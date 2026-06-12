北中米ワールドカップ(W杯)2026は、『NHK BSプレミアム4K』でも録画放送を含めて全試合を中継する。

本記事では、『NHK BSプレミアム4K』の録画放送スケジュールを紹介する。

NHK BSプレミアム4Kでもワールドカップは見られる？

日本時間6月12日(金)～7月20日(月)に行われるワールドカップ2026は、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』でも全104試合を中継予定だが、生中継の対象試合は一部の試合のみ。大部分の試合は、録画放送となる。

全試合をリアルタイム視聴したい場合、選択肢はネット『DAZN』のみ。その他、地上波『NHK』や『日本テレビ』『フジテレビ』、衛星放送『NHK BS』、ネット『NHK ONE』でも一部の試合が生中継されるが、全試合のライブ配信を行うのは『DAZN』のみとなっている。

NHK BSプレミアム4K ワールドカップ各試合の録画放送は何時から？

地上波『NHK』で生中継される33試合については、『NHK BSプレミアム4K』でも同時生放送となる。その他の『NHK BSプレミアム4K』のワールドカップ録画放送スケジュールは以下の通り。なお、決勝トーナメントの中継スケジュールについては対戦カード決定後に発表される見込みだ。

NHK BSP4K 録画放送試合一覧

キックオフ日時 ラウンド 対戦カード NHK BSP4K

録画放送開始 生中継 6/12(金)

午前11:00 A組1節 韓国 vs チェコ 6/12(金)

午後9:00 DAZN 6/13(土)

午前10:00 D組1節 アメリカ vs パラグアイ 6/13(土)

午後4:00 DAZN 6/14(日)

午前4:00 C組1節 カタール vs スイス 6/14(日)

午後4:00 DAZN 6/14(日)

午前7:00 C組1節 ブラジル vs モロッコ 6/14(日)

午後7:30 DAZN 6/14(日)

午後1:00 D組1節 オーストラリア vs トルコ 6/14(日)

午後11:00 日本テレビ

DAZN 6/15(月)

午前2:00 E組1節 ドイツ vs キュラソー 6/15(月)

午後5:30 DAZN 6/15(月)

午前8:00 E組1節 コートジボワール vs エクアドル 6/15(月)

午後11:00 DAZN 6/15(月)

午前11:00 F組1節 スウェーデン vs チュニジア 6/15(月)

午後9:00 日本テレビ

DAZN 6/16(火)

午前7:00 H組1節 サウジアラビア vs ウルグアイ 6/16(火)

午後9:00 DAZN 6/16(火)

午前10:00 G組1節 イラン vs ニュージーランド 6/16(火)

午後11:00 DAZN 6/17(水)

午前4:00 I組1節 フランス vs セネガル 6/17(水)

午後9:00 フジテレビ

DAZN 6/17(水)

午前7:00 I組1節 イラク vs ノルウェー 6/17(水)

午後5:30 DAZN 6/17(水)

午後1:00 J組1節 オーストリア vs ヨルダン 6/17(水)

午後11:00 DAZN 6/18(木)

午前2:00 K組1節 ポルトガル vs DRコンゴ 6/18(木)

午後5:30 フジテレビ

DAZN 6/18(木)

午前5:00 L組1節 イングランド vs クロアチア 6/18(木)

午後9:00 DAZN 6/18(木)

午前8:00 L組1節 ガーナ vs パナマ 6/18(木)

午後2:00 DAZN 6/18(木)

午前11:00 K組1節 ウズベキスタン vs コロンビア 6/18(木)

午後11:00 DAZN 6/19(金)

午前1:00 A組2節 チェコ vs 南アフリカ 6/19(金)

午後11:00 日本テレビ

DAZN 6/19(金)

午前4:00 B組2節 スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ 6/19(金)

午後9:00 DAZN 6/19(金)

午前7:00 B組2節 カナダ vs カタール 6/19(金)

正午12:00 DAZN 6/20(土)

午前7:00 C組2節 スコットランド vs モロッコ 6/20(土)

午後9:00 フジテレビ

DAZN 6/20(土)

正午12:00 D組2節 トルコ vs パラグアイ 6/20(土)

午後11:00 DAZN 6/21(日)

午前5:00 E組2節 ドイツ vs コートジボワール 6/21(日)

午後4:00 日本テレビ

DAZN 6/21(日)

午前9:00 E組2節 エクアドル vs キュラソー 6/21(日)

午後11:00 DAZN 6/21(日)

午後1:00 F組2節 チュニジア vs 日本 6/21(日)

午後9:00 NHK BS

日本テレビ

DAZN 6/22(月)

午前4:00 G組2節 ベルギー vs イラン 6/22(月)

午後5:30 DAZN 6/22(月)

午前7:00 H組2節 ウルグアイ vs カーボベルデ 6/22(月)

午後9:00 DAZN 6/22(月)

午前10:00 G組2節 ニュージーランド vs エジプト 6/22(月)

