MLB(メジャーリーグベースボール)2026の開幕に合わせ、『SPOTV NOW』では年間プランの早期割引キャンペーンが行われている。

本記事では、『SPOTV NOW』早期割引キャンペーンの値引額や実施期間、加入方法を紹介する。

SPOTV NOWの早期割引キャンペーンはまだ間に合う？料金は？

日本時間3月26日(木)のMLB2026開幕に向けて、『SPOTV NOW』では年間プランの早期割引キャンペーンを実施している。月額プランではベーシックが月額2,000円(税込)、プレミアムが月額3,000円(税込)のところ、キャンペーン価格の年間プランはベーシックが月々実質1,000円(年間12,000円/税込)、プレミアムは月々実質1,500円(年間18,000円/税込)となる。

早期割引キャンペーンは2026年3月31日(火)まで実施。期間を過ぎた場合、年間プランはベーシックが6,000円増で年間18,000円(税込)、プレミアムが9,000円増で年間27,000円(税込)となるため、年間を通じてMLB2026の視聴を考えている場合は期間中の加入をおすすめする。

比較 プレミアム年間プラン

[3/31までキャンペーン価格！] ベーシック年間プラン

[3/31までキャンペーン価格！] プレミアム月間プラン ベーシック月間プラン 価格(税込) 年間18,000円

[通常価格27,000円] 実質月々1,500円(月間プランの半額！) 年間12,000円

[通常価格18,000円] 実質月々1,000円(月間プランの半額！) 月額3,000円 年間合計36,000円 月額2,000円 年間合計24,000円 ライブ＆見逃し配信 ○ ○ ○ ○ 高解像度1080p ○ - ○ - ハイライト・選手ダイジェスト・特集コンテンツ ○ ○ ○ ○ マルチビュー ○ - ○ - 広告なし ○ - ○ - 対応デバイス スマートテレビ

Amazon Fire TV Stick

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パソコン・タブレット

※価格はすべて税込。

※キャンペーン内容・料金・機能は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

SPOTV NOWで見られるMLBの試合は？

『SPOTV NOW』では、2026シーズンもMLBを連日中継する。大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合は全試合日本語実況・解説付きでライブ配信。さらに、村上宗隆(シカゴ・ホワイトソックス)、岡本和真(トロント・ブルージェイズ)、今井達也(ヒューストン・アストロズ)ら、日本人選手が所属する球団の試合を中心に、毎日1日最大8試合をライブ配信する。そのうち最大4試合が日本語実況付きだ。

また、レギュラーシーズンはもちろん、オールスターウィークイベントやポストシーズンなど、シーズンを通じてMLBを取り扱い予定。日本人選手が出場する試合でライブ配信がない場合も、該当日本人選手のダイジェスト映像が試合終了後に提供される予定だ。

その他にも日本人選手の特集や独占インタビューなどが順次公開されるため、日本人選手の活躍を中心にMLBを楽しみたいのであれば、『SPOTV NOW』は魅力的な選択肢となる。

SPOTV NOWのMLB2026中継情報

対象試合数(ライブ＆見逃し配信)：

・毎日1日最大8試合 (最大4試合日本語実況)

・レギュラーシーズン、オールスターウィークイベント、ポストシーズン

・毎日1日最大8試合 (最大4試合日本語実況) ・レギュラーシーズン、オールスターウィークイベント、ポストシーズン 対象チーム：

・ドジャース全試合(全試合 日本語実況・解説)

・日本人所属球団中心

・ドジャース全試合(全試合 日本語実況・解説) ・日本人所属球団中心 ダイジェスト映像：日本人選手はライブ配信対象外でも提供予定

その他：日本人選手の特集や独占インタビューなど

SPOTV NOWの早期割引キャンペーン加入方法

『SPOTV NOW』の早期割引キャンペーンを利用したい場合、期間中に「プレミアム年間プラン」もしくは「ベーシック年間プラン」に申し込むことで、月額プランと比較して実質50%お得な価格でサービスを利用できる。その他、エントリーなど複雑な手続きは必要ない。

【3月31日まで】早期割引キャンペーンの参加方法

その他のMLB2026おすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】SPOTVチャンネルなら30日間無料体験で視聴可能！350試合以上を配信

まずはAmazonプライムビデオの登録ページにアクセス

視聴したい試合をタップ 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法は継続更新時に必要なため入力（無料体験期間内の解約なら0円） これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、Amazonプライムの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額600円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【MLB.tv】Amazon経由なら7日間無料トライアルで視聴可能！MLB全試合配信

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まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

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MLB 2026｜関連情報

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