ放送予定】ラ・リーガ2025-26第25節、オサスナ対レアル・マドリードのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのラ・リーガは、2月22日(日)に第25節が開催され、オサスナとレアル・マドリードが対戦する。

本記事では、オサスナvsレアル・マドリードの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

オサスナvsレアル・マドリードの試合日程・キックオフ時間

オサスナvsレアル・マドリードは、日本時間2026年2月22日(日)にオサスナのホーム、エスタディオ・エル・サダールで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2025-26 第25節
  • 日時：2026年2月22日(日) 2:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：オサスナ vs レアル・マドリード
  • 会場：エスタディオ・エル・サダール

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

オサスナvsレアル・マドリードの放送・配信予定

U-NEXT
(無料体験登録で視聴割引)		視聴はこちら
DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

オサスナvsレアル・マドリードのおすすめ視聴方法

【U-NEXT】

u-next-soccer-pack-2025 japaneseU-NEXT

2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

ラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

【DMM×DAZNホーダイ】

dmm dazn hodai new plan

DAZNでラ・リーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT MOBILE set priceU-NEXT

U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

オサスナvsレアル・マドリード チーム情報

オサスナ vs レアル・マドリー 予想スタメン

オサスナHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestRMA
1
セルヒオエレーラ
19
ヴァランタン・ロジャー
5
J. Herrando
20
ハビ・ガラン
24
アレハンドロ・カテナ
6
ルーカス・トロ
10
A. Oroz
14
ルベン・ガルシア
21
V. Munoz
8
I. Munoz
17
アンテ・ブディミル
1
ティボー・クルトワ
12
トレント・アレクサンダー＝アーノルド
22
アントニオ・リュディガー
24
ディーン・ハウセン
18
アルバロ・カレーラス
6
エドゥアルド・カマヴィンガ
8
フェデリコ・バルベルデ
15
アルダ・ギュレル
14
オーレリアン・チュアメニ
7
ヴィニシウス・ジュニオール
16
G. Garcia

4-4-2

RMAAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アレッシオ・リシ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルバロ・アルベロア

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

OSA
-直近成績

ゴールを許す
10/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

RMA
-直近成績

ゴールを許す
11/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

OSA

直近の 5 試合

RMA

0

勝利

1

Draw

4

勝利

3

得点

14
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトをご確認ください。

