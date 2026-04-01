Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
FBL-WC-2026-FRIENDLY-ENG-JPNAFP
2026年W杯はDAZNが全試合配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値
Tsutomu Maeda

サッカー日本代表 今後の試合予定は？ワールドカップ(W杯)までの日程まとめ

ワールドカップ
日本
アイスランド

サッカー日本代表が2026年北中米ワールドカップ(W杯)までに戦う相手はどこ？本大会までの日程・対戦カードを紹介。

2026年W杯はDAZNが全試合ライブ配信！

DAZN

FIFAワールドカップ2026は『DAZN』が全104試合をライブ配信！

日本戦は全試合無料

DAZN

日本戦は全試合無料配信

今すぐ視聴

2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月11日(木)に開幕を迎える。

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売！今すぐチェック

本記事では、本大会までの日本代表の日程を紹介する。

日本代表のW杯初戦は？グループ組み合わせ・対戦カードは？

日本はW杯本大会でグループFに入っている。同組はオランダ、チュニジア、そして欧州プレーオフパスBを制したスウェーデン。初戦は日本時間6月15日(月)午前5:00キックオフ予定のオランダ戦だ。

日本代表 W杯の試合予定

日時カード会場
2026/6/15(月)
5:00		1オランダ vs 日本ダラススタジアム
(アメリカ)
2026/6/21(日)
13:00		2チュニジア vs 日本モンテレースタジアム
(メキシコ)
2026/6/26(金)
8:00		3日本 vs スウェーデンダラススタジアム
(アメリカ)

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売！今すぐチェック

日本代表の今後の試合予定は？

2026年3月末から行われた英国遠征でスコットランドとイングランドを相手に連勝を飾った日本。次回の活動は、大会目前の5月末からのシリーズとなる。

そして、5月31日(日)19:25から国立競技場で行われる壮行試合、キリンチャレンジカップ2026では、アイスランド代表と対戦することが決定している。アイスランド戦後は大会までマッチメイクが行われておらず、そのまま大会へと突入する見込みだ。

なお、日本とアイスランドは過去に3度対戦しており、戦績は日本の3勝無敗8得点3失点。日本の地で行われる大会前最後の一戦として、勝利が期待される試合だ。試合の模様は地上波『日本テレビ系』で全国生中継、ネット『TVer』で無料ライブ配信される。

日本代表 W杯までの試合予定

日時大会カード会場
2026/5/31(日)
19:25		キリンチャレンジカップ2026日本 vs アイスランド国立競技場
(東京)

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売！今すぐチェック

2026年W杯の中継予定

DAZN FIFA World Cup 2026 JapanDAZN

2026年W杯は、ネット『DAZN』が全104試合のライブ配信を予定。日本戦は全試合無料配信となる。

さらに、テレビ放送は『NHK総合』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合の生中継を地上波で予定。日本代表のグループリーグ3試合は、『NHK』が2試合、『日本テレビ』が1試合を中継予定だ。『NHK』は地上波で開幕戦と決勝も中継し、BSプレミアム4Kで録画放送を含む全104試合を放送することが決定している。

チャンネル形態内容
DAZN
[DMM×DAZNホーダイがお得！]		ネット・全104試合ライブ配信
・日本戦全試合無料ライブ配信
NHK総合地上波・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継
・グループステージ日本戦2試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
NHK BSBS・グループステージ日本戦1試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
NHK BSプレミアム4ＫBS・全104試合を放送(生中継・録画)
NHK ONEネット・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信
日本テレビ地上波・計15試合生中継
・グループステージ日本戦1試合生中継
フジテレビ地上波・10試合を生中継

DAZNでW杯全試合をライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

2026年W杯の最新情報

W杯 関連情報

日本代表 関連情報

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！今すぐチェック

広告