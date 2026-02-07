【2月9日】NFLスーパーボウル2026のテレビ放送・ネット配信予定

第60回NFLスーパーボウルが、2026年2月9日(月)に開催される。

本記事では、スーパーボウル2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

NFLスーパーボウル2026のテレビ放送・ネット配信予定

スーパーボウル2026はネット『DAZN』でライブ配信される。

また、CS『日テレジータス』でも生中継が予定されている。

ニューイングランドペイトリオッツ 対 シアトルシーホークス NFL Game Pass

チャンネル 形態 DAZN ネット 日テレジータス 衛星放送(CS)

※中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN公式サイトからご確認ください。

NFLスーパーボウル2026の試合情報

第60回スーパーボウルは、現地時間2026年2月8日(日)に開催予定。日本時間では2月9日(月)に行われ、キックオフは午前8:30予定となっている。出場チームは、NFCがシアトル・シーホークス、AFCがニューイングランド・ペイトリオッツに決まった。

項目 内容 大会 スーパーボウル2026 開始日時 2026年2月9日(月)8:30 対戦カード シアトル・シーホークス

vs

ニューイングランド・ペイトリオッツ 会場 リーバイス・スタジアム(アメリカ・カリフォルニア州サンタクララ)

※すべて日本時間。

DAZNはNFLスーパーボウルを特別価格で配信！

DAZN

スーパーボウル2026をネット『DAZN』でライブ視聴できる。『DAZN』はスーパーボウルに向けて特別オファーを提供しており、「Standard」プランが140円(税込)、「Ultimate」プランが700円(税込)で2026年7月31日まで視聴可能だ。

プラン 料金(税込) サービス Standard 140円 1080p(フルHD)で視聴

本場アメリカの現地放送+スーパーボウルCM視聴

Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー

日本語実況でスーパーボウルを視聴

1ロケーションで最大2台まで同時視聴

200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可

2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可 Ultimate 700円 HDR高画質+Dolby 5.1サラウンド

アメリカの現地放送

Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー

日本語実況でスーパーボウルを視聴

2ロケーションで最大5台まで同時視聴

200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可

2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可

『NFL GAME PASS』登録方法

DAZNの『NFL GAME PASS』登録手順は、以下の通りとなっている。

NFL GAME PASS登録ページへ プラン（Standard／Ultimate）を選択する 氏名、メールアドレス、パスワードを入力 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了

NFLスーパーボウル2026｜関連情報