NFLスーパーボウル2026はいつ？何時から？日程・対戦カード・中継予定

第60回NFLスーパーボウル2026に向けたプレーオフが終了し、出場チームが決定した。
本記事では、スーパーボウル2026の試合日程や開始時間、対戦カード、中継予定を紹介する。
NFL 2026プレーオフ結果は？
NFLのプレーオフは全日程が終了し、スーパーボウルの対戦カードが決定した。
【ワイルドカード】
ラムズ 34-31 パンサーズ
ラムズ 20-17 ベアーズ
テキサンズ 16-3 チャージャーズ
ペイトリオッツ 28-16 テキサンズ
パッカーズ 27-31 ベアーズ
ラムズ 27-31 シーホークス
【ディビジョナル・プレーオフ】
49ers 6-41 シーホークス
ブロンコス 33-30 ビルズ
ベアーズ 31-20 ラムズ
スティーラーズ 6-30 テキサンズ
【カンファレンス・チャンピオンシップ】
NFC：ラムズ 27-31 シーホークス
AFC：ペイトリオッツ 10-7 ブロンコス
NFLスーパーボウル2026はいつ？対戦カードは？
第60回スーパーボウルは、現地時間2026年2月8日(日)に開催予定。日本時間では2月9日(月)に行われ、キックオフは8:30予定となっている。出場チームは、NFCがシアトル・シーホークス、AFCがニューイングランド・ペイトリオッツに決まった。
- 大会：スーパーボウル2026
- 開始日時：2026年2月9日(月)8:30 (日本時間)
- 対戦カード：シアトル・シーホークス vs ニューイングランド・ペイトリオッツ
- 会場：リーバイス・スタジアム(アメリカ・カリフォルニア州サンタクララ)
NFLスーパーボウル2026の中継予定は？
スーパーボウル2026はネット『DAZN』でライブ配信される。
また、CS『日テレジータス』でも生中継が予定されている。
NFLスーパーボウル2026のDAZN視聴方法
DAZN
スーパーボウル2026をネット『DAZN』でライブ視聴できる。『DAZN』はスーパーボウルに向けて特別オファーを提供しており、「Standard」プランが140円(税込)、「Ultimate」プランが700円(税込)で2026年7月31日まで視聴可能だ。
『NFL GAME PASS』登録方法
DAZNの『NFL GAME PASS』登録手順は、以下の通りとなっている。
- NFL GAME PASS登録ページへ
- プラン（Standard／Ultimate）を選択する
- 氏名、メールアドレス、パスワードを入力
- 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了