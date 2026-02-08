第60回NFLスーパーボウルが、日本時間2026年2月9日(月)に開催される。

本記事では、スーパーボウル2026のハーフタイムショーの視聴方法を紹介する。

NFLスーパーボウル2026 ハーフタイムショーのテレビ放送・ネット配信予定

第60回スーパーボウルは、CS『日テレジータス』とネット『DAZN』で生中継・ライブ配信される。ハーフタイムショーについても、両チャンネルで視聴可能となる見込みだ。

なお、2026年のハーフタイムショーではバッド・バニーが出演予定となっている。

ハーフタイムショーの中継予定

日程 内容 放送・配信 2026年2月9日(月) 第60回スーパーボウル

ハーフタイムショー ネット：DAZN

CS：日テレジータス

※中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN公式サイトからご確認ください。

NFLスーパーボウル2026 ハーフタイムショーのおすすめ視聴方法

DAZN

『DAZN』はスーパーボウルに向けて特別オファーを提供しており、「Standard」プランが140円(税込)、「Ultimate」プランが700円(税込)で2026年7月31日まで視聴可能だ。

プラン 料金(税込) サービス Standard 140円 1080p(フルHD)で視聴

本場アメリカの現地放送+スーパーボウルCM視聴

Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー

日本語実況でスーパーボウルを視聴

1ロケーションで最大2台まで同時視聴

200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可

2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可 Ultimate 700円 HDR高画質+Dolby 5.1サラウンド

アメリカの現地放送

Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー

日本語実況でスーパーボウルを視聴

2ロケーションで最大5台まで同時視聴

200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可

2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可

NFL GAME PASS 登録方法

『DAZN』の「NFL GAME PASS」は、以下の手順で登録できる。

NFL GAME PASS登録ページへ プラン（Standard／Ultimate）を選択する 氏名、メールアドレス、パスワードを入力 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了

NFLスーパーボウル2026の試合情報

第60回スーパーボウルは日本時間2月9日(月)に開催予定。キックオフは午前8:30予定となっている。試合情報は以下の通り。

大会：第60回NFLスーパーボウル

開始日時：2026年2月9日(月)午前8:30

対戦カード：シアトル・シーホークス vs ニューイングランド・ペイトリオッツ

会場：リーバイス・スタジアム(アメリカ・カリフォルニア州サンタクララ)

テレビ放送：日テレジータス(CS)

ネット配信：DAZN

※すべて日本時間。

