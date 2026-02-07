2026シーズンのNFL(ナショナル・フットボール・リーグ)は、スポーツチャンネル『DAZN(ダゾーン)』の「NFL GAME PASS(ゲームパス)」を購入することで全試合視聴することができる。

本記事では、最新シーズンの料金やプランをまとめている。

NFL GAME PASS(NFLゲームパス)とは？

なお、NFL GAME PASSはNFLが運営しているライブ配信サービス。米国外のファンに向けたサービスであり、レギュラーシーズンだけでなく、ポストシーズンやスーパーボウルを含むNFLの全試合をライブ視聴することが可能。また、NFLに関連したオリジナル番組なども充実している。日本国内ではDAZNからNFL GAME PASSを利用できる。

日本時間2026年2月9日(月)に開催される第60回スーパーボウルも視聴可能。現在スーパーボウル開催を記念した視聴料金割引キャンペーンが実施されているのでぜひチェックしてみてほしい。

ニューイングランドペイトリオッツ 対 シアトルシーホークス NFL Game Pass

NFLゲームパス｜料金プラン

DAZN

2026シーズンのNFLは、DAZNが提供する『NFL GAME PASS』で視聴可能だ。プランは「Season Pro」と「Season Pro Ultimate」の2種類が用意されている。

いずれも一括払いと分割払い(月々)が選択できるが、どちらを選んでも年間での契約となる。

「NFL GAME PASS Season Pro Ultimate」は契約開始日にかかわらず、契約期間は毎年7月31日までとなり、マイアカウントで自動更新をオフ（退会）にしない限り、以降毎年8月1日に同じプランが更新される。

NFLゲームパス｜Ulitimateプランと通常プランの違い

Ulitimateプランと通常プランの大きな違いは、以下の通り。

プレーオフやスーパーボウルを含むNFLレギュラーシーズンとポストシーズン全試合配信（両プラン共通）

1つの画面で最大4つのNFL試合が同時視聴可能（Ultimateプランのみ）

HDR画質と臨場感あふれるDolby 5.1サラウンドサウンドで配信（通常プランは1080p[フルHD]動画解像度）

TNF Prime Vision With Next Gen Stats、ManningCastなどの代替フィード（Ulitimateプランのみ）

NFLショップで適用できる1回限りの20%割引コード配布（Ulitimateプランのみ）

2ロケーションで最大5台のデバイスから同時視聴（通常プランは1ロケーション最大2デバイス）

国際試合チケットの独占抽選（Ulitimateプランのみ）

【2/9開催】第60回スーパーボウルは特別価格で視聴可能

DAZN

スーパーボウル2026をネット『DAZN』でライブ視聴できる。『DAZN』はスーパーボウルに向けて特別オファーを提供しており、「Standard」プランが140円(税込)、「Ultimate」プランが700円(税込)で2026年7月31日まで視聴可能だ。

プラン 料金(税込) サービス Standard 140円 1080p(フルHD)で視聴

本場アメリカの現地放送+スーパーボウルCM視聴

Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー

日本語実況でスーパーボウルを視聴

1ロケーションで最大2台まで同時視聴

200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可

2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可 Ultimate 700円 HDR高画質+Dolby 5.1サラウンド

アメリカの現地放送

Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー

日本語実況でスーパーボウルを視聴

2ロケーションで最大5台まで同時視聴

200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可

2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可

『NFL GAME PASS』登録方法

DAZNの『NFL GAME PASS』登録手順は、以下の通りとなっている。

NFL GAME PASS登録ページへ プラン（Standard／Ultimate）を選択する 氏名、メールアドレス、パスワードを入力 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了

NFLスーパーボウル2026｜関連情報