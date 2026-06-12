Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
NHK logoNHK
W杯全104試合の生中継はDAZNだけ！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

NHK BSプレミアム4K ワールドカップ2026各試合の録画放送は何時から？

ワールドカップ
日本
アルジェリア
アルゼンチン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ブラジル
カナダ
カーボベルデ
コロンビア
クロアチア
キュラソー島
チェコ
コンゴ民主共和国
エクアドル
エジプト
フランス
イングランド
ドイツ
ガーナ
ハイチ
イラン
イラク
コートジボワール
ヨルダン
メキシコ
モロッコ
オランダ
ニュージーランド
ノルウェー
パナマ
パラグアイ
ポルトガル
カタール
サウジアラビア
スコットランド
セネガル
南アフリカ
大韓民国
スペイン
スウェーデン
スイス
チュニジア
トルコ
ウルグアイ
アメリカ合衆国
ウズベキスタン

2026年北中米ワールドカップ(W杯)の「NHK BSプレミアム4K」録画放送スケジュールは何時から？ワールドカップ各試合の中継予定を紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ
サッカー専用年間プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN SOCCER(年間)

サッカー専用プラン「DAZN SOCCER(年間プラン・月々払いのみ)」

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

※4カ月目以降は月々2,600円／途中解約不可

7/20まで割引価格に

北中米ワールドカップ(W杯)2026は、『NHK BSプレミアム4K』でも録画放送を含めて全試合を中継する。

ワールドカップ全試合のライブ配信はDAZNだけ！お得な視聴割引は7/20まで今すぐ登録

本記事では、『NHK BSプレミアム4K』の録画放送スケジュールを紹介する。

NHK BSプレミアム4Kでもワールドカップは見られる？

日本時間6月12日(金)～7月20日(月)に行われるワールドカップ2026は、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』でも全104試合を中継予定だが、生中継の対象試合は一部の試合のみ。大部分の試合は、録画放送となる。

全試合をリアルタイム視聴したい場合、選択肢はネット『DAZN』のみ。その他、地上波『NHK』や『日本テレビ』『フジテレビ』、衛星放送『NHK BS』、ネット『NHK ONE』でも一部の試合が生中継されるが、全試合のライブ配信を行うのは『DAZN』のみとなっている。

ワールドカップ全試合のライブ配信はDAZNだけ！お得な視聴割引は7/20まで今すぐ登録

NHK BSプレミアム4K ワールドカップ各試合の録画放送は何時から？

地上波『NHK』で生中継される33試合については、『NHK BSプレミアム4K』でも同時生放送となる。その他の『NHK BSプレミアム4K』のワールドカップ録画放送スケジュールは以下の通り。なお、決勝トーナメントの中継スケジュールについては対戦カード決定後に発表される見込みだ。

