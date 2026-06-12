北中米ワールドカップ(W杯)2026は、『NHK BSプレミアム4K』でも録画放送を含めて全試合を中継する。
本記事では、『NHK BSプレミアム4K』の録画放送スケジュールを紹介する。
NHK BSプレミアム4Kでもワールドカップは見られる？
日本時間6月12日(金)～7月20日(月)に行われるワールドカップ2026は、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』でも全104試合を中継予定だが、生中継の対象試合は一部の試合のみ。大部分の試合は、録画放送となる。
全試合をリアルタイム視聴したい場合、選択肢はネット『DAZN』のみ。その他、地上波『NHK』や『日本テレビ』『フジテレビ』、衛星放送『NHK BS』、ネット『NHK ONE』でも一部の試合が生中継されるが、全試合のライブ配信を行うのは『DAZN』のみとなっている。
NHK BSプレミアム4K ワールドカップ各試合の録画放送は何時から？
地上波『NHK』で生中継される33試合については、『NHK BSプレミアム4K』でも同時生放送となる。その他の『NHK BSプレミアム4K』のワールドカップ録画放送スケジュールは以下の通り。なお、決勝トーナメントの中継スケジュールについては対戦カード決定後に発表される見込みだ。
NHK BSP4K 録画放送試合一覧
|キックオフ日時
|ラウンド
|対戦カード
|NHK BSP4K
録画放送開始
|生中継
|6/12(金)
午前11:00
|A組1節
|韓国 vs チェコ
|6/12(金)
午後9:00
|DAZN
|6/13(土)
午前10:00
|D組1節
|アメリカ vs パラグアイ
|6/13(土)
午後4:00
|DAZN
|6/14(日)
午前4:00
|C組1節
|カタール vs スイス
|6/14(日)
午後4:00
|DAZN
|6/14(日)
午前7:00
|C組1節
|ブラジル vs モロッコ
|6/14(日)
午後7:30
|DAZN
|6/14(日)
午後1:00
|D組1節
|オーストラリア vs トルコ
|6/14(日)
午後11:00
|日本テレビ
DAZN
|6/15(月)
午前2:00
|E組1節
|ドイツ vs キュラソー
|6/15(月)
午後5:30
|DAZN
|6/15(月)
午前8:00
|E組1節
|コートジボワール vs エクアドル
|6/15(月)
午後11:00
|DAZN
|6/15(月)
午前11:00
|F組1節
|スウェーデン vs チュニジア
|6/15(月)
午後9:00
|日本テレビ
DAZN
|6/16(火)
午前7:00
|H組1節
|サウジアラビア vs ウルグアイ
|6/16(火)
午後9:00
|DAZN
|6/16(火)
午前10:00
|G組1節
|イラン vs ニュージーランド
|6/16(火)
午後11:00
|DAZN
|6/17(水)
午前4:00
|I組1節
|フランス vs セネガル
|6/17(水)
午後9:00
|フジテレビ
DAZN
|6/17(水)
午前7:00
|I組1節
|イラク vs ノルウェー
|6/17(水)
午後5:30
|DAZN
|6/17(水)
午後1:00
|J組1節
|オーストリア vs ヨルダン
|6/17(水)
午後11:00
|DAZN
|6/18(木)
午前2:00
|K組1節
|ポルトガル vs DRコンゴ
|6/18(木)
午後5:30
|フジテレビ
DAZN
|6/18(木)
午前5:00
|L組1節
|イングランド vs クロアチア
|6/18(木)
午後9:00
|DAZN
|6/18(木)
午前8:00
|L組1節
|ガーナ vs パナマ
|6/18(木)
午後2:00
|DAZN
|6/18(木)
午前11:00
|K組1節
|ウズベキスタン vs コロンビア
|6/18(木)
午後11:00
|DAZN
|6/19(金)
午前1:00
|A組2節
|チェコ vs 南アフリカ
|6/19(金)
午後11:00
|日本テレビ
DAZN
|6/19(金)
午前4:00
|B組2節
|スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|6/19(金)
午後9:00
|DAZN
|6/19(金)
午前7:00
|B組2節
|カナダ vs カタール
|6/19(金)
正午12:00
|DAZN
|6/20(土)
午前7:00
|C組2節
|スコットランド vs モロッコ
|6/20(土)
午後9:00
|フジテレビ
DAZN
|6/20(土)
正午12:00
|D組2節
|トルコ vs パラグアイ
|6/20(土)
午後11:00
|DAZN
|6/21(日)
午前5:00
|E組2節
|ドイツ vs コートジボワール
|6/21(日)
午後4:00
|日本テレビ
DAZN
|6/21(日)
午前9:00
|E組2節
|エクアドル vs キュラソー
|6/21(日)
午後11:00
|DAZN
|6/21(日)
午後1:00
|F組2節
|チュニジア vs 日本
|6/21(日)
午後9:00
|NHK BS
日本テレビ
DAZN
|6/22(月)
午前4:00
|G組2節
|ベルギー vs イラン
|6/22(月)
午後5:30
|DAZN
|6/22(月)
午前7:00
|H組2節
|ウルグアイ vs カーボベルデ
|6/22(月)
午後9:00
|DAZN
|6/22(月)
午前10:00
|G組2節
|ニュージーランド vs エジプト
|6/22(月)
午後11:00
|DAZN
|6/23(火)
午前2:00
|J組2節
|アルゼンチン vs オーストリア
|6/23(火)
午後9:00
|DAZN
|6/23(火)
午前6:00
|I組2節
|フランス vs イラク
|6/23(火)
午後5:30
|DAZN
|6/23(火)
正午12:00
|J組2節
|ヨルダン vs アルジェリア
|6/23(火)
