【2月9日】NFLスーパーボウル2026のテレビ放送・ネット配信予定

第60回NFLスーパーボウルが、2026年2月9日(月)に開催される。
本記事では、スーパーボウル2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
NFLスーパーボウル2026のテレビ放送・ネット配信予定
スーパーボウル2026はネット『DAZN』でライブ配信される。
また、CS『日テレジータス』でも生中継が予定されている。
ニューイングランドペイトリオッツ 対 シアトルシーホークス
|チャンネル
|形態
|DAZN
|ネット
|日テレジータス
|衛星放送(CS)
※中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN公式サイトからご確認ください。
NFLスーパーボウル2026の試合情報
第60回スーパーボウルは、現地時間2026年2月8日(日)に開催予定。日本時間では2月9日(月)に行われ、キックオフは午前8:30予定となっている。出場チームは、NFCがシアトル・シーホークス、AFCがニューイングランド・ペイトリオッツに決まった。
|項目
|内容
|大会
|スーパーボウル2026
|開始日時
|2026年2月9日(月)8:30
|対戦カード
|シアトル・シーホークス
vs
ニューイングランド・ペイトリオッツ
|会場
|リーバイス・スタジアム(アメリカ・カリフォルニア州サンタクララ)
※すべて日本時間。
DAZNはNFLスーパーボウルを特別価格で配信！
DAZN
スーパーボウル2026をネット『DAZN』でライブ視聴できる。『DAZN』はスーパーボウルに向けて特別オファーを提供しており、「Standard」プランが140円(税込)、「Ultimate」プランが700円(税込)で2026年7月31日まで視聴可能だ。
|プラン
|料金(税込)
|サービス
|Standard
|140円
|1080p(フルHD)で視聴
本場アメリカの現地放送+スーパーボウルCM視聴
Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー
日本語実況でスーパーボウルを視聴
1ロケーションで最大2台まで同時視聴
200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可
2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可
|Ultimate
|700円
|HDR高画質+Dolby 5.1サラウンド
アメリカの現地放送
Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー
日本語実況でスーパーボウルを視聴
2ロケーションで最大5台まで同時視聴
200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可
2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可
『NFL GAME PASS』登録方法
DAZNの『NFL GAME PASS』登録手順は、以下の通りとなっている。
- NFL GAME PASS登録ページへ
- プラン（Standard／Ultimate）を選択する
- 氏名、メールアドレス、パスワードを入力
- 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了