NHK BSP4K 録画放送試合一覧

キックオフ日時ラウンド対戦カードNHK BSP4K
録画放送開始		生中継
6/12(金)
午前11:00		A組1節韓国 vs チェコ6/12(金)
午後9:00		DAZN
6/13(土)
午前10:00		D組1節アメリカ vs パラグアイ6/13(土)
午後4:00		DAZN
6/14(日)
午前4:00		C組1節カタール vs スイス6/14(日)
午後4:00		DAZN
6/14(日)
午前7:00		C組1節ブラジル vs モロッコ6/14(日)
午後7:30		DAZN
6/14(日)
午後1:00		D組1節オーストラリア vs トルコ6/14(日)
午後11:00		日本テレビ
DAZN
6/15(月)
午前2:00		E組1節ドイツ vs キュラソー6/15(月)
午後5:30		DAZN
6/15(月)
午前8:00		E組1節コートジボワール vs エクアドル6/15(月)
午後11:00		DAZN
6/15(月)
午前11:00		F組1節スウェーデン vs チュニジア6/15(月)
午後9:00		日本テレビ
DAZN
6/16(火)
午前7:00		H組1節サウジアラビア vs ウルグアイ6/16(火)
午後9:00		DAZN
6/16(火)
午前10:00		G組1節イラン vs ニュージーランド6/16(火)
午後11:00		DAZN
6/17(水)
午前4:00		I組1節フランス vs セネガル6/17(水)
午後9:00		フジテレビ
DAZN
6/17(水)
午前7:00		I組1節イラク vs ノルウェー6/17(水)
午後5:30		DAZN
6/17(水)
午後1:00		J組1節オーストリア vs ヨルダン6/17(水)
午後11:00		DAZN
6/18(木)
午前2:00		K組1節ポルトガル vs DRコンゴ6/18(木)
午後5:30		フジテレビ
DAZN
6/18(木)
午前5:00		L組1節イングランド vs クロアチア6/18(木)
午後9:00		DAZN
6/18(木)
午前8:00		L組1節ガーナ vs パナマ6/18(木)
午後2:00		DAZN
6/18(木)
午前11:00		K組1節ウズベキスタン vs コロンビア6/18(木)
午後11:00		DAZN
6/19(金)
午前1:00		A組2節チェコ vs 南アフリカ6/19(金)
午後11:00		日本テレビ
DAZN
6/19(金)
午前4:00		B組2節スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ6/19(金)
午後9:00		DAZN
6/19(金)
午前7:00		B組2節カナダ vs カタール6/19(金)
正午12:00		DAZN
6/20(土)
午前7:00		C組2節スコットランド vs モロッコ6/20(土)
午後9:00		フジテレビ
DAZN
6/20(土)
正午12:00		D組2節トルコ vs パラグアイ6/20(土)
午後11:00		DAZN
6/21(日)
午前5:00		E組2節ドイツ vs コートジボワール6/21(日)
午後4:00		日本テレビ
DAZN
6/21(日)
午前9:00		E組2節エクアドル vs キュラソー6/21(日)
午後11:00		DAZN
6/21(日)
午後1:00		F組2節チュニジア vs 日本6/21(日)
午後9:00		NHK BS
日本テレビ
DAZN
6/22(月)
午前4:00		G組2節ベルギー vs イラン6/22(月)
午後5:30		DAZN
6/22(月)
午前7:00		H組2節ウルグアイ vs カーボベルデ6/22(月)
午後9:00		DAZN
6/22(月)
午前10:00		G組2節ニュージーランド vs エジプト6/22(月)
午後11:00		DAZN
6/23(火)
午前2:00		J組2節アルゼンチン vs オーストリア6/23(火)
午後9:00		DAZN
6/23(火)
午前6:00		I組2節フランス vs イラク6/23(火)
午後5:30		DAZN
6/23(火)
正午12:00		J組2節ヨルダン vs アルジェリア6/23(火)
午後11:00		DAZN
6/24(水)
午前5:00		L組2節イングランド vs ガーナ6/24(水)
午後9:00		DAZN
6/24(水)
午前8:00		L組2節パナマ vs クロアチア6/24(水)
午後5:30		フジテレビ
DAZN
6/24(水)
午前11:00		K組2節コロンビア vs DRコンゴ6/24(水)
午後11:00		日本テレビ
DAZN
6/25(木)
午前4:00		B組3節ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール6/25(木)
午後2:00		DAZN
6/25(木)
午前7:00		C組3節スコットランド vs ブラジル6/25(木)
午後9:00		DAZN
6/25(木)
午前7:00		C組3節モロッコ vs ハイチ6/25(木)
午後5:30		DAZN
6/25(木)
午前10:00		A組3節南アフリカ vs 韓国6/25(木)
午後11:00		DAZN
6/26(金)
午前5:00		E組3節キュラソー vs コートジボワール6/26(金)
午後11:00		DAZN
6/26(金)
午前5:00		E組3節エクアドル vs ドイツ6/26(金)
午後9:00		DAZN
6/26(金)
午前8:00		F組3節チュニジア vs オランダ6/26(金)
午後1:30		DAZN
6/26(金)
午前11:00		D組3節トルコ vs アメリカ6/26(金)
午後3:30		日本テレビ
DAZN
6/26(金)
午前11:00		D組3節パラグアイ vs オーストラリア6/26(金)
午後5:30		DAZN
6/27(土)
午前4:00		I組3節セネガル vs イラク6/28(日)
午前1:00		DAZN
6/27(土)
午前9:00		H組3節カーボベルデ vs サウジアラビア6/27(土)
午後3:00		DAZN
6/27(土)
午前9:00		H組3節ウルグアイ vs スペイン6/27(土)
午後9:00		日本テレビ
DAZN
6/27(土)
正午12:00		G組3節エジプト vs イラン6/27(土)
午後11:00		DAZN
6/27(土)
正午12:00		G組3節ニュージーランド vs ベルギー6/27(土)
午後5:00		フジテレビ
DAZN
6/28(日)
午前6:00		L組3節パナマ vs イングランド6/28(日)
午後4:00		DAZN
6/28(日)
午前6:00		L組3節クロアチア vs ガーナ6/28(日)
午後9:30		DAZN
6/28(日)
午前8:30		K組3節コロンビア vs ポルトガル6/28(日)
午後7:30		フジテレビ
DAZN
6/28(日)
午前8:30		K組3節DRコンゴ vs ウズベキスタン6/28(日)
午後11:30		DAZN
6/28(日)
午前11:00		J組3節アルジェリア vs オーストリア6/29(月)
午前1:30		DAZN

※すべて日本時間。
※決勝トーナメントの録画放送時間は未発表。
※キックオフ日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各放送局公式サイトおよび番組表よりご確認ください。

ワールドカップ全試合のライブ配信はDAZNだけ！お得な視聴割引は7/20まで今すぐ登録

NHK BSP4Kの視聴方法・必要な環境は？

『NHK BSプレミアム4K』を無料で視聴することはできず、料金の支払いは必須。NHKの衛星契約(衛星放送＋地上放送・配信)受信料を支払っていなければならず、料金は2カ月支払い額からで3,900円(税込 ※沖縄県は3,630円)となっている。さらに、視聴環境が存在する限りは解約せずに支払い続けなければならない

また、『NHK BSプレミアム4K』を視聴するためには、4Kチューナー内臓のテレビ、BSアンテナまたは4Kセットトップボックスが最低限必要となる。「4K対応テレビ」ではなく「4Kテレビ」でなければ4K放送を受信することができない点にも注意が必要だ。

結果的に、テレビが無いなど現在『NHK』の視聴できない方の場合であれば、新たに視聴環境を整えるより、PCやスマホ、タブレットなどを用いて『DAZN』へ加入したほうが安上がりになる可能性が高い。一方、すでに『NHK』の衛星視聴環境がある方であれば、『NHK BSプレミアム4K』もお得な視聴方法だ。

NHK BSプレミアム4Kの視聴条件

  • 料金：2カ月支払い 3,900円(税込) ※沖縄県は3,630円(税込)
  • 視聴環境：4Kテレビ、BSアンテナ or 4Kセットトップボックス
  • 解約：視聴環境が存在する限り不可
  • 放送：ワールドカップ全104試合を放送(生中継は一部の試合のみ)

ワールドカップ全試合のライブ配信はDAZNだけ！お得な視聴割引は7/20まで今すぐ登録

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN standard world cup campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN SOCCER topDAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCERが、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

DAZNサッカー専用年間プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円は7/20まで今すぐ登録

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【視聴方法】

【大会情報・日程】

【日本代表】

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！期間限定で視聴料割引今すぐ視聴