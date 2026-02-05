NFLスーパーボウル2026はいつ？何時から？日程・対戦カード・中継予定

第60回NFLスーパーボウル2026に向けたプレーオフが終了し、出場チームが決定した。

本記事では、スーパーボウル2026の試合日程や開始時間、対戦カード、中継予定を紹介する。

NFL 2026プレーオフ結果は？

NFLのプレーオフは全日程が終了し、スーパーボウルの対戦カードが決定した。

【ワイルドカード】

ラムズ 34-31 パンサーズ

ラムズ 20-17 ベアーズ

テキサンズ 16-3 チャージャーズ

ペイトリオッツ 28-16 テキサンズ

パッカーズ 27-31 ベアーズ

ラムズ 27-31 シーホークス

【ディビジョナル・プレーオフ】

49ers 6-41 シーホークス

ブロンコス 33-30 ビルズ

ベアーズ 31-20 ラムズ

スティーラーズ 6-30 テキサンズ

【カンファレンス・チャンピオンシップ】

NFC：ラムズ 27-31 シーホークス

AFC：ペイトリオッツ 10-7 ブロンコス

NFLスーパーボウル2026はいつ？対戦カードは？

第60回スーパーボウルは、現地時間2026年2月8日(日)に開催予定。日本時間では2月9日(月)に行われ、キックオフは8:30予定となっている。出場チームは、NFCがシアトル・シーホークス、AFCがニューイングランド・ペイトリオッツに決まった。

大会：スーパーボウル2026

開始日時：2026年2月9日(月)8:30 (日本時間)

対戦カード：シアトル・シーホークス vs ニューイングランド・ペイトリオッツ

会場：リーバイス・スタジアム(アメリカ・カリフォルニア州サンタクララ)

NFLスーパーボウル2026の中継予定は？

スーパーボウル2026はネット『DAZN』でライブ配信される。

また、CS『日テレジータス』でも生中継が予定されている。

NFLスーパーボウル2026のDAZN視聴方法

DAZN

スーパーボウル2026をネット『DAZN』でライブ視聴できる。『DAZN』はスーパーボウルに向けて特別オファーを提供しており、「Standard」プランが140円(税込)、「Ultimate」プランが700円(税込)で2026年7月31日まで視聴可能だ。

『NFL GAME PASS』登録方法

DAZNの『NFL GAME PASS』登録手順は、以下の通りとなっている。