NordVPNの料金はいくら？プラン別の価格・特徴・登録方法まとめ

VPNサービスを選ぶうえで、最初に確認しておきたいのが料金体系だ。セキュリティ性能や通信速度が優れていても、コストとのバランスが取れていなければ継続利用は難しくなる。

本記事では、NordVPNの料金プランについて紹介する。

VPNとは？役割を紹介

そもそもVPNとは「Virtual Private Network(仮想専用線)」の略称で、インターネット上に安全な通信経路を構築する技術を指す。通常のインターネット接続では通信内容が第三者に読み取られるリスクがあるが、VPNを利用することでデータは暗号化され、外部から判別しにくい状態で送受信される。

近年はテレワークの普及やクラウドサービスの利用拡大に伴い、個人レベルでもセキュリティ対策の重要性が高まっている。特にカフェや空港、ホテルなどのフリーWi-Fiは利便性が高い一方で、通信が暗号化されていないケースも多く、情報漏洩のリスクが指摘されている。VPNを経由して接続することで、こうしたリスクの軽減が期待できる。

また、VPNはセキュリティ対策だけでなく、インターネットの利用環境を柔軟にする役割も持つ。接続先のサーバーを切り替えることでIPアドレスを変更できるため、地域制限のあるサービスへアクセスしやすくなる。海外滞在中に日本向けの動画配信サービスを利用したい場合や、国内から海外コンテンツを閲覧したい場合にも活用しやすい。

ビジネス用途でもVPNは広く導入されており、社外から社内ネットワークへ安全にアクセスする手段として利用されている。個人利用においても、オンラインバンキングや機密性の高いデータを扱う場面では導入メリットが大きい。

通信の安全性と利便性を同時に高められる点がVPNの強みであり、インターネット利用が日常化した現在では、基本的なセキュリティ対策の一つとして認識されつつある。

VPNの主な役割

役割 内容 通信の暗号化 データを暗号化し、盗聴や不正アクセスのリスクを軽減する プライバシー保護 IPアドレスを隠し、オンライン上の行動を追跡されにくくする フリーWi-Fi対策 公共ネットワーク利用時の情報漏洩リスクを抑える 地域制限への対応 接続国を変更し、制限のあるコンテンツへアクセスしやすくする 安全なリモート接続 外出先からでも安全にネットワークへ接続できる

NordVPNとは？

NordVPNは、通信を暗号化することでオンライン上のプライバシーを保護し、第三者からの不正アクセスや情報漏洩リスクの軽減を図れるVPNサービスだ。海外発のサービスながら日本にも拠点を構えており、グローバル規模で利用者を伸ばしている。

セキュリティ面では、業界標準とされるAES-256暗号化を採用。外部からの通信解析が極めて困難な水準でデータを保護できる。また、閲覧履歴や接続情報を保存しないノーログポリシーを掲げており、外部機関による監査を受けている点も信頼性を高めている。

さらに、広告やトラッカー、悪意のあるドメイン、マルウェアをブロックする脅威対策機能を搭載。公共Wi-Fi利用時や外出先からの接続など、セキュリティリスクが高まりやすい環境でも使いやすい構成となっている。

通信性能の高さも特徴の一つだ。高速接続に対応しており、動画配信の視聴やオンラインゲーム、大容量データのダウンロードといった用途でも速度低下を感じにくい。世界111カ国に6,000台以上のサーバーを展開しているため、接続先の選択肢が広い点も強みといえる。

IPアドレスを切り替えることで地域制限のあるコンテンツへアクセスしやすくなるため、海外から日本向けサービスを利用したい場合や、国内から海外コンテンツを楽しみたい場合にも活用しやすいVPNサービスだ。

こうした特徴から、セキュリティと利便性を同時に高められる点は大きなメリットといえる。通信を保護しながらインターネットを利用できるため、フリーWi-Fiを使う機会が多い環境でも安心感があり、出張や旅行など移動が多い場合でも安定した接続環境を維持しやすい。

また、1つのアカウントで複数のデバイスを同時に保護できるため、スマートフォンやPC、タブレットを併用するユーザーにも向いている。個人利用はもちろん、テレワークやオンライン取引などセキュリティを重視したいシーンでも導入しやすいVPNといえる。

NordVPNの料金は？

NordVPNの料金体系は、「ベーシック」「プラス」「コンプリート」の3プランで構成されており、契約期間は1ヶ月・1年・2年から選択できる。長期契約ほど割引率が高く、月額換算のコストを抑えやすい設計となっている。

