Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
superbowl 2026(C)Getty images
スーパーボウルはDAZNが140円でライブ配信！NFL GAME PASSで視聴
Tsutomu Maeda

NFLスーパーボウル2026の無料ネット配信はある？地上波テレビ中継は？

【アメフト】第60回スーパーボウルの地上波テレビ中継、無料ネット配信の有無を紹介。お得な視聴方法は？

スーパーボウル＆ハーフタイムショーを配信

DAZN

第60回NFLスーパーボウル＆ハーフタイムショー

日本時間2026年2月9日(月)午前8時30分開催

今なら140円(税込)で視聴可能！

第60回NFLスーパーボウルを配信

特別価格140円で視聴可能

今すぐ視聴

第60回スーパーボウルが、2026年2月9日(月)に開催される。

NFLリーグパス140円で販売中！スーパーボウルはDAZNでライブ配信ゲームパスでお得に視聴

本記事では、スーパーボウル2026の地上波テレビ中継、無料ネット配信の有無を紹介する。

NFLスーパーボウル2026の無料ネット配信はある？地上波は？

スーパーボウル2026はネット『DAZN』でライブ配信される。また、CS『日テレジータス』でも生中継が予定されている。

その他、地上波テレビ局での中継は予定されていない。『DAZN』以外のプラットフォームでの放送・配信もなく、無料でスーパーボウルを視聴することはできない。

スーパーボウル2026 中継予定

日程内容放送・配信
2026年2月9日(月)NFLスーパーボウル2026ネット：DAZN
CS：日テレジータス

※中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN公式サイトからご確認ください。

NFLリーグパス140円で販売中！スーパーボウルはDAZNでライブ配信ゲームパスでお得に視聴

NFLスーパーボウル2026の試合情報

スーパーボウル2026は日本時間2月9日(月)に行われ、キックオフは午前8:30予定となっている。出場チームは、NFCがシアトル・シーホークス、AFCがニューイングランド・ペイトリオッツに決まった。

項目内容
大会スーパーボウル2026
開始日時2026年2月9日(月)8:30
対戦カードシアトル・シーホークス
vs
ニューイングランド・ペイトリオッツ
会場リーバイス・スタジアム(アメリカ・カリフォルニア州サンタクララ)

※すべて日本時間。

NFLリーグパス140円で販売中！スーパーボウルはDAZNでライブ配信ゲームパスでお得に視聴

NFLスーパーボウル2026の視聴方法は？

nfl super bowl 2026 daznDAZN

スーパーボウル2026をネット『DAZN』でライブ視聴できる。『DAZN』はスーパーボウルに向けて特別オファーを提供しており、「Standard」プランが140円(税込)、「Ultimate」プランが700円(税込)で2026年7月31日まで視聴可能だ。

プラン料金(税込)サービス
Standard140円1080p(フルHD)で視聴
本場アメリカの現地放送+スーパーボウルCM視聴
Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー
日本語実況でスーパーボウルを視聴
1ロケーションで最大2台まで同時視聴
200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可
2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可
Ultimate700円HDR高画質+Dolby 5.1サラウンド
アメリカの現地放送
Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー
日本語実況でスーパーボウルを視聴
2ロケーションで最大5台まで同時視聴
200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可
2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可

NFLリーグパス140円で販売中！スーパーボウルはDAZNでライブ配信ゲームパスでお得に視聴

NFL GAME PASS 登録方法

  1. NFL GAME PASS登録ページ
  2. プラン（Standard／Ultimate）を選択する
  3. 氏名、メールアドレス、パスワードを入力
  4. 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了

NFLスーパーボウル2026｜関連情報

0