2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月11日(木)に開幕を迎える。

本記事では、本大会までの日本代表の日程を紹介する。

日本代表のW杯初戦は？グループ組み合わせ・対戦カードは？

日本はW杯本大会でグループFに入っている。同組はオランダ、チュニジア、そして欧州プレーオフパスBを制したスウェーデン。初戦は日本時間6月15日(月)午前5:00キックオフ予定のオランダ戦だ。

日本代表 W杯の試合予定

日時 節 カード 会場 2026/6/15(月)

5:00 1 オランダ vs 日本 ダラススタジアム

(アメリカ) 2026/6/21(日)

13:00 2 チュニジア vs 日本 モンテレースタジアム

(メキシコ) 2026/6/26(金)

8:00 3 日本 vs スウェーデン ダラススタジアム

(アメリカ)

日本代表の今後の試合予定は？

2026年3月末から行われた英国遠征でスコットランドとイングランドを相手に連勝を飾った日本。次回の活動は、大会目前の5月末からのシリーズとなる。

そして、5月31日(日)19:25から国立競技場で行われる壮行試合、キリンチャレンジカップ2026では、アイスランド代表と対戦することが決定している。アイスランド戦後は大会までマッチメイクが行われておらず、そのまま大会へと突入する見込みだ。

なお、日本とアイスランドは過去に3度対戦しており、戦績は日本の3勝無敗8得点3失点。日本の地で行われる大会前最後の一戦として、勝利が期待される試合だ。試合の模様は地上波『日本テレビ系』で全国生中継、ネット『TVer』で無料ライブ配信される。

日本代表 W杯までの試合予定

日時 大会 カード 会場 2026/5/31(日)

19:25 キリンチャレンジカップ2026 日本 vs アイスランド 国立競技場

(東京)

2026年W杯の中継予定

DAZN

2026年W杯は、ネット『DAZN』が全104試合のライブ配信を予定。日本戦は全試合無料配信となる。

さらに、テレビ放送は『NHK総合』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合の生中継を地上波で予定。日本代表のグループリーグ3試合は、『NHK』が2試合、『日本テレビ』が1試合を中継予定だ。『NHK』は地上波で開幕戦と決勝も中継し、BSプレミアム4Kで録画放送を含む全104試合を放送することが決定している。

チャンネル 形態 内容 DAZN

[DMM×DAZNホーダイがお得！] ネット ・全104試合ライブ配信

・日本戦全試合無料ライブ配信 NHK総合 地上波 ・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継

・グループステージ日本戦2試合生中継

・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継 NHK BS BS ・グループステージ日本戦1試合生中継

・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継 NHK BSプレミアム4Ｋ BS ・全104試合を放送(生中継・録画) NHK ONE ネット ・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信 日本テレビ 地上波 ・計15試合生中継

・グループステージ日本戦1試合生中継 フジテレビ 地上波 ・10試合を生中継

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