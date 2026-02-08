第60回スーパーボウルが、2026年2月9日(月)に開催される。

本記事では、スーパーボウル2026の地上波テレビ中継、無料ネット配信の有無を紹介する。

NFLスーパーボウル2026の無料ネット配信はある？地上波は？

スーパーボウル2026はネット『DAZN』でライブ配信される。また、CS『日テレジータス』でも生中継が予定されている。

その他、地上波テレビ局での中継は予定されていない。『DAZN』以外のプラットフォームでの放送・配信もなく、無料でスーパーボウルを視聴することはできない。

スーパーボウル2026 中継予定

日程 内容 放送・配信 2026年2月9日(月) NFLスーパーボウル2026 ネット：DAZN

CS：日テレジータス

※中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN公式サイトからご確認ください。

NFLスーパーボウル2026の試合情報

スーパーボウル2026は日本時間2月9日(月)に行われ、キックオフは午前8:30予定となっている。出場チームは、NFCがシアトル・シーホークス、AFCがニューイングランド・ペイトリオッツに決まった。

項目 内容 大会 スーパーボウル2026 開始日時 2026年2月9日(月)8:30 対戦カード シアトル・シーホークス

vs

ニューイングランド・ペイトリオッツ 会場 リーバイス・スタジアム(アメリカ・カリフォルニア州サンタクララ)

※すべて日本時間。

NFLスーパーボウル2026の視聴方法は？

DAZN

スーパーボウル2026をネット『DAZN』でライブ視聴できる。『DAZN』はスーパーボウルに向けて特別オファーを提供しており、「Standard」プランが140円(税込)、「Ultimate」プランが700円(税込)で2026年7月31日まで視聴可能だ。

プラン 料金(税込) サービス Standard 140円 1080p(フルHD)で視聴

本場アメリカの現地放送+スーパーボウルCM視聴

Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー

日本語実況でスーパーボウルを視聴

1ロケーションで最大2台まで同時視聴

200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可

2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可 Ultimate 700円 HDR高画質+Dolby 5.1サラウンド

アメリカの現地放送

Apple Music提供: バッド・バニーのハーフタイムショー

日本語実況でスーパーボウルを視聴

2ロケーションで最大5台まで同時視聴

200カ国以上でダウンロード/オンデマンド視聴可

2026年7月31日までNFL関連コンテンツ(コンバイン/NFLドラフト等)も視聴可

NFL GAME PASS 登録方法

NFL GAME PASS登録ページへ プラン（Standard／Ultimate）を選択する 氏名、メールアドレス、パスワードを入力 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了