午後11:00 DAZN 6/23(火)

午前2:00 J組2節 アルゼンチン vs オーストリア 6/23(火)

午後9:00 DAZN 6/23(火)

午前6:00 I組2節 フランス vs イラク 6/23(火)

午後5:30 DAZN 6/23(火)

正午12:00 J組2節 ヨルダン vs アルジェリア 6/23(火)

午後11:00 DAZN 6/24(水)

午前5:00 L組2節 イングランド vs ガーナ 6/24(水)

午後9:00 DAZN 6/24(水)

午前8:00 L組2節 パナマ vs クロアチア 6/24(水)

午後5:30 フジテレビ

DAZN 6/24(水)

午前11:00 K組2節 コロンビア vs DRコンゴ 6/24(水)

午後11:00 日本テレビ

DAZN 6/25(木)

午前4:00 B組3節 ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール 6/25(木)

午後2:00 DAZN 6/25(木)

午前7:00 C組3節 スコットランド vs ブラジル 6/25(木)

午後9:00 DAZN 6/25(木)

午前7:00 C組3節 モロッコ vs ハイチ 6/25(木)

午後5:30 DAZN 6/25(木)

午前10:00 A組3節 南アフリカ vs 韓国 6/25(木)

午後11:00 DAZN 6/26(金)

午前5:00 E組3節 キュラソー vs コートジボワール 6/26(金)

午後11:00 DAZN 6/26(金)

午前5:00 E組3節 エクアドル vs ドイツ 6/26(金)

午後9:00 DAZN 6/26(金)

午前8:00 F組3節 チュニジア vs オランダ 6/26(金)

午後1:30 DAZN 6/26(金)

午前11:00 D組3節 トルコ vs アメリカ 6/26(金)

午後3:30 日本テレビ

DAZN 6/26(金)

午前11:00 D組3節 パラグアイ vs オーストラリア 6/26(金)

午後5:30 DAZN 6/27(土)

午前4:00 I組3節 セネガル vs イラク 6/28(日)

午前1:00 DAZN 6/27(土)

午前9:00 H組3節 カーボベルデ vs サウジアラビア 6/27(土)

午後3:00 DAZN 6/27(土)

午前9:00 H組3節 ウルグアイ vs スペイン 6/27(土)

午後9:00 日本テレビ

DAZN 6/27(土)

正午12:00 G組3節 エジプト vs イラン 6/27(土)

午後11:00 DAZN 6/27(土)

正午12:00 G組3節 ニュージーランド vs ベルギー 6/27(土)

午後5:00 フジテレビ

DAZN 6/28(日)

午前6:00 L組3節 パナマ vs イングランド 6/28(日)

午後4:00 DAZN 6/28(日)

午前6:00 L組3節 クロアチア vs ガーナ 6/28(日)

午後9:30 DAZN 6/28(日)

午前8:30 K組3節 コロンビア vs ポルトガル 6/28(日)

午後7:30 フジテレビ

DAZN 6/28(日)

午前8:30 K組3節 DRコンゴ vs ウズベキスタン 6/28(日)

午後11:30 DAZN 6/28(日)

午前11:00 J組3節 アルジェリア vs オーストリア 6/29(月)

午前1:30 DAZN

※すべて日本時間。

※決勝トーナメントの録画放送時間は未発表。

※キックオフ日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各放送局公式サイトおよび番組表よりご確認ください。

NHK BSP4Kの視聴方法・必要な環境は？

『NHK BSプレミアム4K』を無料で視聴することはできず、料金の支払いは必須。NHKの衛星契約(衛星放送＋地上放送・配信)受信料を支払っていなければならず、料金は2カ月支払い額からで3,900円(税込 ※沖縄県は3,630円)となっている。さらに、視聴環境が存在する限りは解約せずに支払い続けなければならない。

また、『NHK BSプレミアム4K』を視聴するためには、4Kチューナー内臓のテレビ、BSアンテナまたは4Kセットトップボックスが最低限必要となる。「4K対応テレビ」ではなく「4Kテレビ」でなければ4K放送を受信することができない点にも注意が必要だ。

結果的に、テレビが無いなど現在『NHK』の視聴できない方の場合であれば、新たに視聴環境を整えるより、PCやスマホ、タブレットなどを用いて『DAZN』へ加入したほうが安上がりになる可能性が高い。一方、すでに『NHK』の衛星視聴環境がある方であれば、『NHK BSプレミアム4K』もお得な視聴方法だ。

NHK BSプレミアム4Kの視聴条件

料金：2カ月支払い 3,900円(税込) ※沖縄県は3,630円(税込)

視聴環境：4Kテレビ、BSアンテナ or 4Kセットトップボックス

解約：視聴環境が存在する限り不可

放送：ワールドカップ全104試合を放送(生中継は一部の試合のみ)

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可

※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【視聴方法】

【大会情報・日程】

【日本代表】