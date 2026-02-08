Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
bad bunny 2023(C)Getty images
スーパーボウルはDAZNが140円でライブ配信！NFL GAME PASSで視聴
Tsutomu Maeda

NFLハーフタイムショーの視聴方法は？テレビ放送・ネット配信予定｜スーパーボウル2026

バッド・バニーが出演する第60回NFLスーパーボウルのハーフタイムショーはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

スーパーボウル＆ハーフタイムショーを配信

DAZN

第60回NFLスーパーボウル＆ハーフタイムショー

日本時間2026年2月9日(月)午前8時30分開催

今なら140円(税込)で視聴可能！

第60回NFLスーパーボウルを配信

特別価格140円で視聴可能

今すぐ視聴

第60回NFLスーパーボウルが、日本時間2026年2月9日(月)に開催される。

NFLスーパーボウルはDAZNでライブ配信！今なら140円で見られるNFL GAME PASSで視聴

本記事では、スーパーボウル2026のハーフタイムショーの視聴方法を紹介する。

NFLスーパーボウル2026 ハーフタイムショーのテレビ放送・ネット配信予定

第60回スーパーボウルは、CS『日テレジータス』とネット『DAZN』で生中継・ライブ配信される。ハーフタイムショーについても、両チャンネルで視聴可能となる見込みだ。

なお、2026年のハーフタイムショーではバッド・バニーが出演予定となっている。

ハーフタイムショーの中継予定

日程内容放送・配信
2026年2月9日(月)第60回スーパーボウル
ハーフタイムショー		ネット：DAZN
CS：日テレジータス

※中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN公式サイトからご確認ください。

NFLスーパーボウルはDAZNでライブ配信！今なら140円で見られるNFL GAME PASSで視聴

NFLスーパーボウル2026 ハーフタイムショーのおすすめ視聴方法

nfl super bowl 2026 daznDAZN

DAZN』はスーパーボウルに向けて特別オファーを提供しており、「Standard」プランが140円(税込)、「Ultimate」プランが700円(税込)で2026年7月31日まで視聴可能だ。

プラン料金(税込)サービス
Standard140円1080p(フルHD)で視聴
本場アメリカの現地放送+スーパーボウルCM視聴
Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー
日本語実況でスーパーボウルを視聴
1ロケーションで最大2台まで同時視聴
200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可
2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可
Ultimate700円HDR高画質+Dolby 5.1サラウンド
アメリカの現地放送
Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー
日本語実況でスーパーボウルを視聴
2ロケーションで最大5台まで同時視聴
200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可
2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可

NFL GAME PASS 登録方法

『DAZN』の「NFL GAME PASS」は、以下の手順で登録できる。

  1. NFL GAME PASS登録ページ
  2. プラン（Standard／Ultimate）を選択する
  3. 氏名、メールアドレス、パスワードを入力
  4. 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了

NFLスーパーボウルはDAZNでライブ配信！今なら140円で見られるNFL GAME PASSで視聴

NFLスーパーボウル2026の試合情報

第60回スーパーボウルは日本時間2月9日(月)に開催予定。キックオフは午前8:30予定となっている。試合情報は以下の通り。

  • 大会：第60回NFLスーパーボウル
  • 開始日時：2026年2月9日(月)午前8:30
  • 対戦カード：シアトル・シーホークス vs ニューイングランド・ペイトリオッツ
  • 会場：リーバイス・スタジアム(アメリカ・カリフォルニア州サンタクララ)
  • テレビ放送：日テレジータス(CS)
  • ネット配信：DAZN

※すべて日本時間。

NFLスーパーボウルはDAZNでライブ配信！今なら140円で見られるNFL GAME PASSで視聴

NFLスーパーボウル2026｜関連情報

0