1ヶ月プランは短期間だけ利用したい場合に適しているが、月額料金は高めに設定されている。一方、1年・2年プランは大幅な割引が適用され、特に2年プランは最大70％前後のディスカウントにより月額500円台から利用可能。継続利用を前提とする場合は有力な選択肢となる。

なお、料金はキャンペーンや為替の影響によって変動する可能性があるため、申し込み前に最新価格を確認しておきたい。

NordVPNの料金一覧

プラン 2年(月額) 1年(月額) 1ヶ月 ベーシック 約540円 約790円 約2,040円 プラス 約690円 約940円 約2,400円 コンプリート 約850円 約1,100円 約2,930円

※上記は割引適用時の月額目安(税抜き)。更新時は通常料金となる場合があります。税込み料金は国によって異なる場合がございます。

プランごとの違い

プラン 主な機能 向いている人 ベーシック VPN基本機能・高速通信・ノーログポリシー まずはVPNを導入したい人、コストを抑えたい人 プラス ベーシックの全機能＋マルウェア対策＋広告・トラッカーのブロック＋パスワード管理 セキュリティを重視する人、オンライン作業が多い人 コンプリート プラスの全機能＋1TB暗号化クラウドストレージ＋個人情報漏洩スキャン 機密データを扱う人、より高度な保護を求める人

基本的なVPN機能はすべてのプランで共通しているため、価格重視であればベーシック、総合的なセキュリティを求める場合はプラス以上を選ぶとよい。迷った場合は、機能と価格のバランスが取りやすいプラスプランが一つの基準となる。

※最新の情報は、公式サイトでご確認ください。

NordVPNの登録方法は？

NordVPNはオンライン上ですべての手続きが完結し、数分程度で利用を開始できる。難しい設定は不要で、VPNを初めて導入する場合でも進めやすい構成となっている。

登録後は専用アプリをインストールするだけで接続が可能。スマートフォンやPC、タブレットなど複数端末に対応しているため、外出先でも自宅でも同じセキュリティ環境を構築しやすい。

登録手順

NordVPN公式サイトへアクセスする 希望する料金プラン(1ヶ月・1年・2年)を選択する メールアドレスを入力し、支払い方法を設定する アプリをダウンロードしてログインする 接続したい国のサーバーを選択し、VPN接続を開始する

操作はシンプルで、サーバーを選んで接続ボタンを押すだけ。専門知識がなくても直感的に利用できる。

登録時のポイント

長期プランほど月額料金が安くなるため、継続利用を想定している場合は1年または2年プランが有力となる。また、30日間の返金保証が用意されているため、使用感を確認してから本格的に利用するか判断できる点も安心材料だ。

セキュリティ対策やプライバシー保護を強化したい場合は、早めに環境を整えておきたい。

海外でスポーツ中継を視聴する際のVPN活用と注意点は？

海外渡航中でも日本のスポーツ中継をチェックしたい場合、VPNの活用を検討するユーザーは少なくない。通信を暗号化し、安全性を高めながらインターネットへ接続できるため、ホテルや空港などのフリーWi-Fiを利用する機会が多い環境でも安心感がある。

一方で、すべての動画配信サービスがVPN経由での視聴を認めているわけではない。たとえばDAZNなど一部のサービスでは利用規約でVPN接続を禁止しており、正常に再生できない、もしくはアカウント制限の対象となる可能性もある。利用前に各サービスの規約を確認しておくことが重要だ。

比較的現実的な選択肢として挙げられるのがTVerだ。公式にVPN利用を推奨しているわけではなく、視聴品質も保証されていないが、海外からのアクセスで再生できるケースがある。あくまで自己責任での利用となる点は理解しておきたい。

また、VPNは地域制限の回避だけでなく、通信の安全性を確保するという本来の用途にも価値がある。とはいえ、スポーツ中継は長時間のストリーミングになりやすく、安定した通信環境の確保が視聴体験を大きく左右する。

そのため、快適にスポーツ観戦を楽しむにはVPNだけに頼るのではなく、十分なデータ容量と安定した回線を用意しておくことが重要となる。渡航先でも通信量を気にせず動画を視聴したい場合は、コストを抑えながら大容量通信を利用できるモバイル回線を検討しておきたい。

【実質300円/月で20GB】スポーツ視聴ならU-NEXTモバイル

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される内容は変更となる場合があります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。