第60回スーパーボウルが、2026年2月9日(月)に開催される。
本記事では、スーパーボウル2026の地上波テレビ中継、無料ネット配信の有無を紹介する。
NFLスーパーボウル2026の無料ネット配信はある？地上波は？
スーパーボウル2026はネット『DAZN』でライブ配信される。また、CS『日テレジータス』でも生中継が予定されている。
その他、地上波テレビ局での中継は予定されていない。『DAZN』以外のプラットフォームでの放送・配信もなく、無料でスーパーボウルを視聴することはできない。
スーパーボウル2026 中継予定
|日程
|内容
|放送・配信
|2026年2月9日(月)
|NFLスーパーボウル2026
|ネット：DAZN
CS：日テレジータス
※中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN公式サイトからご確認ください。
NFLスーパーボウル2026の試合情報
スーパーボウル2026は日本時間2月9日(月)に行われ、キックオフは午前8:30予定となっている。出場チームは、NFCがシアトル・シーホークス、AFCがニューイングランド・ペイトリオッツに決まった。
|項目
|内容
|大会
|スーパーボウル2026
|開始日時
|2026年2月9日(月)8:30
|対戦カード
|シアトル・シーホークス
vs
ニューイングランド・ペイトリオッツ
|会場
|リーバイス・スタジアム(アメリカ・カリフォルニア州サンタクララ)
※すべて日本時間。
NFLスーパーボウル2026の視聴方法は？
DAZN
スーパーボウル2026をネット『DAZN』でライブ視聴できる。『DAZN』はスーパーボウルに向けて特別オファーを提供しており、「Standard」プランが140円(税込)、「Ultimate」プランが700円(税込)で2026年7月31日まで視聴可能だ。
|プラン
|料金(税込)
|サービス
|Standard
|140円
|1080p(フルHD)で視聴
本場アメリカの現地放送+スーパーボウルCM視聴
Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー
日本語実況でスーパーボウルを視聴
1ロケーションで最大2台まで同時視聴
200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可
2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可
|Ultimate
|700円
|HDR高画質+Dolby 5.1サラウンド
アメリカの現地放送
Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー
日本語実況でスーパーボウルを視聴
2ロケーションで最大5台まで同時視聴
200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可
2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可
NFL GAME PASS 登録方法
- NFL GAME PASS登録ページへ
- プラン（Standard／Ultimate）を選択する
- 氏名、メールアドレス、パスワードを入力
- 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了