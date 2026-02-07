Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Super Bowl LX - PreviewsGetty Images Sport
Tsutomu Maeda

【2月9日】NFLスーパーボウル2026のテレビ放送・ネット配信予定

【アメフト】第60回スーパーボウル2026はどこで見られる？テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介。

スーパーボウル＆ハーフタイムショーを配信

DAZN

第60回NFLスーパーボウル＆ハーフタイムショー

日本時間2026年2月9日(月)午前8時30分開催

今なら140円(税込)で視聴可能！

第60回NFLスーパーボウルを配信

特別価格140円で視聴可能

今すぐ視聴

第60回NFLスーパーボウルが、2026年2月9日(月)に開催される。

NFLリーグパス140円で販売中！スーパーボウルはDAZNでライブ配信ゲームパスでお得に視聴

本記事では、スーパーボウル2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

NFLスーパーボウル2026のテレビ放送・ネット配信予定

スーパーボウル2026はネット『DAZN』でライブ配信される。

また、CS『日テレジータス』でも生中継が予定されている。

ニューイングランドペイトリオッツ 対 シアトルシーホークス
NFL Game Pass
チャンネル形態
DAZNネット
日テレジータス衛星放送(CS)

※中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN公式サイトからご確認ください。

NFLリーグパス140円で販売中！スーパーボウルはDAZNでライブ配信ゲームパスでお得に視聴

NFLスーパーボウル2026の試合情報

第60回スーパーボウルは、現地時間2026年2月8日(日)に開催予定。日本時間では2月9日(月)に行われ、キックオフは午前8:30予定となっている。出場チームは、NFCがシアトル・シーホークス、AFCがニューイングランド・ペイトリオッツに決まった。

項目内容
大会スーパーボウル2026
開始日時2026年2月9日(月)8:30
対戦カードシアトル・シーホークス
vs
ニューイングランド・ペイトリオッツ
会場リーバイス・スタジアム(アメリカ・カリフォルニア州サンタクララ)

※すべて日本時間。

NFLリーグパス140円で販売中！スーパーボウルはDAZNでライブ配信ゲームパスでお得に視聴

DAZNはNFLスーパーボウルを特別価格で配信！

nfl super bowl 2026 dazn joinDAZN

スーパーボウル2026をネット『DAZN』でライブ視聴できる。『DAZN』はスーパーボウルに向けて特別オファーを提供しており、「Standard」プランが140円(税込)、「Ultimate」プランが700円(税込)で2026年7月31日まで視聴可能だ。

プラン料金(税込)サービス
Standard140円1080p(フルHD)で視聴
本場アメリカの現地放送+スーパーボウルCM視聴
Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー
日本語実況でスーパーボウルを視聴
1ロケーションで最大2台まで同時視聴
200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可
2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可 
Ultimate700円HDR高画質+Dolby 5.1サラウンド
アメリカの現地放送
Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー
日本語実況でスーパーボウルを視聴
2ロケーションで最大5台まで同時視聴
200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可
2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可

NFLリーグパス140円で販売中！スーパーボウルはDAZNでライブ配信ゲームパスでお得に視聴

『NFL GAME PASS』登録方法

DAZNの『NFL GAME PASS』登録手順は、以下の通りとなっている。

  1. NFL GAME PASS登録ページ
  2. プラン（Standard／Ultimate）を選択する
  3. 氏名、メールアドレス、パスワードを入力
  4. 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了

NFLスーパーボウル2026｜関連情報

0