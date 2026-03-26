メジャーリーグの視聴方法！2026年MLBを日本から見るには？

2026シーズンのメジャーリーグベースボール(MLB)も、複数の中継局経由で視聴することができる。

本記事では、MLB2026の視聴方法をまとめて紹介する。

MLB2026はいつからいつまで？

2026シーズンのMLBは日本時間3月26日(木)に開幕。9月までレギュラーシーズンが行われ、その後に上位チームによるポストシーズン、ワールドシリーズで全米王者を決定する。

MLB2026はどこで見られる？視聴方法まとめ

MLB2026は様々なプラットフォームを通じて視聴することができるが、チャンネルによって中継対象試合や料金は異なる。各プラットフォームの特徴は以下の通り。

【SPOTV NOW】

ネット配信サービス『SPOTV NOW』では、MLB2026の注目試合を連日ライブ配信。ドジャース戦全試合を日本語実況・解説付きで視聴できるほか、日本人選手が所属する球団の試合を中心に毎日最大8試合を中継する。料金はベーシックプランが月額2,000円、プレミアムプランが月額3,000円(税込)。3月31日までは年間プランの早期割引も実施されている。

【Amazonプライムビデオ「SPOTV」チャンネル】

『Amazonプライムビデオ』の「SPOTV」チャンネルでもMLB2026を配信。今季は年間350試合以上に拡大し、ポストシーズンも注目試合が対象となる予定だ。料金は月額600円(税込)で、30日間無料体験が利用できる。

【MLB.tv(Amazon)】

『MLB.tv(Amazon)』では、MLB2026の全試合をライブ配信。全試合を追いたい場合に最も充実したサービスで、英語音声で視聴できる。月額料金は4,220円(税込)で、7日間の無料体験も用意されている。

【NHK(総合・BS・BSプレミアム4K・ONE)】

『NHK』では、大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦を中心に、MLB2026の注目試合を中継予定。レギュラーシーズンで160試合以上、ポストシーズンなどを含めると年間200試合以上の放送が見込まれている。地上波「総合」に加え、『NHK BS』『BSプレミアム4K』などでの中継が中心となる。

【J SPORTS】

衛星放送『J SPORTS』でもMLB2026の注目試合を中継。日本人選手が所属する球団の試合を中心に視聴できるのが特徴で、テレビで楽しみたい人向けの選択肢となる。月額料金は2,980円(税込)で、別途スカパー！基本料429円(税込)が必要となる。

【Netflix(ネットフリックス)】

『Netflix』では、MLB2026の一部試合をライブ配信。開幕戦のジャイアンツvsヤンキース(3月26日)や、7月開催のホームランダービーが対象となっている。月額料金は890円(税込)からで、『LYPプレミアム with Netflix』経由のお得な加入方法もある。

【Apple TV】

『Apple TV』でもMLB2026の一部試合を配信。現地時間の金曜日開催試合を中心に、毎週2試合をライブ視聴できる。月額料金は900円(税込)で、7日間の無料体験も用意されている。

【一覧】MLB2026の視聴方法まとめ

チャンネル 形態 月額(税込) 中継試合 Amzonプライムビデオ「SPOTV」 ネット 600円

[30日間無料体験あり]

・年間350試合以上

・ポストシーズンは試合開催日に毎日1試合 SPOTV NOW ネット ベーシック：2,000円

プレミアム：3,000円

[3/31まで年間プラン早期割引！月々実質1,000円～] ・ドジャース戦全試合 日本語実況・解説ライブ配信

・日本人所属球団の試合を中心に毎日最大8試合をライブ配信(日本語実況最大4試合) MLB.tv(Amazon) ネット 4,220円

[7日間無料体験あり] ・全試合ライブ配信

・英語音声 NHK

(総合・BS・BSP4K・ONE) 地上波/衛星テレビ・ネット 受信料 ・注目試合を生中継

・ドジャースなど日本人中心に年間200試合以上

・ポストシーズンも含む J SPORTS 衛星テレビ 2,980円

[＋スカパー基本料429円] ・注目試合を生中継 Netflix ネット 890円～

[LYP×Netflixもお得！] ・開幕戦 ジャイアンツvsヤンキース(3/26)

・ホームランダービー(7月開催) Apple TV ネット 900円

[7日間無料体験あり] ・現地金曜日開催試合を毎週2試合

MLB2026のおすすめ視聴方法

【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！早期割引キャンペーンを実施中

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026年3月31日(火)までの期間限定で早期割引キャンペーンを実施している。

キャンペーン期間中に「プレミアム年間プラン」もしくは「ベーシック年間プラン」に申し込むと、月額プランで登録するより、実質50%お得な価格でサービスを利用できる。年間を通してMLBを視聴したい方は、月額プランで12か月登録するよりも実質半額となる年間プランへの登録がおすすめだ。

『SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

【3月31日まで】早期割引キャンペーンの参加方法

【Amazonプライムビデオ】SPOTVチャンネルなら30日間無料体験で視聴可能！350試合以上を配信

まずはAmazonプライムビデオの登録ページにアクセス

視聴したい試合をタップ 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法は継続更新時に必要なため入力（無料体験期間内の解約なら0円） これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、Amazonプライムの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額600円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【MLB.tv】Amazon経由なら7日間無料トライアルで視聴可能！MLB全試合配信

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

MLB 2026｜関連情報

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