午後11:00
|DAZN
|6/24(水)
午前5:00
|L組2節
|イングランド vs ガーナ
|6/24(水)
午後9:00
|DAZN
|6/24(水)
午前8:00
|L組2節
|パナマ vs クロアチア
|6/24(水)
午後5:30
|フジテレビ
DAZN
|6/24(水)
午前11:00
|K組2節
|コロンビア vs DRコンゴ
|6/24(水)
午後11:00
|日本テレビ
DAZN
|6/25(木)
午前4:00
|B組3節
|ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール
|6/25(木)
午後2:00
|DAZN
|6/25(木)
午前7:00
|C組3節
|スコットランド vs ブラジル
|6/25(木)
午後9:00
|DAZN
|6/25(木)
午前7:00
|C組3節
|モロッコ vs ハイチ
|6/25(木)
午後5:30
|DAZN
|6/25(木)
午前10:00
|A組3節
|南アフリカ vs 韓国
|6/25(木)
午後11:00
|DAZN
|6/26(金)
午前5:00
|E組3節
|キュラソー vs コートジボワール
|6/26(金)
午後11:00
|DAZN
|6/26(金)
午前5:00
|E組3節
|エクアドル vs ドイツ
|6/26(金)
午後9:00
|DAZN
|6/26(金)
午前8:00
|F組3節
|チュニジア vs オランダ
|6/26(金)
午後1:30
|DAZN
|6/26(金)
午前11:00
|D組3節
|トルコ vs アメリカ
|6/26(金)
午後3:30
|日本テレビ
DAZN
|6/26(金)
午前11:00
|D組3節
|パラグアイ vs オーストラリア
|6/26(金)
午後5:30
|DAZN
|6/27(土)
午前4:00
|I組3節
|セネガル vs イラク
|6/28(日)
午前1:00
|DAZN
|6/27(土)
午前9:00
|H組3節
|カーボベルデ vs サウジアラビア
|6/27(土)
午後3:00
|DAZN
|6/27(土)
午前9:00
|H組3節
|ウルグアイ vs スペイン
|6/27(土)
午後9:00
|日本テレビ
DAZN
|6/27(土)
正午12:00
|G組3節
|エジプト vs イラン
|6/27(土)
午後11:00
|DAZN
|6/27(土)
正午12:00
|G組3節
|ニュージーランド vs ベルギー
|6/27(土)
午後5:00
|フジテレビ
DAZN
|6/28(日)
午前6:00
|L組3節
|パナマ vs イングランド
|6/28(日)
午後4:00
|DAZN
|6/28(日)
午前6:00
|L組3節
|クロアチア vs ガーナ
|6/28(日)
午後9:30
|DAZN
|6/28(日)
午前8:30
|K組3節
|コロンビア vs ポルトガル
|6/28(日)
午後7:30
|フジテレビ
DAZN
|6/28(日)
午前8:30
|K組3節
|DRコンゴ vs ウズベキスタン
|6/28(日)
午後11:30
|DAZN
|6/28(日)
午前11:00
|J組3節
|アルジェリア vs オーストリア
|6/29(月)
午前1:30
|DAZN
※すべて日本時間。
※決勝トーナメントの録画放送時間は未発表。
※キックオフ日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各放送局公式サイトおよび番組表よりご確認ください。
NHK BSP4Kの視聴方法・必要な環境は？
『NHK BSプレミアム4K』を無料で視聴することはできず、料金の支払いは必須。NHKの衛星契約(衛星放送＋地上放送・配信)受信料を支払っていなければならず、料金は2カ月支払い額からで3,900円(税込 ※沖縄県は3,630円)となっている。さらに、視聴環境が存在する限りは解約せずに支払い続けなければならない。
また、『NHK BSプレミアム4K』を視聴するためには、4Kチューナー内臓のテレビ、BSアンテナまたは4Kセットトップボックスが最低限必要となる。「4K対応テレビ」ではなく「4Kテレビ」でなければ4K放送を受信することができない点にも注意が必要だ。
結果的に、テレビが無いなど現在『NHK』の視聴できない方の場合であれば、新たに視聴環境を整えるより、PCやスマホ、タブレットなどを用いて『DAZN』へ加入したほうが安上がりになる可能性が高い。一方、すでに『NHK』の衛星視聴環境がある方であれば、『NHK BSプレミアム4K』もお得な視聴方法だ。
NHK BSプレミアム4Kの視聴条件
- 料金：2カ月支払い 3,900円(税込) ※沖縄県は3,630円(税込)
- 視聴環境：4Kテレビ、BSアンテナ or 4Kセットトップボックス
- 解約：視聴環境が存在する限り不可
- 放送：ワールドカップ全104試合を放送(生中継は一部の試合のみ)
FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。
※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)
FIFAワールドカップ2026｜最新情報
【視聴方法】
- 【7月20日まで】DAZNがワールドカップ視聴料割引キャンペーンを実施！半額以下の大幅値下げ
- W杯2026を最安で見る方法は？料金比較とおすすめプラン
- ワールドカップ2026はDAZNとNHK BSプレミアム4Kどっちで見るのがおすすめ？料金・画質・視聴方法を比較
- DAZNをテレビで見る方法は？対応機器・デバイス別接続手順まとめ
- DAZNの登録可能デバイス数は？何台まで可能？アカウント共有ルール・家族利用の条件
【大会情報・日程】
- 【番組表】FIFAワールドカップ2026全試合のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- 試合日程・結果・組み合わせ｜FIFAワールドカップ2026
- FIFAワールドカップ2026 出場全48カ国のメンバーリスト
- FIFAワールドカップ2026｜キックオフ時間・出場国・会場