第60回NFLスーパーボウルが、日本時間2026年2月9日(月)に開催される。
本記事では、スーパーボウル2026のハーフタイムショーの視聴方法を紹介する。
NFLスーパーボウル2026 ハーフタイムショーのテレビ放送・ネット配信予定
第60回スーパーボウルは、CS『日テレジータス』とネット『DAZN』で生中継・ライブ配信される。ハーフタイムショーについても、両チャンネルで視聴可能となる見込みだ。
なお、2026年のハーフタイムショーではバッド・バニーが出演予定となっている。
ハーフタイムショーの中継予定
|日程
|内容
|放送・配信
|2026年2月9日(月)
|第60回スーパーボウル
ハーフタイムショー
|ネット：DAZN
CS：日テレジータス
※中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN公式サイトからご確認ください。
NFLスーパーボウル2026 ハーフタイムショーのおすすめ視聴方法
DAZN
『DAZN』はスーパーボウルに向けて特別オファーを提供しており、「Standard」プランが140円(税込)、「Ultimate」プランが700円(税込)で2026年7月31日まで視聴可能だ。
|プラン
|料金(税込)
|サービス
|Standard
|140円
|1080p(フルHD)で視聴
本場アメリカの現地放送+スーパーボウルCM視聴
Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー
日本語実況でスーパーボウルを視聴
1ロケーションで最大2台まで同時視聴
200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可
2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可
|Ultimate
|700円
|HDR高画質+Dolby 5.1サラウンド
アメリカの現地放送
Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー
日本語実況でスーパーボウルを視聴
2ロケーションで最大5台まで同時視聴
200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可
2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可
NFL GAME PASS 登録方法
『DAZN』の「NFL GAME PASS」は、以下の手順で登録できる。
- NFL GAME PASS登録ページへ
- プラン（Standard／Ultimate）を選択する
- 氏名、メールアドレス、パスワードを入力
- 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了
NFLスーパーボウル2026の試合情報
第60回スーパーボウルは日本時間2月9日(月)に開催予定。キックオフは午前8:30予定となっている。試合情報は以下の通り。
- 大会：第60回NFLスーパーボウル
- 開始日時：2026年2月9日(月)午前8:30
- 対戦カード：シアトル・シーホークス vs ニューイングランド・ペイトリオッツ
- 会場：リーバイス・スタジアム(アメリカ・カリフォルニア州サンタクララ)
- テレビ放送：日テレジータス(CS)
- ネット配信：DAZN
※すべて日本時間。