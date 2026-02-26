嵐ラストライブ生中継はある？ファイナル公演の配信・TV放送最新情報まとめ

国全国5大ドームを巡るツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」の開催が決定し、チケットの追加受付や限定グッズの販売、5年ぶりの新曲「Five」のリリースなど、ファン待望の企画が次々と発表された。

本記事では、嵐ラストライブの生中継について紹介する。

嵐のラストライブはいつ？

嵐のラストツアーは、「ARASHI LIVE TOUR 2026 “We are ARASHI”」として2026年3月13日からスタートする。全国5都市・計15公演が予定されており、グループとしての活動を締めくくる最終公演は2026年5月31日(日)、東京ドームで開催される。

ツアーは札幌ドーム公演を皮切りに、東京・名古屋・福岡・大阪を巡るドームツアー形式で実施。全15公演がラストツアーとして組まれており、最終日が嵐としての最後のステージとなる。

ARASHI LIVE TOUR 2026 “We are ARASHI” 日程一覧

会場 公演日 開演時間 北海道：大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム) 2026年3月13日(金) 18:00 北海道：大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム) 2026年3月14日(土) 18:00 北海道：大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム) 2026年3月15日(日) 16:00 東京都：東京ドーム 2026年4月1日(水) 18:00 東京都：東京ドーム 2026年4月2日(木) 18:00 愛知県：バンテリンドーム ナゴヤ 2026年4月6日(月) 18:00 愛知県：バンテリンドーム ナゴヤ 2026年4月7日(火) 18:00 愛知県：バンテリンドーム ナゴヤ 2026年4月8日(水) 18:00 福岡県：みずほPayPayドーム福岡 2026年4月24日(金) 18:00 福岡県：みずほPayPayドーム福岡 2026年4月25日(土) 18:00 福岡県：みずほPayPayドーム福岡 2026年4月26日(日) 16:00 大阪府：京セラドーム大阪 2026年5月15日(金) 18:00 大阪府：京セラドーム大阪 2026年5月16日(土) 18:00 大阪府：京セラドーム大阪 2026年5月17日(日) 16:00 東京都：東京ドーム(最終公演) 2026年5月31日(日) 18:00

嵐のラストライブは2026年5月31日(日)の東京ドーム公演。全15公演のフィナーレとして開催されるこの一夜が、嵐としての最終ステージとなる。

嵐ラストライブ生中継はある？

嵐のラストライブ(ラストツアー)「ARASHI LIVE TOUR 2026 “We are ARASHI”」は生中継されるのか。ファンにとって最大の関心事となっているこの問いに対し、現時点では“実施に向けて準備中”というのが結論だ。

2025年11月22日に公開されたファンクラブ会員向け動画内で、メンバーの櫻井翔が「会場に来られない多くの方々にも楽しんでいただけるよう、生配信の準備も進めております」と明言。公式発言として生配信(生中継)の準備が進んでいることが示されたことで、オンライン視聴の実現可能性は極めて高い状況となっている。

配信日として最も有力視されているのは、ツアー最終日かつ嵐としての活動最終日となる2026年5月31日(日)の東京ドーム公演。グループの歴史的節目となるファイナル公演であり、全国のファンへ向けた生中継が行われる可能性は高い。

現段階では配信プラットフォームや視聴料金、アーカイブ配信の有無などの詳細は未発表。今後の公式アナウンスを待つ必要があるが、生中継実施は既定路線と見てよさそうだ。

嵐ラストライブ生中継の最新情報まとめ

項目 内容 公演名 ARASHI LIVE TOUR 2026 “We are ARASHI” 生配信の有無 実施に向けて準備中(公式が明言) 公式発言日 2025年11月22日 発言者 櫻井翔 有力な配信日 2026年5月31日(日)東京ドーム公演(ツアー最終日) 配信詳細 プラットフォーム・料金などは未発表

嵐ラストライブの視聴方法は？

嵐のラストステージとなる2026年5月31日(日)東京ドーム公演については、現時点で正式な配信発表は行われていない。ただし、過去のライブ配信実績を踏まえると、オンラインで視聴できる可能性は極めて高いと見られている。

これまで「This is 嵐 LIVE」やファンクラブ向けイベントでは、STARTO ENTERTAINMENTの公式配信サービス「FAMILY CLUB online」でライブ配信が実施されてきた経緯がある。そのため、今回のラストライブも同プラットフォームでの独占配信となる可能性が高い。

