全世界が注目するスポーツイベント、NFL（ナショナル・フットボール・リーグ）の年間王者を決める「スーパーボウル」が、日本時間2026年2月9日(月)に開催される。シアトル・シーホークスとニューイングランド・ペイトリオッツの一戦に大きな注目が集まるのはもちろんだが、「ハーフタイムショー」も見逃せないビッグイベントだ。
本記事では、スーパーボウルのハーフタイムショーの出演者情報を紹介する。
第60回NFLスーパーボウル 日時・試合情報
|項目
|内容
|イベント
|第60回スーパーボウル
|会場
|リーバイス・スタジアム（カリフォルニア州サンタクララ）
|対戦カード
|シアトル・シーホークス vs ニューイングランド・ペイトリオッツ
|キックオフ予定(日本時間)
|2026年2月9日(月)午前8:30
|放送予定
|CS：日テレジータス
ネット：DAZN
第60回NFLスーパーボウル ハーフタイムショー出演アーティストは？
第60回スーパーボウルのハーフタイムショー（Apple Music Super Bowl Halftime Show）には、バッド・バニーが出演する。
バッド・バニー
Getty Images
バッド・バニーはプエルトリコ出身のアーティスト。ラテン・トラップやレゲトンを軸に世界的な人気を確立しており、ラテン音楽を代表するスーパースターとして知られている。
グラミー賞受賞歴を持つほか、ラテン・グラミー賞でも多数の受賞歴を誇るなど、音楽シーンで確かな実績を積み上げてきた。また、スペイン語作品を中心に世界的なストリーミング記録を打ち立てるなど、グローバルな影響力も大きい。
さらに近年は音楽活動にとどまらず、映画出演やファッションブランドとのコラボなど活動の幅を広げている。第60回スーパーボウルの“Apple Music Super Bowl Halftime Show”では、その圧倒的な存在感で大舞台を彩ることになりそうだ。
第60回NFLDAZNスーパーボウル ハーフタイムショーを見るには？
第60回スーパーボウルは、CS『日テレジータス』とネット『DAZN』で生中継・ライブ配信される。
『DAZN』はスーパーボウルに向けて特別オファーを提供しており、「Standard」プランが140円(税込)、「Ultimate」プランが700円(税込)で2026年7月31日まで視聴可能だ。
|プラン
|料金(税込)
|サービス
|Standard
|140円
|1080p(フルHD)で視聴
本場アメリカの現地放送+スーパーボウルCM視聴
Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー
日本語実況でスーパーボウルを視聴
1ロケーションで最大2台まで同時視聴
200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可
2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可
|Ultimate
|700円
|HDR高画質+Dolby 5.1サラウンド
アメリカの現地放送
Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー
日本語実況でスーパーボウルを視聴
2ロケーションで最大5台まで同時視聴
200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可
2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可
NFL GAME PASS 登録方法
- NFL GAME PASS登録ページへ
- プラン（Standard／Ultimate）を選択する
- 氏名、メールアドレス、パスワードを入力
- 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了