配信プラットフォームはどこ？

有力視されているのは「FAMILY CLUB online」。旧ジャニーズネットオンラインとして知られ、近年のオンラインライブは同サービス経由で配信されている。ラスト公演という特別な位置付けを踏まえても、公式プラットフォームでの展開が本線となる。

ファンクラブ会員限定？一般視聴は可能？

視聴対象はファンクラブ会員限定となる可能性が高い。過去の配信もFC会員向け先行・限定販売が中心だった。ただし、2020年の「アラフェス」では一般販売枠が設けられた実績もあり、今回も一部一般販売が行われる余地は残されている。

チケット料金はいくらになる？

過去の配信事例では、ファンクラブ会員が4,800円前後、一般視聴が5,800円前後で設定されていた。これらを踏まえると、嵐ラストライブの配信チケットは5,000円〜6,000円程度になると予想される。

見逃し配信(アーカイブ)はある？

リアルタイムで視聴できないファンに向けて、数日間から1週間程度のアーカイブ配信が実施される可能性が高い。過去のオンラインライブでも見逃し視聴期間が設けられており、今回も同様の対応が期待される。

映画館でのライブビューイングは？

全国の映画館でのライブビューイングについては、現時点で公式発表はない。ただし、過去には大規模な映画館生中継が実施された実績があるため、ラスト公演という特別性を考えれば実施される可能性は十分にある。

正式な配信スケジュール、チケット発売日、料金などの詳細は今後公式サイトおよびファンクラブを通じて発表される見込み。視聴を検討している場合は、最新情報のチェックが不可欠となる。

嵐ラストライブのチケットはどこで買える？

嵐のラストライブとされる『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』は、ファンクラブ先行で全公演完売と報じられている。一般発売が行われない可能性も高い中、それでも入手できる可能性はゼロではない。ここでは現実的に考えられるルートを整理する。

公式ルートで残されている可能性

公式リセール(RELIEF Ticket) ：やむを得ず参加できなくなった会員が、定価でチケットを譲渡できる公式制度。抽選形式で実施されるケースが多い。

：やむを得ず参加できなくなった会員が、定価でチケットを譲渡できる公式制度。抽選形式で実施されるケースが多い。 復活当選 ：当選者が入金期限までに支払わなかった分を、落選者の中から再抽選する仕組み。突然メールで通知が届くこともある。

：当選者が入金期限までに支払わなかった分を、落選者の中から再抽選する仕組み。突然メールで通知が届くこともある。 制作開放席：ステージ設営後に機材配置の都合で確保できた追加席。公演直前に案内されることがある。

いずれも数は限られており、確実性は高くない。ファミリークラブ公式サイトや公式SNSの発表をこまめに確認することが前提となる。

チケット流通サービスの活用

多くのユーザー数を抱える『チケジャム』でも、大型公演のチケットが取り扱われるケースがある。出品を待つだけでなく、「リクエスト」機能を使って希望条件を提示し、譲渡を募る方法も用意されている。

利用時の注意点

『チケジャム』サイト内でも「チケット不正転売禁止法」に関する注意喚起が強く訴えられており、「興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」「興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの」「興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」の3つをすべて満たし、不特定又は多数の者に販売される興行入場券について、不正転売の禁止および不正転売目的の譲受けの禁止が定められていることが、明記されている。

つまり、不正転売は「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義されており、『チケジャム』は「ご利用規約及び関連法令等を守って、適切なご利用をお願い申し上げます」としている。不正転売品を購入しないためにも、特に公式価格を確認して不当に高額なものに手を出さないことが重要だ。

チケジャムでのリクエスト手順

チケジャム公式サイトにアクセス Yahoo!JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで無料会員登録 トップページの「リクエストする」から希望公演・価格などを入力して投稿

嵐ラストツアー遠征に使いたいおすすめ旅行サービス

嵐ラストツアーは全国5大ドーム開催となるため、遠征を前提に宿泊や移動手段を確保するファンも多い。特に公演日周辺はホテルの空室が一気に減り、直前になるほど料金も高騰しやすい傾向にある。チケットの当落が出た段階で、できるだけ早く宿泊先を押さえておくことが重要だ。

ここでは、嵐ラストツアーの遠征に使いやすい旅行予約サービスを厳選し、それぞれの特徴や向いている利用シーンを整理して紹介する。

いずれのサービスも、公演日程が近づくにつれて空室が減少しやすいため、当選後はできるだけ早めにチェックしておきたい。特に東京ドームや京セラドーム大阪など都市部の公演は競争が激しく、遠征組は選択肢が限られるケースも多い。チケット確保とあわせて、宿泊・移動の準備も早めに進めておくことが、ラストツアーを安心して迎えるためのポイントとなる。

